비트코인 하락장 경고음? 마이크로스트래터지의 전략은?

비트코인(BTC)은 한때 12만4천 달러(약 1억7,270만 원)를 넘어 새로운 사상 최고가를 찍은 뒤, 8월을 6% 하락으로 마감하며 지난 2월 이후 처음으로 월간 손실을 기록했다.

반면, 이더리움(ETH)은 기업들의 매집세에 힘입어 8월 한 달간 25% 상승하며 비트코인의 부진한 모멘텀과 감소하는 거래량과 뚜렷한 대조를 보였다.

마이클 세일러(Michael Saylor)는 비트코인이 10만8,800달러(약 1억5,140만 원) 부근에서 조정을 이어가는 가운데, 새로운 매수 가능성을 암시해 현 수준이 가격 바닥일 수 있다는 기대감을 키우고 있다.

비트코인(BTC) 가격은 2025년 8월 31일 기준 108,800달러(약 1억5,151만 원) 선에서 조정을 받으며 하루 동안 1% 하락했고, 8월 한 달 동안 총 6% 손실을 기록하며 2월 이후 처음으로 월간 음봉을 나타냈다.

이번 부진한 흐름은 8월 14일 비트코인이 124,500달러(약 1억7,338만 원) 부근의 새로운 사상 최고가에 도달한 직후, 트레이더들이 자금을 이더리움(ETH)으로 이동시키면서 시작됐다. 대조적으로, 이더리움은 8월 한 달 동안 25% 상승했으며, 샤플링크 게이밍(Sharplink Gaming)과 톰 리(Tom Lee)의 비트마인(Bitmine) 등 기업들의 이더리움 전략 준비금 매집이 상승세를 견인했다.

비트코인ROI의 역사적 수익률 데이터에 따르면, 8월은 비트코인에 있어 엇갈린 성과를 보여온 달로, 지난 10년 중 8번은 손실을 기록했다. 그러나 2015년 이후의 8월 랠리 중에는 2017년 73% 급등, 2022년 17.7% 상승이 포함돼 있다.

계절적 흐름을 보면, 비트코인 가격은 최근 2년 연속 9월, 10월, 11월에 상승세를 기록해, 올해도 같은 흐름이 이어질 수 있다는 기대가 커지고 있다.

또한 현재의 거시경제 여건 역시 비트코인에 유리하게 작용할 가능성이 있다. 여러 차례 요구 끝에, 미국 대통령 도널드 트럼프의 압박을 받은 연준 의장 제롬 파월(Jerome Powell)은 8월 말 잭슨홀 연설에서 마침내 매파적(긴축적·금리 인상 기조) 기조를 시사했다.

최근 연준의 매파적 발언 이후, CME 그룹 애널리스트들은 오는 9월 17일 열릴 차기 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 2025년 첫 금리 인하 가능성을 86.4%로 반영했다. 이는 통화 공급 확대 기대로 이어지며, 위험 자산에 대한 전망을 개선시켜 비트코인 가격이 2023년과 2024년 9~10월에 기록했던 상승 흐름을 재현할 수 있다는 기대감을 키우고 있다.

Bitcoin is still on Sale. pic.twitter.com/rXP6G84rbs — Michael Saylor (@saylor) August 31, 2025

전망을 보면, 비트코인은 108,000달러(약 1억5,050만 원) 부근에서 국지적 저점을 형성한 것으로 보인다. 스트래티지(Strategy) CEO 마이클 세일러(Michael Saylor)는 일요일 또다시 의미심장한 글을 올리며 새로운 비트코인 매입 가능성을 암시했다. 최근 거래량이 급격히 줄어든 상황에서, 스트래티지와 같은 기관 투자자들의 신규 매수가 단기적으로 유동성과 시장 심리를 개선하는 촉매제가 될 수 있다는 전망도 나온다.

비트코인 가격 전망: 10만8천 달러가 9월 반등 전 바닥일까?

표면적으로 비트코인의 기술적 지표들은 핵심 지지선 인근에서의 조정 국면을 가리키고 있다. 볼린저 밴드(가격 변동성을 보여주는 지표)에 따르면, 비트코인은 최근 매도세 이후 과매도 구간을 시사하는 하단선 위인 106,529달러(약 1억4,835만 원) 부근에서 거래되고 있다. 한편, MACD(이동평균 수렴·확산 지표)는 여전히 음(-)영역에 머물러 있으며 시그널 라인이 위에 있어 약세 모멘텀이 이어지고 있음을 확인시켜주고 있다. 다만, 추세가 전환된다면 반등 가능성도 열려 있다.

상방 측면에서 첫 번째 저항선은 20일 이동평균선 부근인 114,384달러(약 1억5,934만 원)에 위치해 있다. 이 구간을 돌파할 경우, 가격은 118,000달러(약 1억6,442만 원)를 향해 나아갈 수 있으며, 강한 상승세가 이어진다면 122,000달러(약 1억6,986만 원)의 볼린저 밴드 상단을 다시 시험할 수 있다.

하방 측면에서 즉각적인 지지선은 최근 국지적 저점인 108,000달러(약 1억5,050만 원)에 위치해 있다. 이 수준이 무너지면, 비트코인은 볼린저 밴드 하단인 106,500달러(약 1억4,910만 원)까지 밀릴 수 있다. 만약 이 구간마저 지켜내지 못한다면, 매수세가 다시 유입되기 전 102,000달러(약 1억4,210만 원) 선까지 깊은 조정이 나타날 수 있다.

종합하면, 지난 일요일 현물 거래량이 29% 감소했고 모멘텀 지표들이 약세를 시사함에 따라, 비트코인 가격은 단기적으로 횡보 가능성이 높아 보인다. 그러나 세일러의 신규 매입이 현실화되고, 연준의 금리 인하 전망이 더욱 커진다면 9월에는 다시 상승 모멘텀을 회복할 수 있을 것으로 예상된다.

