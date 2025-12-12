비트코인 가격 전망: 창펑 자오 “4년 사이클은 끝났다”… 지금 슈퍼사이클 진입 단계인가?

핵심 내용

비트코인은 기존 4년 주기의 반감기 흐름이 약화되고, 기관 중심 수요 확대와 통화정책 완화에 대한 기대감이 새로운 상승 국면을 이끌 수 있을 것으로 분석된다.

창펑 자오는 이러한 변화가 비트코인을 슈퍼사이클로 진입시키는 요인이 될 수 있다고 보며, 핵심 저항선을 돌파할 경우 20만 달러의 목표 가격도 유효하다고 말했다.

솔라나 기술을 비트코인 생태계에 도입하려는 신규 레이어 2 프로젝트인 비트코인 하이퍼가 투자자들의 관심을 받고 있다.

수년 동안 비트코인(BTC) 투자자들은 4년 주기의 반감기 흐름을 기준으로 상승장과 하락장을 예상해왔다. 그러나 창펑 자오(CZ)는 이 구조가 더 이상 유효하지 않을 수 있다고 경고했다.

창펑 자오는 미국의 기준금리 인하와 양적완화(QE: Quantitative easing) 가능성 등의 요인들이 시장에 유동성을 공급할 수 있다고 지적했다. 이에 따라 비트코인 가격은 반감기 사이클보다 글로벌 통화정책 변화에 더 민감하게 반응할 가능성이 있다고 분석했다.

JUST IN: Binance founder CZ says the 4-year #Bitcoin cycle might be dead, and we may see a supercycle 🚀 pic.twitter.com/rl4Ie6JoQQ — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) December 9, 2025

비트코인 가격 분석: 20만 달러의 목표 가격은 여전히 유효

현재 비트코인 가격은 9만 2,450달러(약 1억 3,636만 원)로, 몇주간 이어온 조정 이후 가격 바닥을 다지고 있는 것으로 보인다. 차트상에서는 10월 말부터 하락 추세 채널이 형성됐다. 비트코인 가격이 10만 달러(약 1억 4,760만 원) 부근에서 9만 달러(약 1억 3,284만 원)의 지지 구간까지 하락했다.

그러나 비트코인 가격이 9만 달러(약 1억 3,284만 원)의 지지 범위를 지키지 못할 경우, 8만 4,000~8만 5,000달러(약 1억 2,398만~1억 2,546만 원) 수준의 하단 지지선까지 하락할 것으로 전망된다. 이는 차트에서 표시된 녹색 구간을 다시 확인하는 조정 흐름으로 해석할 수 있다.

매수세가 9만 달러의 지지선을 방어하고 10만~10만 2,000달러(약 1억 4,760만~1억 5,055만 원) 부근의 붉은색으로 표시된 저항 구간을 돌파할 경우, 비트코인은 강한 반등 흐름을 시작할 것으로 전망된다.

중장기 목표가격은 약 20만 달러(약 2억 9,520만 원) 수준으로, 현재가 대비 약 115%의 상승 여력이 있는 것으로 풀이된다.

비트코인 슈퍼사이클 구도 형성… 향후 변수는 무엇인가?

바이낸스(Binance)의 창업자 창펑 자오는 비트코인이 현재 슈퍼사이클 초입에 있을 가능성이 있다고 보고 있다.

글로벌 통화정책이 완화 국면에 들어가고 비트코인에 대한 수요가 꾸준히 증가하면서, 시장이 새로운 확장 단계로 진입할 수 있다는 분석이다.

핵심 저항선인 10만 2,000달러(약 1억 5,055만 원) 구간을 명확하게 돌파할 경우, 이러한 상승 국면이 본격화될 신호로 해석될 가능성이 높다.

솔라나 기술을 비트코인으로 확장하는 신규 사전 판매 등장… 비트코인 대규모 돌파 준비

비트코인 가격이 대규모 돌파 지점에 가까워지는 가운데, 신규 프로젝트가 투자자들의 주목을 받고 있다.

비트코인 하이퍼(HYPER) 프로젝트는 솔라나(SOL) 블록체인 기술의 속도와 확장성을 비트코인 블록체인에 도입하려는 신규 레이어 2 솔루션이다.

비트코인 하이퍼는 사전 판매를 통해 이미 2,290만 달러(약 338억 원) 이상 모금했다. 비트코인의 구조적인 한계로 지적됐던 저속 거래 처리 속도, 제한된 처리량, 디파이(DeFi)나 대체불가능토큰(NFT: Non-Fungible Token)과 같은 앱 지원 부족 등을 해결하는 데 초점을 맞추고 있다.

비트코인 하이퍼를 활용하면 일상적인 거래와 활동이 더 빠른 보조 레이어에서 처리되고, 비트코인 기본 레이어는 변경 없이 안전하게 유지된다.

이를 통해 스마트 컨트랙트, 결제 등 다양한 기능이 세계에서 가장 신뢰받는 블록체인을 기반으로 구현될 수 있는 길이 열리고 있다.

비트코인 가격이 다시 상승세로 전환되는 가운데, 비트코인 하이퍼 코인은 이 흐름에 동참할 수 있는 유망한 선택지 중 하나로 부상하고 있다.

비트코인 하이퍼의 현재 사전 판매 가격은 0.013415달러(약 19.80원)다. 사전 판매에 참여하기 위해서는 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에 접속하여 베스트 월렛(Best Wallet)과 같이 지원되는 암호화폐 지갑을 연결하면 된다.

보유하고 있는 암호화폐 또는 직불 및 신용 카드를 통해 결제할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.