번스타인 “BTC 100만 달러 시대 온다”… 주목받는 레이어2 프로젝트는?

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

글로벌 투자기업 얼라이언스번스타인은 비트코인(BTC)이 결국 100만 달러에 도달할 것이라는 기존 전망을 유지하고 있으며, 오히려 그 시점이 시장이 예상하는 것보다 더 앞당겨질 수 있다고 보고 있다.

최근 보고서에서는 비트코인이 2026년경 15만 달러까지 오를 가능성도 제시했다. 최근 가격이 12만 6천 달러에서 8만 4천 달러까지 내려앉았음에도 중장기 전망을 크게 수정하지 않은 셈이다.

이와 같은 장기 전망 속에서 투자자들이 관심을 보이는 프로젝트 중 하나가 비트코인 하이퍼(HYPER)다. 이 프로젝트는 비트코인 위에서 작동하는 레이어-2 가운데 가장 빠른 환경을 목표로 개발되고 있으며, 애플리케이션 실행은 솔라나 수준의 속도로 처리하고 정산은 기존 비트코인 메인체인에 맡기는 방식이다.

일부 투자자들은 비트코인이 장기적으로 더 높은 평가를 받기 위해서는 단순히 ‘가치 저장 수단’의 역할을 넘어서 실사용 영역을 넓혀야 한다고 본다. 이런 맥락에서 비트코인 하이퍼가 비트코인의 기능적 한계를 보완하며 새로운 수요 기반을 만들 수 있을지 주목하는 분위기다.

현재 진행 중인 HYPER 프리세일에서는 2,927만 달러 이상이 모금된 상태다. 초기 참여자들은 지금의 가격 수준이 향후 거래소 상장 이후와 비교하면 낮은 구간일 수 있다고 평가하고 있다. HYPER의 현재 판매가는 0.013405달러이고, 약 10시간 뒤 프리세일이 다음 단계로 넘어가면서 가격이 인상될 예정이다.

비트코인 문제의 핵심, 정산 구조가 아닌 실행 레이어 부재

번스타인은 비트코인이 2026년 15만 달러, 2027년 20만 달러, 그리고 2033년에는 결국 100만 달러에 도달할 것이라는 장기 전망을 유지하고 있다. 현재 약 9만 2천 달러 수준이라는 점을 고려하면, 내년까지 약 63% 상승이 필요하고 2027년까지는 추가로 33% 이상 올라야 한다. 향후 8년간 연평균 약 35%에 가까운 수익률이 꾸준히 유지돼야 가능한 목표다.

Bernstein says Bitcoin's 4-year cycle is dead The firm also released new price targets: $150K in 2026, $200K in 2027, $1M by 2033 The thesis is simple: sticky institutional buying created a structural bid that broke the cycle ETF outflows stayed below 5% during the 30%… pic.twitter.com/yuwlNG5JlR — Lark Davis (@TheCryptoLark) December 9, 2025

최근 급락 이후 이런 전망이 다소 비현실적으로 보일 수 있는 이유는 지금의 비트코인이 ‘사용되는 자산’이라기보다 ‘보유되는 자산’에 가까웠기 때문이다. 그동안 비트코인은 실제 사용보다 ‘보유’ 중심의 자산으로 인식돼 왔고, 낮은 처리량과 높은 탈중앙화·보안 우선 설계 때문에 거래 네트워크보다는 정산 레이어로 기능해 왔다.

문제는, 아무리 뛰어난 정산 레이어라 해도 그 위에서 이루어지는 실제 경제 활동이 제한적이면 자산의 경제적 영향력도 함께 제한될 수밖에 없다는 점이다.

이 지점을 보완하려는 시도로 개발되고 있는 것이 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper)다. 비트코인 하이퍼는 비트코인 위에 고처리량 레이어-2를 올려, 비트코인 특유의 보안성과 탈중앙화를 유지하면서 현대 블록체인 수준의 처리 속도와 비용을 구현하는 것을 목표로 하고 있다.

트랜잭션은 레이어-2에서 빠르게 처리되지만, 최종 정산은 다시 비트코인 L1로 돌아가는 구조다. 초당 수천 건의 거래를 처리하면서도 정산은 안전하게 유지되는 형태다.

이 같은 구조가 정착되면 비트코인이 단순한 정산 자산을 넘어 실제 사용이 가능한 자산으로 확장될 수 있고, 장기적인 가치 평가에도 새로운 변화를 만들어낼 수 있다는 분석이 나온다. 번스타인의 장기 목표가 현실성을 갖기 위해 필요한 ‘실사용 기반 확대’가 이런 방식으로 보완될 수 있다는 해석이다.

실행 레이어의 역할

비트코인 하이퍼는 지금의 비트코인을 ‘보유 중심 자산’에서 실제로 쓰이는 디지털 화폐에 가깝게 확장하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 비트코인의 베이스 체인은 기존처럼 보안과 정산을 담당하도록 유지하면서, 그 위에 빠른 처리 속도를 제공하는 별도의 실행 레이어를 더하는 방식을 택했다.

새로운 실행 레이어는 솔라나 가상 머신(SVM)을 기반으로 한다. 빠른 처리 능력과 자유로운 프로그래밍 환경을 제공해 디파이, 게임, 생활형 서비스 등 다양한 애플리케이션을 만들 수 있다. 개발자 입장에서는 솔라나 기반 dApp을 만들던 경험을 거의 그대로 적용할 수 있다는 점도 강점이다.

이 두 레이어를 연결하는 장치는 ‘캐노니컬 브리지’다. 실제 BTC는 비트코인 메인체인에 보관돼 있고, 여기에 대응하는 래핑된 BTC가 비트코인 하이퍼 네트워크에서 쓰인다. 래핑된 BTC는 생태계 내에서 자유롭게 이동하며 여러 애플리케이션의 기본 결제 수단처럼 기능한다.

이 구조가 도입되면, 그동안 이동 속도가 느려 ‘정적인 자산’처럼 여겨졌던 비트코인이 빠른 환경에서 유통되는 형태로 변한다. 메인체인에서 10분 단위로 움직이던 비트코인이 비트코인 하이퍼에서는 초당 수천 건 수준의 속도로 처리될 수 있는 셈이다.

이와 같은 변화는 자연스럽게 HYPER 토큰에 대한 관심으로 이어진다. 네트워크 안에서 발생하는 거래는 모두 HYPER를 가스 토큰으로 사용하기 때문에, 생태계가 커질수록 HYPER의 수요도 함께 늘어난다. BTC가 경제활동을 이루는 ‘화폐’라면, HYPER는 그 활동을 가능하게 만드는 ‘동력’에 해당한다.

HYPER 구매 방법

프리세일 모금액이 2,920만 달러를 돌파하면서 프로젝트는 사실상 마지막 단계에 접어든 것으로 보인다. 이는 현재 가격으로 HYPER를 확보할 수 있는 시간이 그리 많지 않다는 뜻이기도 하다. 다만 출시 전에 토큰을 미리 받아 두고, 향후 시장에서 가격이 형성되기 전에 선제적으로 진입할 수 있는 기회는 아직 남아 있다.

HYPER는 공식 웹사이트에서 SOL, ETH, USDT, USDC, BNB 또는 신용카드로 구매할 수 있다. 편의성을 고려해 비트코인 하이퍼 측은 연결 지갑으로 베스트 월렛 사용을 권장한다. 업계에서 비교적 신뢰도가 높은 지갑으로 평가되며, HYPER가 이미 업커밍 토큰 섹션에 등록돼 있어 토큰이 상장된 이후에도 구매, 추적, 클레임을 한 곳에서 처리할 수 있다.

프로젝트 관련 소식은 텔레그램과 X의 공식 커뮤니티를 통해 빠르게 확인할 수 있으며, 보다 상세한 정보는 비트코인 하이퍼 웹사이트에서 알아볼 수 있다.

비트코인 하이퍼 프리세일 방문하기

더보기 – 신규 비트코인 프리세일, 비트코인 하이퍼(HYPER) 구매방법

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.