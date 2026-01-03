비트코인, 2026년에 15만 달러 도달할까? 폴리마켓 예측 확률은 21%

핵심 내용

비트코인은 현재 89,752달러에 거래되고 있다.

전문가들은 비트코인이 2026년에 15만 달러에 도달할 것이라고 전망하고 있다.

폴리마켓 트레이더들은 비트코인이 2025년 기록한 역대 최고가를 경신할 가능성조차 불투명하게 보고 있다.

2026년이 시작된 가운데, 비트코인 가격이 15만 달러에 도달할 수 있을지에 대한 기대감이 시장에 다시 고조되고 있다. 다수의 분석가가 장기 상승 랠리를 저치며 긍정적인 전망을 내놓고 있지만, 탈중앙화 예측 시장 플랫폼 폴리마켓(Polymarket)에 참여한 트레이더들의 시각은 다소 신중한 편이다.

폴리마켓 데이터에 따르면, 트레이더들은 비트코인이 2026년 중 15만 달러를 돌파할 확률을 단 21%로 평가하고 있다. 이는 보수적인 시각을 넘어, 비트코인이 지난 2025년 기록한 역대 최고가(ATH)를 넘기지 못할 수 있다는 우려까지 포함된 결과다.

투자자들이 예측하는 비트코인 가격 시나리오

새해를 맞이한 가상 자산 시장의 최대 화두는 “비트코인이 2027년이 오기 전 어디까지 오를 것인가”에 쏠려 있다.

이에 대해 일부 전문가들은 15만 달러 돌파 가능성을 제기하고 있으며, 특히 ETF 승인과 기관 자금 유입이 그 동력으로 작용할 수 있다고 보고 있다. 그러나 폴리마켓 트레이더들은 비트코인이 2025년에 기록했던 역대 최고가를 넘어서는 것에 대해서도 확신하지 못하고 있다.

현재 가장 높은 확률을 보이는 구간은 10만 달러(80%)로 대다수가 심리적 저항선 돌파는 기정사실화하고 있으나, 그 이상의 고점 경신에 대해서는 다음과 같이 보수적인 확률을 제시했다.

12만 달러 도달 확률: 45%

13만 달러 도달 확률: 35%

14만 달러 도달 확률: 28%

15만 달러 도달 확률: 21%

이러한 신중론은 비트코인이 4년 주기의 끝자락에 와 있다는 인식과 더불어, 지난 한 해를 하락세(Red)로 마감했다는 점이 작용한 것으로 풀이된다.

코인마켓캡 데이터에 따르면, 기사 작성 시점 기준 비트코인은 전일 대비 0.36% 반등한 89,752달러에 거래되고 있다.

침체 속에서도 계속되는 ‘기관의 고래 매집’

폴리마켓의 회의적인 시각에도 불구하고, 대형 기관들은 오히려 가격 조정을 매집의 기회로 삼고 있다.

가장 눈에 띄는 사례는 메타플래닛(Metaplanet)이다. 일본에 본사를 둔 이 상장사는 2025년 4분기에만 4,279 BTC를 추가로 매입하며 자사의 비트코인 전략을 공고히 했다.

12월 30일 기준, 메타플래닛이 보유한 비트코인은 총 35,102개로, 현재 가치로 약 31억 달러(한화 약 4조 원)에 달한다. 비록 최근 몇 주간 주가 하락이라는 진통을 겪고 있으나, 비트코인 중심의 자산 구조를 유지하겠다는 의지에는 변함이 없다.

세계 최대 스테이블코인 발행사인 테더 또한 공격적인 행보를 보였다. 테더는 비트코인 가격이 8만 8천 달러 선에서 조정을 받자, 약 7억 7,870만 달러 규모의 8,889 BTC를 예비 자산에 추가했다.

이처럼 대형 기관들의 적극적인 매수세는 비트코인의 향후 랠리 가능성을 뒷받침하는 중요한 신호로 해석된다. 특히 테더와 같은 유동성 중심 기관의 행동은 시장 전체에 긍정적 영향을 미칠 수 있다.

2026년 비트코인이 15만 달러를 돌파할지 여부는 여전히 불확실하지만, 적어도 시장은 다양한 시나리오를 상정하며 각자 포지셔닝 전략을 취하고 있다. 폴리마켓을 포함한 대다수의 투자자들은 아직까지 확신보다는 가능성에 무게를 두고 있는 것으로 보인다.

그러나 메타플래닛과 테더 등 주요 기관의 매수 행보는 분명 시장에 긍정적 신호를 보내고 있다. 비트코인이 10만 달러를 넘어서 새로운 역사를 다시 쓸 수 있을지, 2026년은 그 향방을 가늠할 중요한 한 해가 될 전망이다.

더보기 – 비트코인 전망: 2026~2030년 비트코인 가격 장기 예측, ETF·기관투자 영향 분석

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.