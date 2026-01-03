이더리움, 수주 내 15~20% 상승 노려…ETF 자금 유입이 관건

핵심 내용

애널리스트들은 이더리움의 가격 구조가 견조하다고 평가하며, 가격이 4,000 달러(약 578만 6,400 원) 선으로 이동할 경우 약세 압력이 상당 부분 해소될 수 있다고 보고 있다.

2025년 한 해 동안 현물 이더리움 ETF에는 총 96억 달러(약 13조 8,922억 원)의 자금이 유입돼 2024년 대비 약 4배 증가했다.

비트마인 테크놀로지(Bitmine Technologies)와 같은 이더리움 트레저리 기업들의 강한 매집이 이어지면서 투자자들의 기대감도 유지되고 있다는 분석이다.

이더리움(ETH) 가격은 2025년을 보합세로 마감한 이후 1월 2일 현재 3,048 달러(약 441만 456 원) 부근에서 움직이고 있다.

암호화폐 시장 애널리스트들은 2026년을 앞두고도 이더리움에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있으며, 일부는 향후 수주 내 약 20%의 추가 상승 여력을 예상하고 있다.

기관 수요가 회복되면서 ETF 자금 유입 역시 탄력을 받을 가능성이 크다는 분석도 나온다.

이더리움 가격, 20% 상승 여력 주목

이더리움(ETH) 거래량이 보합세를 보이는 가운데, 가격은 1월 2일 현재 3,048 달러(약 441만 456 원) 안팎에서 안정적인 흐름을 유지하고 있으며, 투자자들은 2026년을 앞두고도 낙관적인 시각을 이어가고 있다.

펀더멘 측면에서는 이더리움 블록체인이 뚜렷한 성장세를 보였다. 2025년 4분기 동안 이더리움 네트워크에는 약 870만 건의 스마트 컨트랙트가 배포됐다.

최근 몇 주간 이더리움 가격은 2,800 달러(약 405만 480 원)에서 3,000 달러(약 433만 9,800 원) 사이의 박스권에서 움직이고 있다.

암호화폐 애널리스트 테드 필로우스(Ted Pillows)는 2026년을 앞두고 이더리움 강세론자들이 3,000 달러(약 433만 9,800 원) 저항선을 명확히 돌파할 경우, 상승 돌파가 나타날 수 있다고 분석했다.

그는 이 수준을 상회하는 흐름이 유지될 경우, 이후 수주 동안 약 15~20% 수준의 단기 랠리가 전개될 가능성도 있다고 덧붙였다.

$ETH is still doing absolutely nothing. Maybe a new year will result in a breakout above the $3,000 level. If that happens, Ethereum could pump 15%-20% in a few weeks. pic.twitter.com/wEjdW77uyz — Ted (@TedPillows) January 1, 2026

또 다른 암호화폐 애널리스트인 크립토 젤레(Crypto Jelle)는 이더리움의 현재 가격 구조가 여전히 견조하다고 평가하며, 가격이 4,000 달러(약 578만 6,400 원) 선으로 이동할 경우 약세 압력이 크게 약화될 수 있다고 밝혔다.

그는 이더리움이 해당 가격대에 안착할 경우 매도 세력이 다시 주도권을 되찾기 어려워질 수 있다고 덧붙였다.

아울러 향후 전망과 관련해, 2026년이 이더리움의 전환점이 될 수 있으며, 장기적으로는 목표가가 8,500 달러(약 1,230만 350 원) 수준까지 도달할 가능성도 있다고 내다봤다.

$ETH still looks very strong. If price can push towards $4k from here, I doubt bears can hold it down again. It might finally be time for ETH to shine again next year. pic.twitter.com/ImWCJPdMit — Jelle (@CryptoJelleNL) December 31, 2025

이더리움 ETF, 2025년 강한 흐름으로 마감

12월에 변동성이 컸음에도 불구하고, 현물 이더리움 상장지수펀드(ETF)는 2025년을 견조한 흐름으로 마무리했다.

연간 기준 현물 이더리움 ETF로 유입된 자금은 총 96억 달러(약 13조 8,922억 원)로, 2024년에 기록된 규모의 약 4배에 달했다.

이 같은 강한 자금 유입은 디지털 자산 ETF 시장이 성숙 단계로 접어드는 가운데, 이더리움에 대한 기관 및 투자자들의 관심이 확대되고 있음을 보여준다.

순유입 규모에서는 블랙록(BlackRock)의 아이셰어스 이더리움 트러스트(iShares Ethereum Trust, ETHA)가 가장 큰 기여를 한 것으로 나타났다.

한편 톰 리(Tom Lee)가 이끄는 비트마인 테크놀로지(Bitmine Technologies)는 12월 내내 강한 매집 흐름을 이어갔다. 시장 전문가들은 이 이더리움 중심 기업의 대규모 매수가 단기적으로 숏 스퀴즈를 촉발할 수 있다고 보고 있다.

이더리움 밈코인 페페노드, 프리세일 열기 속 250만 달러 조달

이더리움 기반 밈코인인 페페노드(Pepenode)는 독특한 마인 투 언(mine-to-earn) 메커니즘을 앞세워 프리세일 기간 동안 250만 달러(약 36억 1,775만 원)를 조달하며 시장의 주목을 받고 있다.

해당 프로젝트는 밈코인의 재미 요소에 실질적인 수익 구조를 결합한 점이 특징으로, 이러한 혁신적인 모델이 암호화폐 커뮤니티의 관심을 끌고 있다는 평가다.

프리세일 기간 동안 참여자들은 토큰을 스테이킹할 수 있으며, 최대 연 538%의 연이율(APY)을 제공하고 있다.

페페노드 토크노믹스

티커: PEPENODE

PEPENODE 가격: 0.0012161 달러(약 1.76 원)

모금액: 약 250만 달러(약 36억 1,775만 원)

향후 로드맵에 따르면, 페페노드는 초기 판매를 넘어 프로젝트 활용도를 확장하기 위해 인프라 중심의 서비스 등 공격적인 확장 계획을 예고하고 있다.

프리세일 참여에 관심이 있다면, 페페노드 구매 방법을 안내한 가이드를 참고할 수 있다.

