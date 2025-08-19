비트마인, 이더리움 66억 달러어치 보유… 세계 최대 ETH 트레저리 등극

핵심 내용

비트마인의 방대한 66억 달러(약 9조 1,740억 원) 규모 암호화폐 트레저리는 17억 달러(약 2조 3,630억 원)에 달하는 주간 보유 자산 증가분을 반영한다.

이더리움(ETH)은 8월 고점에서 최근 11% 조정을 거친 뒤, 현재 4,250 달러(약 590만 원) 지지선에서 기술적 압력을 받고 있다.

ARK, 파운더스 펀드(Founders Fund), 갤럭시 디지털(Galaxy Digital) 등 기관투자자의 지원은 비트마인의 암호화폐 시장 내 입지를 더욱 강화하고 있다.

비트마인 이머전 테크놀로지(BMNR)는 8월 18일 공식 보도자료를 통해 총 66억 1,200만 달러(약 9조 1,816억 원) 규모의 암호화폐 보유를 발표하며 세계 최대 이더리움(ETH) 트레저리로서의 입지를 공고히 했다. 이번 발표는 기관의 암호화폐 채택에 있어 중요한 이정표로, 비트마인을 디지털 자산 생태계의 주요 세력으로 자리매김하게 했다.

발표에 따르면, 비트마인은 이더리움 152만 개와 비트코인(BTC) 192개를 보유하고 있으며, 이는 전주 대비 약 17억 달러(약 2조 3,635억 원) 증가한 수치다. 이러한 대규모 매집으로 비트마인은 세계 최대 이더리움 트레저리이자 글로벌 암호화폐 트레저리 중 두 번째 규모를 기록하게 됐다. 센토라 리서치(Sentora Research) 대시보드 집계 기준에 따르면, 현재 1위는 비트코인 730억 달러(약 101조 4,919억 원) 를 보유한 스트래티지(Strategy)이다.

투자자들은 이 소식을 긍정적으로 받아들였다. 비트마인의 주식은 최근 일주일 동안 하루 평균 64억 달러(약 8조 8,979억 원)의 거래 대금을 기록하며 거래 활동이 급증했다. 이는 달러 거래량 기준으로 미국 상장 주식 중 10번째로 유동성이 높은 종목이 되는 기록이다.

“우리는 계속해서 말해왔듯이, 우리는 주당 암호화폐 순자산가치(NAV)를 빠르게 끌어올리는 속도와 자사 주식의 높은 거래 유동성 측면에서 다른 암호화폐 트레저리 기업들을 앞서가고 있습니다.” 펀드스트랫(Fundstrat) 회장이자 비트마인 의장인 토마스 리(Thomas Lee)가 말했다.

ARK의 캐시 우드(Cathie Wood), 파운더스 펀드(Founders Fund), 판테라(Pantera), 갤럭시 디지털(Galaxy Digital), 크라켄(Kraken) 등 기관 투자자들이 비트마인 주식의 주요 지지자들로 나섰으며, 비트마인은 이더리움 유통 물량의 5% 보유를 목표로 하고 있다.

이더리움 가격 분석: 이더리움, 4,250달러 지지선 테스트

비트마인의 발표 여파 속에서 이더리움은 8월 18일 월요일 4,250 달러(약 590만 원) 아래로 떨어지며 일일 기준 2.18% 하락을 기록했다. 이번 하락은 8월 3일부터 8월 14일까지 3,356 달러(약 466만 원)에서 4,831 달러(약 672만 원)까지 42% 급등한 뒤 이어진 조정 흐름이다.

국지적 고점에 도달한 이후, 매수세 피로와 전반적인 차익실현 움직임으로 인해 이더리움은 4일 동안 11% 조정을 겪으며 8월 18일 월요일 한때 4,232 달러(약 589만 원)까지 떨어졌다. 주말 약세 모멘텀이 미국 장 개장까지 이어지면서, 최근 5거래일 중 4거래일 하락세를 기록했다.

단기 전망에서 기술적 지표들은 엇갈린 신호를 보여주고 있다. ETH/USD 24시간 차트에 따르면, MACD(이동평균 수렴·확산 지표)선은 시그널선 위에 위치해 거래 모멘텀이 다소 긍정적이지만, 봉의 폭이 좁아지며 수요가 약화된 모습이다. 또한, 볼린저 밴드(가격 변동성을 보여주는 지표)가 확대되며 변동성이 커지고 있고, 이더리움은 상단 밴드 부근에서 거래되지만 4,886 달러(약 679만 원) 저항에 막히는 상황이다.

관건은 4,250 달러(약 590만 원) 지지선이다. 이 수준을 하향 돌파하면 이더리움은 20일 단순이동평균선인 4,058 달러(약 564만 원)까지 내려갈 수 있다. 반대로 이 지지선을 지켜낸 뒤 4,886 달러(약 679만 원) 저항선을 돌파한다면, 이더리움은 5,000 달러(약 695만 원) 이상으로 새로운 가격 구간에 진입할 가능성이 있다.

최근 차익실현 매도세에도 불구하고, 비트마인을 중심으로 한 기관 자금 유입이 지속되면서 이번 주 반등 기대감이 커질 수 있다.

이더리움 랠리, 베스트 월렛 1,400만 달러 프리세일 관심 급증

이번 주 이더리움 시장의 활발한 움직임은 베스트 월렛(BEST)과 같은 보안 멀티체인 지갑에 대한 관심을 끌어올리고 있다.

해당 프로젝트는 이미 프리세일에서 1,400만 달러(약 1,946억 원) 이상을 조달했으며, 투자자들에게 낮은 거래 수수료, 매력적인 스테이킹 보상, 탈중앙화 애플리케이션(dApps) 조기 접근 권한을 제공하고 있다.

베스트 월렛 프리세일의 상승세는 안전성과 수익성을 동시에 추구하는 이더리움 사용자들의 강한 수요를 보여준다. 투자자들은 다음 가격 인상 전까지 공식 베스트 월렛 사이트를 통해 할인된 단계에서 참여할 수 있다.

