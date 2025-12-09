비트마인, 이더리움 보유액 132억 달러로 확대…주간 매수 속도 156% 급증

핵심 내용

비트마인은 이더리움 보유량을 크게 늘리며 총 132억 달러 규모의 암호화폐 재무 포트폴리오를 구축했다.

주간 매수 속도는 156% 증가해 기관 수요 확대 흐름을 반영한다.

BMNR은 ETH 공급량의 3.2% 이상을 보유하게 되면서 기업 중 최대 규모의 이더리움 재무 자산을 보유하게 되었다.

주가 또한 높은 거래량과 변동성 속에서 이더리움 가격을 반영하는 레버리지 대체자로 시장의 이목을 끌고 있다.

비트마인(BitMine Immersion Technologies, BMNR: NYSE American)이 이더리움 보유량을 386만 ETH 이상으로 확대하며 총 보유액을 약 132억 달러 수준으로 끌어 올렸다. 이와 함께 주간 ETH 매수 속도도 156% 증가했다. 이러한 매수 강화는 회사가 이더리움 생태계의 성장 가능성을 중장기 전략의 핵심 축으로 보고 있음을 시사한다.

이번 확대는 BMNR가 미국 증시에서 활발한 거래량을 유지하는 흐름 속에서 이뤄진 결정이다. 꾸준한 거래량은 시장 참여자들이 BMNR의 움직임을 유동성과 변동성 측면에서 적극적으로 주시하고 있음을 뜻한다. 한편 이더리움은 변동성이 컸던 4분기를 지나 현재 3,000달러대 중반에서 거래되고 있다.

🧵BitMine provided its latest holdings update for Dec 8th, 2025: $13.2 billion in total crypto + "moonshots":

-3,864,951 ETH at $3,139 per ETH (@coinbase)

– 192 Bitcoin (BTC)

– $36 million stake in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) (“moonshots”) and

– total cash of $1.0 billion.… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) December 8, 2025

비트마인, 132억 달러 규모의 암호화폐 재무 자산 확대

BMNR은 공시를 통해 자사가 보유한 암호화폐, 현금 그리고 이른바 ‘문샷(moonshot)’ 자산이 총 132억 달러 규모에 달한다고 밝혔다. 여기에는 3,864,951 ETH와 193 BTC, 에잇코 홀딩스(Eightco Holdings)에 대한 3,600만 달러 규모의 지분, 약 10억 달러 상당의 현금이 포함됐다.

비트마인은 지난 한 주 동안 138,452 ETH를 매수했다. 이는 4주 전 주간 54,156 ETH 매수 속도와 비교해 크게 증가한 수치다. 축적 속도는 156% 뛰어 올랐다. 이 흐름은 대규모 기관 매수가 시장에 유입될 때 투자 심리에 긍정적 신호를 준다는 점에서도 의미가 있다.

비트마인의 토머스 톰 리(Thomas Tom Lee) 회장은 매수 가속화의 배경으로 향후 ETH 가격 강세 전망을 들었다. 그는 푸사카(Fusaka) 업그레이드, 연방준비제도의 금리 인하 가능성 그리고 양적 긴축 종료가 2026년까지 암호화폐 유동성과 수요를 새롭게 재편할 것이라 전망했다.

더보기: 이더리움 전망 2025~2030: ETH ETF, 기술 업그레이드, 기관 유입이 만드는 다음 상승 사이클

현 시점 기준 비트마인은 유통 중인 ETH 공급량의 3.2% 이상을 보유하고 있다. 기업 기준 최대 이더리움 재무 자산 보유자로서의 입지를 굳히고 있다. 코인게코(Coingecko) 데이터에 따르면 이는 글로벌 암호화폐 재무 자산 규모 기준으로도 스트래티지(Strategy Inc., MSTR)에 이어 두 번째로 큰 수준이다. 기업 단위에서 이 정도 비중을 확보한 사례는 드물기 때문에 향후 BMNR의 의사결정이 시장 흐름에 미치는 영향은 더욱 커질 수 있다.

회사는 ARK 인베스트, 판테라, 갤럭시 디지털 등 주요 기관 투자자들의 지원을 바탕으로 전체 ETH 공급량의 5%를 보유하는 것을 목표로 삼고 있다.

BMNR 주가, 여전히 강한 거래세 유지중

비트마인은 미국 증시에서 가장 활발하게 거래되는 종목 중 하나로 자리하고 있다. 최근 5거래일 평균 일일 거래대금은 약 18억 달러에 달한다. 이는 회전율 기준으로 전체 종목 중 약 37위 수준으로, 여러 대형 금융주보다도 앞서는 수치다. 야후파이낸스(Yahoo Finance)에 따르면 12월 8일에는 주가가 전일 대비 4% 이상 상승했다. 변동성 역시 2% 확대되는 등 활발한 거래가 전개 중이다.

2025년 초 BMNR은 연초 대비 17,000%에 달하는 극단적 급등세를 기록한 바 있다. 당시 비트마인은 차익 실현 매물과 공매도 세력 모두를 끌어들였다. 이후 조정과 함께 커리스데일 캐피털(Kerrisdale Capital) 등 일부 기관의 신규 공매도 포지션이 포착되기도 했다. 이처럼 상반된 포지션이 동시에 존재하면 가격 움직임이 더 민감해지며 단기적 등락 폭이 커지기 쉽다.

주가가 한때 150달러를 웃돈 뒤 조정을 받았음에도 불구하고 최근 데이터에 따르면 비트마인은 여전히 높은 거래량을 유지하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 12월 8일 하루 동안에도 1,700만 주가 거래되며 두 자릿수 중반 가격대에서 활발한 매매가 이어졌다. 일부 트레이더들은 BMNR을 이더리움에 대한 레버리지 대체자(leveraged proxy)로 바라보며 적극적으로 매매에 나서고 있다.

한편 이더리움 가격은 2025년 12월 8일 기준으로 3,050~3,150달러 범위에서 거래되고 있다. 이는 1년 전 약 4,000달러 수준과 비교해 낮아진 가격이지만 일간 기준으로는 소폭 상승을 보이며 연초 강한 변동 이후 횡보 구간에 접어든 흐름을 반영한다. 이러한 ETH 가격 구간은 비트마인이 단기 채굴 수익성과 장기 성장 전략을 동시에 강화할 수 있는 운영 효율과 기회를 제공한다. 특히 가격이 일정 범위에서 움직일 때 기업은 비용 구조를 최적화하고 향후 시장 반등에 대비한 전략적 투자를 병행할 수 있다는 점에서 유리하다.

더보기 – 2025년 ~ 2030년 이더리움 전망

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.