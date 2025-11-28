이더리움, 다음 주 ‘푸사카’ 업그레이드 앞두고 3,000달러 회복

핵심 내용

ETH 가격이 지속적으로 3,000달러 이상을 유지하면, 다음 목표인 3,400달러 돌파 가능성이 열린다.

블랙록의 ETHA ETF는 16,629 ETH 유입을 기록하며 강한 매수세를 이어가고 있다.

이번 업그레이드는 이더리움 네트워크 확장성을 크게 높일 것으로 기대된다.

이더리움(ETH) 가격이 다시 한 번 3,000달러 선을 회복했다. 기사 작성 시점 기준, 이더리움 가격은 하루 만에 약 4% 상승하며 3,050달러 이상으로 올라섰다. 이번 상승은 전체 암호화폐 시장의 반등 흐름과 맞물려 나타났으며, 특히 다음 주로 예정된 푸사카(Fusaka) 업그레이드에 대한 기대감이 반영된 것으로 분석된다.

또한 최근 이더리움 현물 ETF로의 자금 유입이 재개되면서, 시장 전반의 심리도 점차 낙관적으로 전환되는 모습이다.

이더리움 가격, 3,400달러 향한 길 열릴까?

지난 몇 주간 강한 매도세에 시달렸던 이더리움은 3,000달러 지지선 위를 다시 확보하며 기술적 반등세를 보이고 있다. 암호화폐 분석가 테드 필로우(Ted Pillows)는 “ETH가 3,000달러 지지대를 안정적으로 유지한다면, 단기적으로 3,400달러까지 상승 여력이 열릴 것”이라고 분석했다.

반면 3,000달러 선이 다시 무너질 경우, 이더리움은 2,800달러 이하로 하락할 위험도 존재한다고 지적했다.

$ETH has reclaimed the $3,000 support zone. As long as this holds, Ethereum could rally towards the $3,400 level. A failure to hold this level will push ETH below the $2,800 zone. pic.twitter.com/n6839yRD9W — Ted (@TedPillows) November 27, 2025

또 다른 분석가 멀린 더 트레이더(Merlijn The Trader)는 현재 이더리움 가격 흐름이 과거 시장 주기에서 반복적으로 나타났던 “교과서적인 파동 구조”와 유사하다고 밝혔다. 그에 따르면, 이 구조는 ▲초기 상승을 이끄는 1파, ▲약한 투자자를 털어내는 2파 조정, ▲그리고 본격적인 가속 상승이 나타나는 3파로 구성된다.

멀린은 이와 같은 구조가 과거에도 세 차례 나타났으며, 이후 급격한 상승세가 뒤따랐다고 강조했다. 그는 “현재 이더리움에서 동일한 흐름이 다시 형성되고 있어, ETH 가격에 매우 강한 상승 시나리오가 형성되고 있다”고 전했다.

시장 심리를 더욱 낙관적으로 이끄는 또 하나의 요인은 이더리움 현물 ETF로의 자금 유입이다. 영국 투자 리서치 업체 파사이드 인베스터스(Farside Investors)의 데이터에 따르면, 이더리움 ETF는 최근 4거래일 연속으로 순유입을 기록했다.

11월 26일 하루 동안의 순유입액은 약 6,080만 달러에 달했으며, 이 중 블랙록의 아이셰어즈 이더리움 트러스트(BlackRock iShares Ethereum Trust, ETHA)가 5천만 달러 이상을 차지했다.

특히 같은 날 ETHA는 약 5,039만 달러 상당의 16,629 ETH를 유입시켰고, 일일 거래량은 무려 10억 달러에 도달했다. 이러한 수치는 기관 투자자들의 관심이 이더리움으로 다시 몰리고 있음을 시사한다.

푸사카 업그레이드, 이더리움 네트워크에 어떤 변화를 가져올까?

이더리움의 다음 하드포크인 푸사카 업그레이드는 12월 3일로 예정되어 있다. 이 업그레이드는 블롭(blob) 데이터 용량을 확장하여 레이어2 네트워크의 데이터 접근성과 처리량을 개선하는 데 중점을 준다.

이더리움 연구원이자 투자자인 앤서니 사사노(Anthony Sassano)는 이 업그레이드가 이더리움이 직면하고 있는 블롭 용량 한계를 해소하는 중요한 전환점이 될 것이라고 평가했다. 현재 이더리움은 블록당 최대 6개의 블롭만 처리할 수 있는데, 이는 레이어1과 레이어2 간의 데이터 흐름을 제한하는 요소로 작용해 왔다.

푸사카 업그레이드는 점진적인 블롭 용량 증가와 함께 PeerDAS 기능을 도입하여, 데이터 활용도를 높이고 네트워크 확장성을 개선할 수 있도록 설계됐다.

업그레이드는 혼잡을 방지하기 위해 매우 신중하게 배포될 예정이며, 푸사카 적용 이후 6일 뒤인 12월 9일에는 후속 펀딩 단계가 이어질 계획이다.

암호화폐 분석가 테드 필로우는 이더리움이 지난 5월 펙트라(Pectra) 업그레이드 이후 약 50% 상승했던 사례를 언급하며, 이번 푸사카 업그레이드에서도 유사한 시장 반응이 나타날지 주목해야 한다고 밝혔다.

업그레이드가 L2 생태계 확장과 데이터 처리 효율을 직접적으로 높이는 만큼, 기술적 변화가 이더리움 가격 심리에 긍정적 촉매로 작용할 수 있다는 기대가 나온다.

Ethereum Fusaka upgrade is happening on 3rd December. In May, $ETH pumped 50% after the Pectra upgrade. Will a pump happen again? pic.twitter.com/eFs5HtwyGd — Ted (@TedPillows) November 26, 2025

이더리움은 푸사카 업그레이드, ETF 자금 유입, 기술적 분석 흐름 등 여러 측면에서 상승 추세로 전환될 수 있는 발판을 마련한 상태다. 다만 단기적 조정 가능성도 상존하는 만큼, 투자자들은 주간 단위 기술 지표와 업그레이드 이후의 시장 반응을 주의 깊게 관찰할 필요가 있다.

섭드 토큰, 프리세일 모금액 137만 달러 달성 눈앞에

한편, 토큰화 기반 팬 경제 플랫폼 섭드(SUBBD)가 최근 크리에이터 경제의 빠른 성장세 속에서 팬과 인플루언서를 직접 연결하는 신개념 웹3 서비스로 큰 주목을 받고 있다.

섭드는 창작자에게 콘텐츠를 더욱 효율적으로 배포하고 수익화할 수 있도록 자동화 도구를 제공한다. 또한 팬들에게는 선호하는 인플루언서의 독점 콘텐츠와 맞춤형 접근 권한을 부여해 프리세일 시장에서 돋보이는 프로젝트 중 하나로 평가받고 있다.

이 플랫폼은 AI, 분산 원장, 디지털 자산을 비롯한 웹3 기술을 적극적으로 활용해 크리에이터와 커뮤니티 간 상호작용을 강화하는 구조로 설계되어 있다. 현재까지 2천 명 이상의 크리에이터가 섭드에 합류했으며, 이들이 보유한 총 팔로워 규모는 2억 5천만 명을 넘어서는 수준이다.

섭드 플랫폼 내 모든 결제는 네이티브 토큰 $SUBBD로 이루어진다. 이를 통해 크리에이터들은 기존 플랫폼 대비 더 높은 수익 배분율을 확보할 수 있으며, 빠르고 효율적인 결제 시스템 덕분에 기존 구독 플랫폼보다 비용 효율성도 뛰어나다는 평가를 받고 있다.

프리세일 참여를 고려 중이라면, SUBBD 구매 방법에 대한 가이드를 참고할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.