비트마인, 거래액 기준 美 증시 10위…테슬라·애플 제치다

비트마인은 강한 거래 활동 속에서 애플, 테슬라, 메타 같은 기술 대기업들을 제쳤다.

현재 비트마인은 총 152만 이더리움을 보유하고 있으며, 이는 약 66억 달러(약 9조 2,311억 원) 규모로 전체 이더리움 공급량의 1.26%에 해당한다.

또한 비트마인은 전체 암호화폐 보유 규모에서 마이크로스트래티지(MicroStrategy)에 이어 두 번째로 큰 암호화폐 보유 기업이 되었다.

톰 리(Tom Lee)의 비트마인 테크놀로지(Bitmine Technologies, 뉴욕증권거래소 상장 코드: BMNR)는 미국에서 가장 큰 이더리움(ETH) 보유 기업으로, 최근 엄청난 거래 활동을 기록하며 테슬라(Tesla), 애플(Apple), 메타(Meta) 같은 월가 대기업들을 제쳤다. BMNR 주식 열풍은 비트마인이 막대한 이더리움 매집을 이어가는 가운데 나타난 현상이다.

비트마인(BMNR), 미국에서 월가 대기업들과 맞붙다

이더리움은 월가에서 점차 지배력을 확대하고 있으며, 비트마인 테크놀로지와 같은 상장 이더리움 보유 기업들이 거래 활동의 상당 부분을 차지하고 있다.

8월 18일, 톰 리의 BMNR은 미국 전체 시장에서 10번째로 가장 많이 거래된 주식에 올랐다. 해당 주식은 일일 거래량 1,634만 달러(약 2,285억 원) 를 기록하며 테슬라, 로빈후드(Robinhood), 애플, 메타, 아마존(Amazon) 같은 주요 기술 대기업들을 거래량 면에서 앞질렀다.

이는 지난 3개월 동안 비트마인의 거래 활동이 크게 증가한 것을 고려할 때 중요한 이정표다. 스트래티직 이더리움 리저브(Strategic ETH Reserve)의 데이터에 따르면, 이 회사는 현재 총 150만 이더리움을 보유하고 있으며, 이는 현 시세 기준으로 약 64억4,000만 달러(약 9조 84억 원)에 달한다.

그 결과 비트마인은 경쟁사인 샤프링크 게이밍(Sharplink Gaming), 이더 머신(The Ether Machine), 더 파운데이션(The Foundation) 등 세 기업의 보유량을 합친 것보다 더 많은 이더리움을 보유하게 됐다.

비트마인, 마이크로스트래티지 뒤이어 두 번째로 큰 암호화폐 보유 기업으로 부상

이더리움 보유 기업 비트마인의 최근 회사 발표 자료에 따르면 이더리움 보유량을 지난주 49억 달러(약 6조 8,544억 원)에서 이번 주 66억 달러(약 9조 2,511억 원) 이상으로 늘렸다.

현재 비트마인은 총 152만 이더리움을 보유하고 있으며, 이는 전체 이더리움 공급량의 1.26% 에 해당한다. 이로써 비트마인은 전 세계 최대 이더리움 보유 기업이 되었으며, 전체 암호화폐 보유 기업 기준으로는 마이클 세일러(Michael Saylor)의 마이크로스트래티지(MicroStrategy)에 이어 두 번째 규모를 기록했다.

또한 이 회사는 이더리움 공급량의 5%를 보유하겠다는 목표의 25%를 달성하며, 공격적인 매집 전략과 기관 차원의 이더리움 보유 확대에서 점점 더 큰 지배력을 보여주고 있다.

반면, BMNR 주식은 최근 차익 실현 움직임 속에 매도 압력을 받으며 주간 차트에서 15% 이상 조정을 겪었다. 이는 한 달 동안 40% 상승을 기록한 뒤 투자자들이 차익을 실현한 데 따른 것이다.

8월 18일, 캐시 우드(Cathie Wood)의 아크 인베스트(ARK Invest)는 83만 2,000주 BMNR 주식을 매도했으며, 매각 가치는 약 5,000만 달러(약 6,993억 원) 에 달했다. 아크 인베스트는 이 주식에 주당 4.5달러(약 6,293원)에 진입했었다.

