비트와이즈, 2026년 솔라나 사상 최고가 경신할 것으로 전망… 대규모 랠리 시작일까?

핵심 내용

솔라나 가격은 2025년 최고가 대비 큰 폭의 조정을 받았지만, 네트워크 성장과 기관투자자 수요 확대를 근거로 중장기 전망은 긍정적으로 평가되고 있다.

비트와이즈는 솔라나 가격이 2026년에 사상 최고가를 경신할 수 있을 것으로 전망했으며, 가격 측면에서는 135달러선 회복 여부가 중요하다.

한편, 솔라나 ETF는 자금 순유입을 기록하며, 암호화폐 시장 전반의 변동성 속에서도 기관 수요가 유지되고 있다.

솔라나(SOL) 가격은 2025년 1월, 294.33달러(약 43만 5,600원)의 고점을 기록했다. 그러나 코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면, 솔라나의 현재 가격은 고점 대비 58% 하락한 상태다.

🚨 JUST IN: @BitwiseInvest PREDICTS $SOL TO SEE NEW ALL TIME HIGHS IN 2026 IN ANNUAL BITWISE NEW YEAR PREDICTIONS#SOLANA ⚡️ pic.twitter.com/O7mfiA1zZW — curb.sol (@CryptoCurb) December 17, 2025

비트와이즈(Bitwise) 애널리스트들은 솔라나 블록체인의 장점인 빠른 거래 처리 속도, 낮은 거래 수수료, 그리고 개발자 활동 증가를 고려하면 이번 가격 조정은 중요하지 않다고 보고 있다.

솔라나의 가격 전망은 향후 1년 동안 기관 투자자들의 수요 확대와 온체인 사용량이 지속적으로 증가한다는 가정을 전제로 한다. 이에 따라 솔라나 가격은 2026년에 큰 폭으로 상승할 것으로 기대된다.

솔라나 현물 상장지수펀드(ETF)에 대한 투자 수요도 여전히 높은 수준이다. 소소밸류(SoSoValue)에 따르면 12월 17일 기준 솔라나 ETF에 약 1,100만 달러(약 162억 원)의 순유입이 발생했다. 이 가운데 비트와이즈의 ETF 상품에 하루 만에 약 700만 달러(약 103억 원)의 자금이 유입됐다. 비트와이즈가 가장 큰 순유입액을 기록했으며, 현재 총 운용자산 규모는 약 6억 1,300만 달러(약 9,072억 원) 수준이다.

솔라나 가격 분석: 다음 목표 가격은 250달러?

솔라나 가격은 최근 24시간 동안 1% 하락하며 130달러(약 19만 2,400원)선에 형성되었던 지지선을 이탈했다. 암호화폐 시장 전반의 약세 흐름과 맞물려 솔라나도 가격 조정을 받았다. 전체 암호화폐 시가총액도 약 1% 하락했다.

하기 차트에 따르면, 솔라나 가격은 현재 하락 채널 안에서 횡보하고 있다. 최근 가격은 118~120달러(약 17만 4,600~17만 7,600원) 구간에 형성된 강한 수요 구간을 다시 시험하는 모습이다. 해당 가격대는 과거에도 반등 구간으로 작용했었다.

한편, 모멘텀 지표는 여전히 약세를 나타내고 있다. 해당 지지 구간 부근에서는 매도 압력이 점차 둔화되고 있다.

솔라나의 지지선이 무너질 경우, 다음 목표 가격은 115달러(약 17만 200원)다. 반대로 솔라나 가격이 회복하여 135달러(약 19만 9,800원)까지 상승할 경우, 매도세의 영향력이 약화되고 있다는 초기 신호로 해석될 수 있다. 이후, 145~150달러(약 21만 4,600~22만 2,000원)의 저항 구간을 거쳐 궁극적으로 250달러(약 37만 원) 가격대까지의 상승 경로가 열릴 수 있다.

솔라나 강세론자들은 반등 가능성 제기… 추가적으로 고려해야 할 변수는?

섭드(SUBBD) 프로젝트는 약 850억 달러(약 125조 원) 규모의 구독 시장을 타겟팅하며 본격적으로 사업을 확장하고 있다. 섭드 프로젝트는 더 나은 인센티브 구조, 높은 보상률, 그리고 이용자 참여 중심의 인터랙티브 생태계를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

블록체인 기술력과 실질적으로 활용할 수 있는 인공지능(AI) 도구를 결합한 것이 섭드 프로젝트의 특징이다. 특히 크리에이터와 구독자 간의 직접적이면서도 보상 체계가 일치하는 구조를 형성하는 것에 초점을 맞추고 있다.

섭드 프로젝트는 현재 사전 판매를 진행하고 있으며, 약 139만 달러(약 20억 원) 이상 모금했다. 현재 투자자들의 관심을 끌고 있는 프로젝트다. 섭드 코인은 플랫폼 내 전반적인 활동과 기능에 자연스럽게 통합되어 있다.

섭드 코인은 결제 수단이기도 하지만, 접근 권한 부여, 개인 맞춤형 기능, 플랫폼 참여를 가능하게 하는 핵심 요소다.

섭드 코인을 보유하거나 스테이킹한 투자자들은 인공지능 기반으로 강화된 크리에이터 승인형 콘텐츠를 이용할 수 있다. 또한, 구독료 할인, 독점 라이브 스트리밍, 그리고 비하인드 콘텐츠 시청 등의 혜택을 누릴 수 있다.

이외에도 경험치(XP) 배수 적용, 보상, 신규 기능에 대한 조기 접근 권한을 받을 수 있다.

현재 섭드 코인의 사전 판매 가격은 0.057225달러(약 84원)다. 1일 5시간 뒤에는 가격이 인상될 예정이다.

섭드 코인의 사전 판매에 참여하기 위해서는 공식 웹사이트에 접속해야 한다. 접속 후 베스트 월렛(Best Wallet)과 같이 지원되는 암호화폐 지갑을 연결하면 된다.

보유하고 있는 암호화폐, 직불 카드, 혹은 신용카드를 사용하여 섭드 코인을 구매할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.