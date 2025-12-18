게임파이, 다음 시장 사이클의 변수 될까… 눈여겨볼 프로젝트는?

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

2022년부터 2023년까지 이어진 가상자산 시장 침체기 동안 대부분의 산업은 급격히 위축됐지만, 게임 분야의 활동은 비교적 견조하게 유지됐다. 가격이 크게 하락한 환경에서도 게임파이(GameFi)는 다른 가상자산 분야에 비해 사용자 참여가 덜 빠지는 모습을 보인 드문 영역이었다.

이 시기는 동시에 왜 많은 초기 게임파이 프로젝트가 오래 버티지 못했는지도 분명히 드러냈다. 상당수 프로젝트가 인플레이션 중심의 토큰 구조에 의존했고, 신규 유입이 줄어들자 경제 구조 자체가 흔들렸다. 이런 한계를 인식한 흐름 속에서 등장한 프로젝트가 페페노드(PEPENODE)다. 페페노드는 기존 가상자산 게임들이 반복해 온 비효율적인 구조에서 벗어나는 것을 목표로 개발됐다.

페페노드는 업계 최초의 마인투언 게임을 표방하며, 현실 세계에서 비트코인(BTC)이 생성되는 채굴 과정을 게임 형태로 풀어냈다. 실제 비트코인을 캐는 방식은 아니지만, 플레이어는 가상의 채굴 시스템을 설계하고 운영하면서 페페(PEPE), 파트코인(FARTCOIN) 등 이미 시장에 자리 잡은 밈 코인을 보상으로 획득하게 된다. 성과를 좌우하는 요소도 단순 반복 클릭이 아니라, 자원 배분과 업그레이드 선택, 시스템 효율을 어떻게 끌어올리느냐에 달려 있다.

이런 컨셉 방향은 이미 실제 자금 유입으로 이어지고 있다. 현재까지 약 236만 달러가 모였으며, 초기 참여자들은 페페노드를 단기 소비를 유도하는 기존 플레이투언 게임이 아니라, 팩토리오나 주 타이쿤처럼 구축과 운영, 최적화에 집중하는 게임에 더 가까운 모델로 보고 있다. 보상은 유지하면서도 과거 게임파이 프로젝트들을 무너뜨린 구조적 문제를 반복하지 않을 수 있다는 기대가 반영된 선택이다.

프리세일 일정도 점차 막바지로 향하고 있다. PEPENODE 프리세일은 약 21일을 남겨두고 있으며, 현재 토큰 가격은 0.0012016달러다. 세일이 종료되면 토큰은 거래소로 이동하게 되고, 이후 가격은 사전 할인 구조가 아닌 시장의 수요와 유동성에 따라 결정될 예정이다.

암호화폐 겨울은 넘겼지만… 게임파이의 경제 구조는 흔들렸다

체인플레이가 발표한 ‘2022 게임파이 현황’ 보고서는 테라–루나 사태로 신뢰가 무너진 직후, 이어진 장기 하락 국면을 배경으로 작성됐다. 보고서는 이 시기가 강세장에서는 드러나지 않던 게임파이의 취약점을 가장 적나라하게 드러낸 구간이었다고 설명한다.

설문에 참여한 응답자 네 명 중 세 명은 게임을 통해 처음 디지털 자산 시장에 유입됐다고 답했다. 가격이 급락하는 상황에서도 게임이 신규 사용자 유입의 핵심 통로 역할을 했다는 의미다. 실제로 토큰 가치가 크게 떨어졌음에도 참가자들은 하루 평균 2.5시간을 블록체인 기반 게임에 사용했다.

다만 체감 수익은 급격히 나빠졌다. 응답자의 89%가 전년 대비 수익이 줄었다고 답했으며, 그 이유로는 게임 내 경제 구조의 한계를 가장 많이 꼽았다. 보상 중심의 인플레이션 설계와 통제되지 않은 토큰 발행이 문제를 해결하기는커녕 오히려 악화시켰다는 지적이 반복됐다. 또 응답자의 73%가 러그풀이나 폰지 구조에 대한 우려를 느끼고 있다고 답하면서, 게임파이 전반에 대한 신뢰가 급격히 약화된 것으로 나타났다.

정리해 보면, 가격이 하락하는 국면에서도 이용자들의 참여는 어느 정도 유지됐지만, 상승 기대가 사라지자 취약한 경제 구조가 그대로 드러나며 결국 버티지 못했다는 점이 분명해진다. 시장이 다시 둔화 국면에 들어선 지금도 게임 분야는 여전히 관심이 이어지는 몇 안 되는 영역이지만, 앞으로의 성패는 과거에 반복돼 온 구조적 문제를 얼마나 제대로 수정할 수 있느냐에 달려 있다.

이런 맥락에서, 기존 모델의 한계를 인식하고 다른 해법을 모색하고 있는 사례로 페페노드를 들 수 있다.

‘게임’으로 돌아간 게임파이, 무엇이 달라졌나

페페노드는 채굴을 가상 환경으로 옮겨, 게임을 플레이하는 과정 자체가 하나의 채굴 운영처럼 느껴지도록 구성됐다. 플레이어는 페페노드 토큰으로 노드를 구매하고, 각 노드가 가진 특성과 조합 효과를 고려해 자신만의 운영 구조를 만든다. 무작정 쌓아 올리는 방식이 아니라, 실제로 잘 맞물려 돌아가는 구성을 찾아내는 데 초점이 맞춰져 있다.

이후에는 시설을 확장할지, 인프라를 보강할지, 성능을 더 끌어올릴지를 놓고 선택해야 한다. 한정된 자원을 어디에 쓰느냐에 따라 효율과 해시레이트가 달라지고, 네트워크 전체에서 차지하는 비중도 자연스럽게 변한다. 결국 운영을 얼마나 안정적으로 관리하느냐가 보상의 크기로 이어진다.

앞으로는 전력 사용량이나 냉각 한계처럼 현실 채굴에서 마주치는 제약도 점차 반영될 가능성이 크다. 단순한 클릭 반복이나 형식적인 미니게임을 돌며 보상을 쌓고 바로 처분하는 기존 구조와는 분명히 다른 방향이다. 페페노드는 채굴이라는 활동 자체를 게임의 중심에 두고, 운영과 판단이 플레이의 핵심이 되도록 설계했다.

이런 접근은 최근 이용자들의 인식 변화와도 자연스럽게 이어진다. 관련 조사들을 보면, 많은 참여자들이 단기 수익보다 게임이 얼마나 재미있고 오래 즐길 수 있는지를 더 중요하게 본다. 이는 선택적인 요소라기보다, 게임이 지속되기 위해 반드시 갖춰야 할 조건에 가깝다.

보상이 필요 없다는 뜻은 아니다. 다만 보상만으로는 오래 버티기 어렵다. 플레이어가 얻은 가치를 곧바로 외부로 옮기기보다, 게임 안에서 다시 쓰고 싶어지게 만드는 구조가 중요하다. 그 출발점은 결국 플레이 경험이 충분히 흥미롭다는 데 있다.

이런 토대가 마련되면 게임 내 경제도 한층 안정될 수 있다. 페페노드는 실제 채굴과 유사한 시스템을 기반으로 이 지점을 노리고 있다. 그 위에서 토크노믹스는 전면에 나서기보다는 전체 구조를 받쳐주는 역할을 하며, 단기적인 참여를 끌어내기보다 장기적인 유지에 무게를 두게 된다.

페페노드, 단기 수익보다 지속성을 우선한 이유

토큰 구조는 과거에 드러난 문제를 그대로 둔 채 겉에 덧붙인다고 해결되지 않는다. 플레이투언이 내세웠던 “게임만 해도 돈을 번다”는 메시지도 결국 같은 이유로 힘을 잃었다. 대부분의 참여자가 수익을 기대하고 움직이는 환경에서, 그 약속은 오래 버티기 어려웠다.

사람들이 게임에 돈을 벌기 위해 들어온다는 사실 자체는 부정할 수 없다. 재미를 아무리 강조해도 이 전제는 쉽게 바뀌지 않는다. 페페노드는 이 현실을 인정한 상태에서 보상 구조를 재정리했다. 가장 큰 보상은 상위 단계에 두고, 페페노드 토큰은 단순히 캐내는 대상이 아니라 운영을 결정하는 핵심 자원으로 쓰이도록 만들었다.

토큰을 어떻게 쓰느냐에 따라 채굴 시스템의 완성도가 달라지고, 그 결과 페페나 파트코인처럼 이미 시장 수요가 형성된 자산을 보상으로 받을 가능성도 커진다. 게임이 안정적으로 자리 잡을 경우, 보상 범위가 비트코인까지 넓어질 수 있도록 여지도 남겨두었다.

여기서 가장 중요한 지점은 공급 관리다. 과거 게임파이 프로젝트들이 무너진 이유 중 하나는 토큰이 계속 쏟아지는 구조였다. 페페노드는 업그레이드에 사용된 토큰의 상당 부분을 즉시 소각하는 방식을 택했다. 사용된 물량의 약 70%가 유통량에서 영구적으로 사라진다.

총 발행량이 2,100억 개로 고정된 상태에서 보상은 시간이 지날수록 점점 줄어든다. 이는 비트코인의 반감기 구조를 떠올리게 하는 부분이다. 플레이어는 게임 안에서 보상이 줄어드는 시점을 직접 확인할 수 있고, 여기에 소각이 겹치면서 희소성은 자연스럽게 쌓인다.

그 결과, 게임이 성장한다고 해서 곧바로 토큰 가치가 희석되는 상황은 피할 수 있다. 플레이가 늘어날수록 토큰 경제가 흔들리기보다는 오히려 안정되는 방향으로 작동한다.

게임 시스템과 공급 구조를 동시에 고려한 설계는 페페노드가 단기 유행을 노린 프로젝트가 아니라는 점을 보여준다. 신규 참여자가 계속 유입되지 않으면 무너지는 모델이 아니라, 이미 들어온 참여자들의 활동만으로도 구조가 유지되도록 방향을 잡았다.

이런 이유로 페페노드는 일부 시장 해설가들 사이에서도 언급되기 시작했다. 구독자 수 30만 명이 넘는 암호화폐 분석가 마이클 루블 역시 최근 주목하는 프로젝트 중 하나로 페페노드를 거론한 바 있다.

다음 사이클을 앞둔 게임파이, 참여 방법은?

페페노드는 아직 대중적으로 널리 알려진 단계는 아니다. 다만 관심이 본격적으로 몰리기 전에 프로젝트 구조를 차분히 살펴볼 수 있는 시점에 놓여 있다. 현재 프리세일은 약 21일 정도 남아 있으며, 공식 프리세일 페이지에서 이더리움, 바이낸스코인, 테더(ERC-20·BEP-20), 신용카드로 토큰을 구매할 수 있다.

지갑은 사용자가 평소 쓰던 것을 그대로 연결하면 되지만, 프로젝트 측에서는 베스트 월렛 사용을 권장하고 있다. 페페노드는 이미 해당 지갑의 신규 프로젝트 목록에 포함돼 있어 토큰이 출시된 이후에도 앱 안에서 확인과 관리가 가능하다는 점이 특징이다.

스마트 계약은 코인설트의 감사를 마쳤다. 코드 구조와 보안 측면에서 기본적인 점검이 이뤄진 상태다.

진행 상황이나 추가 소식은 X 공식 계정과 텔레그램 공식 채널을 통해 확인할 수 있으며, 보다 자세한 정보는 페페노드 공식 웹사이트에서 확인하면 된다.

