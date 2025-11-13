BSOL, ETF 출시 2주 만에 옵션 거래 개시

핵심 내용

비트와이즈의 솔라나 스테이킹 ETF(BSOL) 옵션 거래가 11월 11일 시작됐으며, 행사가격은 16달러에서 26달러 사이로 설정되어 있고, 만기일은 2026년 5월까지 다양하게 구성되어 있다.

해당 펀드는 4억 9,720만 달러 규모의 자산을 운용하고 있으며, 출시 이후 전체 솔라나 ETF 시장 유입 자금의 98%를 점유하고 있다.

BSOL은 보유 자산 전량을 스테이킹하며, 2026년 1월까지 최초 10억 달러 규모에 대해서는 수수료 없이 순보상률 7.20%를 제공한다.

비트와이즈 솔라나 스테이킹 ETF(BSOL)에 대한 옵션 거래가 11월 11일 시작됐다. 이는 10월 28일 출시된 현물 기반 상장지수펀드(ETF)에 파생상품 거래가 추가된 것이다. 이번 조치로 기관 투자자들은 솔라나(SOL)에 대한 포지션을 헤지하거나 복합적인 거래 전략을 수행할 수 있게 됐다.

비트와이즈(Bitwise)의 테디 푸사로(Teddy Fusaro) 사장과 헌터 호슬리(Hunter Horsley) CEO는 11월 11일 X(구 트위터)를 통해 옵션 거래 개시 사실을 발표했다. 블룸버그(Bloomberg) 단말기 화면에는 실제 콜옵션과 풋옵션 계약이 거래 중인 것으로 나타났다. 코인스피커는 인터랙티브 브로커스(Interactive Brokers)를 통해 해당 옵션 거래가 가능하며, 행사가격은 16달러(약 23,408원)에서 26달러(약 37,908원) 사이로 설정됐다고 확인했다.

Milestone today — Options are now live and trading on $BSOL, the Bitwise Solana Staking ETF. Bridges are opening to investment professionals. https://t.co/ArkFXFr9ED — Hunter Horsley (@HHorsley) November 11, 2025

옵션 체인에는 2025년 11월 21일, 12월 19일, 2026년 2월 20일, 5월 15일 등 여러 만기일이 표시되어 있다. 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)의 공시 자료에 의하면, 해당 펀드는 11월 10일 기준으로 2,240만 주의 발행주식을 보유하고 있다.

11월 9일 기준 공식 펀드 데이터에 따르면, 비트와이즈 솔라나 스테이킹 ETF(BSOL)는 운용자산(AUM: Assets Under Management) 규모가 4억 9,720만 달러(약 7,274억 원)다. 발행주식 수는 2,270만 주에 달한다. 이는 미국 내 최대 규모의 솔라나 ETF로 평가된다. 한편, 경쟁사 파사이드 인베스터스(Farside Investors)의 운용자산은 3억 2,970만 달러(약 4,824억 원) 수준에 그친다. BSOL은 거래 초반 기간 동안 전체 솔라나 ETF 자금 유입의 약 98%를 흡수하며, 그레이스케일(Grayscale)의 GSOL을 크게 앞질렀다.

ETF 구조 및 출시 개요

비트와이즈의 공식 발표에 따르면, 해당 펀드는 10월 28일 뉴욕증권거래소 아카(NYSE Arca)에 상장했다. 운용보수는 0.20%다. 다만, 2026년 1월 28일까지는 최초 10억 달러(약 1조 4,630억 원) 규모 자산에 대한 수수료는 전면 면제된다. BSOL은 보유 중인 솔라나 자산 100%를 스테이킹하여 순보상률 7.20%를 창출한다. 수취한 보상은 자동으로 펀드 내 재투자된다. 해당 펀드는 미국 연방 세법상 그랜터 트러스트(Grantor Trust) 구조로 운영된다. 수익과 비용이 투자자에게 직접 귀속되는 방식이다.

인가 받은 참가자들은 순자산가치(NAV: Net Asset Value) 기준으로 1만 주 단위의 블록을 현물 솔라나 이전 또는 현금 결제 방식으로 발행하거나 환매할 수 있다. 미국 내 솔라나 ETF 시장에서는 그레이스케일의 GSOL이 주요 경쟁 상품으로 꼽히지만, 전체 솔라나 ETF 자금 유입 규모는 10월 31일 기준 1억 5,000만 달러(약 2,194억 원)에 달했다.

이번 ETF에서 옵션 거래로의 전환 속도는 기존 암호화폐 ETF 대비 엄청 빠른 편이다. 예를 들어, 이더리움(ETH) ETF의 옵션은 2025년 10월 23일 출시되어, 2024년 7월 현물 ETF 상장 이후 약 15개월이 소요됐다.

시장 동향

솔라나 생태계는 기관 투자자용 상품 출시와 함께 거래 활동이 활발해지고 있다. 11월 초 기준 솔라나 기반 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량은 50억 달러를 돌파했다. 네트워크 지표상 거래량과 이용자 수 모두 꾸준한 증가세를 보이고 있다.

규제된 금융 상품을 통한 기관 투자자들의 솔라나 투자도 지속적으로 증가하고 있다. 옵션 거래 개시는 포트폴리오 매니저들이 자산 배분 의사결정 과정에서 필요한 리스크 관리 수단을 확보할 수 있도록 지원한다. 델라웨어 트러스트 컴퍼니(Delaware Trust Company)가 해당 펀드의 신탁 기관 역할을 하고 있다. 해당 펀드는 2024년 11월 20일 비트와이즈 솔라나 ETF로 처음 설립된 이후 현재의 스테이킹 구조로 전환됐다. 디지털 자산 보관은 코인베이스 커스터디 트러스트(Coinbase Custody Trust)가 담당하고 있다.

비트와이즈는 비트코인과 이더리움을 포함한 다양한 암호화폐 상장지수상품(ETP)을 운용하고 있다. 최근 영국에서도 개인 투자자 대상 상품 승인을 받았다. 현재 회사는 주요 디지털 자산을 기반으로 현물형과 스테이킹형 상품을 모두 운영하고 있다.

