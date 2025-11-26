비트와이즈, 도지코인 ETF 출시 임박… 그레이스케일 GDOG는 첫날 자금 유입 없어

핵심 내용

비트와이즈(Bitwise)는 자사의 BWOW 도지코인(DOGE) ETF가 승인에 가까워졌다고 밝혔다.

이 투자 상품은 현재 미국 증권거래위원회(SEC)의 최종 결정을 기다리고 있다.

11월 24일에는 그레이스케일(Grayscale)의 GDOG ETF가 출시됐다.

비트와이즈 애셋 매니지먼트(Bitwise Asset Management)는 X를 통해 자사의 도지코인(DOGE) 상장지수펀드(ETF) ‘BWOW’ 출시를 예고했다. 회사 측은 해당 ETF의 등록 서류가 제출됐으나 아직 효력이 발생하지 않았다고 밝혔다. 미국 증권거래위원회(SEC)의 절차가 완료되기 전까지는 해당 상품을 판매하거나 마케팅할 수 없다.

해당 ETF가 효력을 갖게 되면, 미국 투자자들은 규제된 금융 상품을 통해 도지코인에 직접 투자할 수 있게 된다. 이는 밈 코인 시장에 기관과 개인 투자자의 자금 유입을 열어주는 효과가 있으며, DOGE를 매수할 만한 대표적인 밈 코인 중 하나로 자리매김하게 만든다.

그레이스케일(Grayscale) GDOG, 첫 거래일 유입 ‘0’으로 출발

미국에서 거래되는 첫 현물 도지코인 ETF인 그레이스케일(Grayscale)의 GDOG는 11월 24일 출시됐지만, 소소밸류(SoSoValue) 데이터에 따르면 첫날 유입액이 ‘0’이었다. 이와 비슷하게 카나리 캐피털(Canary Capital)의 첫 리플(XRP) ETF인 XRPC도 첫날 유입이 없었지만, 다음 날에는 2억 4,305만 달러(약 3,583억 2,862만 원)가 유입됐다.

11월 초 비트와이즈(Bitwise)는 S-1 등록 서류를 다시 제출하면서 지연 조항을 삭제했고, 이에 따라 증권법 제8(a)조에 따른 자동 20일 승인 기간이 발동됐다. 비트와이즈 애셋 매니지먼트(Bitwise Asset Management)의 현물 XRP ETF는 11월 20일 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장됐다.

블룸버그(Bloomberg) ETF 애널리스트 에릭 발추나스(Eric Balchunas)에 따르면, SEC가 별도의 조치를 취하지 않을 경우 비트와이즈의 DOGE ETF는 이르면 2025년 11월 26일부로 효력이 발생할 수 있다. 그레이스케일도 유사한 방식으로 접근했기 때문에, BWOW 역시 조만간 거래가 시작될 가능성이 있다는 의미다.

Looks like Bitwise is doing the 8(a) move for their spot Dogecoin ETF, which basically means they plan on going effective in 20 days barring an intervention. pic.twitter.com/y8jyxbYKXQ — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 6, 2025

도지코인(DOGE) 가격, 핵심 지지선 유지 중

보도 시점 기준 도지코인(DOGE)은 0.13~0.14 달러(약 192~206 원) 부근의 장기 수평 지지 구간 위에서 견고하게 유지되고 있다. 가격은 여전히 하락 채널 내부에 머물러 있으며, 상단 추세선 부근에서는 반복적으로 저항에 부딪히고 있다.

0.16 달러(약 236 원) 부근의 채널 상단 저항을 상향 돌파할 경우, 이는 첫 강세 반전 시도로 해석될 수 있으며 초기 목표는 볼린저 밴드(가격 변동성 지표) 중단선(20일 SMA)에 해당하는 0.18 달러(약 265 원)다. 지표는 다소 혼재된 흐름을 보이고 있으며, RSI(상대강도지수)는 40 근처에 머물고 MACD(이동평균 수렴·발산 지표)는 모멘텀이 평탄해지는 모습을 나타낸다.

강세 시나리오에서는 DOGE가 9월 내내 저항으로 작용했던 0.21 달러(약 310 원) 부근을 더 높은 목표로 삼을 수 있다. 반면 차트에서 지지 구간을 방어하지 못할 경우, DOGE는 2025년 초 이후 다시 테스트되지 않았던 0.12 달러(약 177 원) 영역까지 밀릴 위험이 있다.

더보기: 2025년~2030년 도지코인 전망 — 도지코인 시세 및 DOGE 미래 가격 예측