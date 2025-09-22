그레이스케일, SEC에 현물 도지코인 ETF 신청… 가격 회복 기대감 확산

핵심 내용

DOGE는 기술적 지표상 주요 지지선에서 반등 가능성을 보이며, 향후 50% 상승할 여지를 보이고 있다.

그레이스케일은 도지코인 트러스트를 현물 ETF로 전환하기 위한 S-1 개정안을 SEC에 제출했다.

전문가들은 ETF 개발 및 기술적 패턴이 현재의 약세 추세를 반전시키고 가격 회복을 촉발할 수 있다고 본다.

도지코인의 네이티브 암호화폐인 DOGE가 최근 도지코인 ETF와 관련된 소식들 속에서 다시금 투자자들의 주목을 받고 있다. 최근 미국 자산운용사 그레이스케일(Grayscale)이 미국 증권거래위원회(SEC)에 DOGE 현물 상장지수펀드(ETF)를 정식으로 신청하면서, DOGE 가격 반등에 대한 기대감이 급속히 확산하고 있다.

시장 전문가들은 DOGE 가격이 최근 한 주간 9.8% 하락한 이후 반등세를 준비하고 있다고 분석한다. 현재 도지코인은 3.59% 하락한 0.2640달러에 거래되고 있으며, 일일 거래량은 26억 달러로 전일 대비 약 30% 감소했다. 이는 단기 조정 구간임과 동시에 ETF 신청에 따른 반등 가능성이 열려 있음을 의미한다.

DOGE, 하락형 삼각수렴 돌파 시 0.38달러까지 상승 가능

기술적 관점에서도 도지코인의 강세 신호가 포착되고 있다. 암호화폐 분석가 트레이더 타디그레이드(Trader Tardigrade)는 DOGE가 4시간 차트 기준으로 두 번째 하락형 삼각수렴 패턴을 형성했다고 지적했다.

이 패턴은 수평 지지선과 하락 추세선으로 구성되어 있으며, 과거에도 이 같은 패턴에서 상방 돌파가 발생해 강한 랠리가 이어진 바 있다. 이번에도 유사한 흐름이 전개될 경우, DOGE 가격은 0.38달러까지 약 50% 가까이 급등할 가능성이 있다는 분석이 제시된다.

$Doge/4-hour#Dogecoin has formed a second Descending Triangle, with a horizontal trendline as support and a descending trendline as resistance.

Let's see if it repeats the breakout this time 👀 pic.twitter.com/B0Sxi8GQZV — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) September 20, 2025

위 이미지에서 볼 수 있듯이, 하강 패턴에서 벗어나는 돌파가 일어난 후, DOGE 가격 돌파는 0.38달러까지 잠재적인 랠리로 이어질 수 있다.

또한 주간 차트를 보면, 도지코인이 일목균형표(이치모쿠 클라우드)의 상단 돌파를 시도하고 있다는 점도 주목할 만하다. 트레이더 캔토니즈 캣(Cantonese Cat)은 과거 DOGE가 이 지표를 돌파했을 때 대규모 랠리가 촉발됐다고 설명하며, 이번에도 유사한 움직임이 나올 가능성을 언급했다.

$DOGE weekly

I think we're on the verge of breaking above the Ichimoku cloud here, and look at what happened last time when we did. pic.twitter.com/8rvL1pxppr — Cantonese Cat 🐱🐈 (@cantonmeow) September 20, 2025

그레이스케일, DOGE 현물 ETF 전환 신청… NYSE 아르카 상장 목표

이번 가격 반등 기대감의 중심에는 그레이스케일의 ETF 신청 소식이 있다. 비트코인과 이더리움 외에 밈코인에도 투자 접근성을 확대하고자, 그레이스케일은 기존에 운영 중인 ‘도지코인 트러스트’를 현물 ETF로 전환하는 내용을 담은 S-1 개정 서류를 SEC에 제출했다.

ETF가 승인될 경우 해당 상품은 뉴욕증권거래소 아르카(NYSE Arca)에 ‘GDOG’라는 티커로 상장될 예정이다. 이는 블록비츠(BlockBeats)의 보도를 통해 확인됐다.

이번 제출은 그레이스케일이 규제된 방식으로 암호화폐 접근성을 높이려는 전략의 일환으로 평가된다. 앞서 NYSE 아르카는 이미 그레이스케일 도지코인 트러스트의 상장을 신청한 바 있으며, 이번 개정 제출은 SEC 승인 가능성을 높이는 절차로 해석된다.

한편, 렉스-오스프리(Rex-Osprey)가 최근 출시한 DOGE ETF인 DOJE는 이미 시장의 기대 심리를 끌어올리는 데 성공했다. 해당 상품은 규제 완화 추세와 함께, DOGE의 ETF 전환이 현실화될 수 있다는 기대를 키우는 데 기여하고 있다.

시장 전문가들은 DOGE ETF의 SEC 승인이 이르면 10월 중 이뤄질 수 있다는 전망을 내놓고 있다. 특히 그레이스케일이 보유한 신뢰도의 SEC와의 협업 경험은 ETF 승인에 긍정적으로 작용할 가능성이 크다는 분석이 우세하다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.