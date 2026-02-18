월가 거물 기업 블랙록·마스터카드, XRP 레저 통합 검토

최근 월가 금융 기관들이 디지털 자산 전략에 XRP 레저를 통합하는 방안을 검토하고 있으며, 그 거물에는 블랙록과 마스터카드도 포함된 것으로 전해졌다. XRPL 커먼즈 관계자에 따르면, 이들은 네트워크 기능을 적극 평가하여 실제 금융 애플리케이션 지원 가능성을 염두에 두고 있으며, 특히 국제결제 및 자산 토큰화에 초점을 맞추고 있다.

🚨 BREAKING: Ripple Director Odelia Torteman confirms 🏦 Mastercard

💰 BlackRock

📈 Franklin Templeton are showing interest in the #XRP Ledger 👀 Institutional eyes on XRPL. Big moves ahead? 🚀 pic.twitter.com/2aNh660XnM — 🥷XRP OFFICIAL ☮️ ♋️ (@xrpofficial24) February 14, 2026

블랙록·마스터카드, 블록체인 활용 가능성 평가

월가 금융 대기업의 이번 행보는 블록체인 기술과 기관이 점점 융합하는 거시적 추세를 시사한다. XRPL 커먼스의 기업 채택 담당자 오델리아 토르테만은 블랙록, 마스터카드, 프랭클린 템플턴과 같은 거물들이 기업 운영에 XRP 레저를 도입하는데 큰 관심을 나타냈다고 확인했다.

이는 블록체인 성장을 지원하는 기관들의 거시적 노력과 일치한다. 예를 들어 블랙록은 현물 상품 뿐만 아니라, 인프라 영역까지 탐색하며 디지털 자산 활동을 꾸준히 확장한 바 있다.

한편 리플 랩스는 기관들이 안전하게 참여할 수 있는 규제적 발판을 마련하기 위해 노력했다. 실제로 룩셈부르크에서 EMI 라이선스를 취득했으며, 이는 결제 운영에 필요한 규제 준수 환경을 강화하는 조치로 평가된다.

처음부터 국제결제 전문성을 갖춘 XRP 레저 기술

월가 거물들은 XRP 레저의 남다른 전문성에 끌린 것으로 보인다. XRP 레저는 다른 네트워크에서 보이는 범용성 대신 속도와 저렴한 거래, 결제 확정성을 우선하도록 설계됐다. 토르테만은 XRP 레저가 처음부터 금융 서비스를 위해 설계된 네트워크라고 강조하며, 범용 네트워크를 개조한 것과 달리 투명한 흐름과 기관급 결제 처리에 초점을 맞춘다고 설명했다.

최근 기술 발전으로, 네트워크는 기업에 더 적합한 능력을 갖추게 되었다. 토큰 에스크로 및 퍼미션드 도메인 같은 기능이 도입됐는데, 이는 기관이 엄격한 규제 통제를 유지하면서 분산형 프로토콜을 사용할 수 있도록 돕는다. 새 기능은 규제를 준수하는 자산 발행 및 통제된 거래 환경을 가능하게 하며, 이는 실물 자산 토큰화에서 필수적인 요소로 간주된다.

리플은 기관급 도구 개발도 계속 추진하고 있다. 대표적으로 기관용 디파이를 위한 리플 프라임 통합 이니셔티브가 있다. 이런 노력은 생태계가 전통 유동성 수요와 온체인 메커니즘 사이의 연결고리를 어떻게 마련하고 있는지를 잘 보여준다.

시장에 긍정적인 영향 기대

월가 기업의 검토 과정이 실제 통합으로 이어질 경우, 브리지 통화로서 엑스알피 토큰의 역할은 크게 확장될 것이다. 기관들이 국제결제에 엑스알피를 채택하면, 이전까지 노스트로 및 보스트로 사전 예치로 인해 발생했던 자본 비효율성을 최소화할 것으로 기대된다.

덕분에 이런 움직임은 시장에 의해 면밀히 관찰되고 있다. 보통 기관이 실제 채택을 결정하면, 장기적인 가치 상승으로 이어지는 경우가 많았기 때문이다. 엑스알피는 15개월 만의 최저치를 기록하고 있지만, 최근 기관 행보에 맞춰 장기 매집을 추진하는 전략도 설득력을 얻고 있다. 특히 앞으로 3년 안에 토큰화 시장이 본격적인 성장세를 보일 것이란 전망이 있다. 그러면 국제결제에 특화된 XRP 레저는 앞으로 혁신을 거듭할 은행 시스템에서 중요한 위치를 차지할 가능성이 높아질 것이다.

