리플랩스, 규제 준수 강화 속 룩셈부르크서 전자화폐기관(EMI) 라이선스 획득

핵심 내용

리플은 룩셈부르크 EMI 라이선스를 통해 유럽에서 규제 준수 기반을 강화하고, 중동 금융기관과의 협력을 병행하며 글로벌 결제 디지털 자산 인프라 기업으로의 도약을 본격화하고 있다.

룩셈부르크 금융감독청(CSSF)이 리플랩스(Ripple Labs)에 전자화폐기관(EMI) 라이선스를 부여했다. 이번 승인으로 블록체인 기반 결제 기업인 리플은 유럽연합(EU) 내 규제 준수 범위를 한층 확대하게 됐다. 이를 바탕으로 유럽 전역에서 리플 페이먼츠(Ripple Payments) 사업 성장을 가속할 수 있는 발판을 마련했다.

전자화폐기관 라이선스는 결제 처리, 전자화폐 발행, 고객 자금 보관 등 핵심 금융 기능을 합법적으로 수행할 수 있게 해주는 인가로, 유럽 내 결제 사업 확장에 있어 필수적인 규제 요건으로 평가된다.

예비 승인에서 EMI 라이선스 획득까지

리플의 공식 발표에 따르면, 룩셈부르크 당국으로부터 전자화폐기관(EMI) 라이선스를 최종적으로 정식 승인을 받았다. 샌프란시스코에 본사를 둔 리플은 앞서 지난 1월 유럽연합 라이선스에 대해 예비 승인을 받았다고 처음 공개한 바 있다.

당시 룩셈부르크 금융감독청이 발급한 이른바 ‘그린 라이트 레터(Green Light Letter)’는 신청에 대한 법적 검토가 완료됐음을 의미하지만, 아직 최종 승인이 내려지지는 않은 상태였다. 이 같은 절차는 유럽 금융 규제 환경에서 일반적으로 요구되는 단계다. 규제 당국이 기업의 내부 통제, 자금세탁방지(AML) 체계, 고객 보호 장치를 면밀히 검토하는 과정에 해당한다.

리플의 영국, 유럽 총괄 매니징 디렉터인 캐시 크래독(Cassie Craddock)은 이번 라이선스 획득을 두고 “유럽 금융의 중심부에서 리플의 입지를 한층 강화하는 전환점이 되는 이정표”라고 평가했다.

캐시 크래독은 공식 성명을 통해 “유럽은 항상 리플에 전략적으로 중요한 시장이었다”며 “이번 인가는 EU 전역의 고객들에게 규정을 준수하는 강력한 블록체인 인프라를 제공하겠다는 우리의 미션을 본격적으로 확장할 수 있는 계기가 될 것”이라고 밝혔다. 이어 “유럽 기업들이 더 효율적이고 디지털 중심적인 금융 환경으로 전환하는 데 있어, 리플은 그 어느 때보다 유리한 위치에 서게 됐다”고 강조했다.

업계에서는 이번 발언이 단순한 규제 통과 의미를 넘어, 리플이 유럽을 글로벌 결제 사업의 핵심 거점으로 삼겠다는 의지를 분명히 드러낸 것이라는 해석도 나온다.

리플은 최근 수주간 공격적인 사업 확장 행보를 이어가고 있다. 지난 1월 23일, 리플의 매니징 디렉터 리스 메릭(Reece Merrick)은 X 채널을 통해 터키 금융기관 가란티 BBVA(Garanti BBVA)와의 협력 관계를 연장한다고 발표했다. 이에 따라 가란티 BBVA는 앞으로도 비트코인을 비롯한 주요 암호화폐 자산을 안전하게 보관하기 위해 리플의 기관용 커스터디 기술을 계속 활용할 예정이다.

이는 리플이 단순 결제 네트워크 제공을 넘어, 금융기관 대상 인프라 서비스 영역에서도 존재감을 확대하고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.

리플, 중동서 지엘(Jeel)과 협력 계약 체결

리플 랩스(Ripple Labs)는 최근 중동 지역에서 사우디아라비아의 리야드 은행(Riyad Bank)과 대형 협력 계약을 체결한 데 이어, 해당 은행의 자회사인 지엘(Jeel)과도 협력 관계를 구축했다. 이번 계약은 블록체인 혁신을 통해 사우디아라비아의 금융 체계를 고도화하려는 전략적 행보로 해석된다. 유럽에서의 규제 기반 강화와 함께, 리플은 신흥 시장에서도 블록체인 금융 인프라 확장에 속도를 내고 있다.

이번 협력은 리야드 은행의 자회사 지엘을 중심으로 진행된다. 사우디 전역의 금융 서비스 경쟁력을 높이기 위한 첨단 블록체인 활용 방안을 공동으로 모색하는 데 초점이 맞춰져 있다. 커스터디와 토큰화는 기관 투자자의 디지털 자산 참여 확대를 가능하게 하는 핵심 요소로, 규제 친화적 구조가 뒷받침될 경우 금융권 채택 속도가 빨라질 수 있다는 평가를 받고 있다.

양사는 또한 중동 지역의 금융 활동을 뒷받침할 수 있는 안전하고 투명한 디지털 인프라 구축에도 협력할 계획이다. 이를 통해 금융 거래의 신뢰성과 효율성을 동시에 강화하겠다는 목표다.

특히 암호화폐 커스터디와 토큰화(tokenization)는 이번 협력의 핵심 분야로 꼽힌다. 양측은 이 두 영역이 차세대 금융 시장을 구성하는 핵심 기반 요소가 될 것으로 보고 있으며, 향후 디지털 금융 생태계 확장을 위한 중요한 출발점이 될 것으로 기대하고 있다.

전반적으로 리플은 유럽과 중동을 축으로 규제 준수와 사업 확장을 병행하고 있다. 작금의 리플은 글로벌 결제 및 디지털 자산 인프라 기업으로서의 입지를 단계적으로 넓혀가고 있다는 평가를 받는다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.