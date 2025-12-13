BNB 가격, 900달러 저항선 돌파 실패… 사상 최고 속도 기록도 ‘제로베이스 해킹’에 빛바래

핵심 내용

BNB 체인이 인프라 확장성 측면에서 획기적인 돌파구를 마련하며 자축했으나, 동시에 발생한 생태계 보안 침해 사고가 투자자들의 신뢰를 흔들었다.

악성 계약이 사용자 지갑의 승인 권한을 노리는 공격이 발생하자, 플랫폼 측은 문제 해결 시까지 사용자 접근을 제한하는 긴급 조치를 취했다.

기술적 분석상 BNB는 중립적인 모멘텀을 보이고 있으며, 하락 압력을 해소하기 위해서는 892달러 상단에서의 확실한 마감이 필요한 상황이다.

BNB 가격이 890달러 선 아래에 묶인 채 좁은 박스권에 갇혔다. 기사 작성 시점 기준 BNB는 0.33%라는 미미한 변동 폭을 기록했는데, 이는 시장을 움직이는 두 가지 상반된 소식이 충돌하며 투자 심리가 혼조세를 보였기 때문이다.

🔓 New TPS record unlocked: 8,384! BNB Chain continues to raise the bar on performance and scalability for builders. https://t.co/o59bPzCFXH — BNB Chain (@BNBCHAIN) December 12, 2025

BNB 체인, 초당 거래량 신기록 달성… 그러나 해킹으로 상승 모멘텀 상실

하루의 시작은 긍정적이었다. BNB 체인 팀은 네트워크 역사상 가장 높은 처리량 성능을 달성했다고 공식 발표하며 시장의 기대를 모았다.

네트워크 데이터에 따르면 BNB 체인은 초당 트랜잭션 처리 수(TPS) 8,384건이라는 새로운 이정표를 세웠다. 이는 2025년 블록체인 생태계에서 가장 빠르고 확장성 높은 네트워크로서의 입지를 굳히기 위한 전략의 일환이었다. 기술적 진보를 증명한 이 호재는 BNB 가격 상승의 강력한 촉매제가 될 것으로 기대되었다.

그러나 상승 모멘텀은 불과 몇 시간 만에 급격히 약화됐다. BNB 체인 생태계 내에서 주목받던 영지식(zk) 네이티브 프로젝트인 ‘제로베이스(Zerobase)’가 심각한 보안 침해 사실을 확인했기 때문이다. 프로젝트 팀은 제로베이스의 공식 인터페이스를 사칭한 피싱 계약이 활성화되었다며 사용자들에게 긴급 경고문을 발표했다.

보안 권고문에 따르면, 공격자들은 악성 스마트 컨트랙트를 배포하여 사용자 지갑 연결을 가로채고, 무단으로 USDT 승인 권한을 추출하도록 설계된 정교한 공격을 감행했다.

Important Security Notice We have received user reports that a phishing contract on BNB Chain (BSC) is attempting to impersonate ZEROBASE and hijack user connections, falsely presenting itself as the official ZEROBASE interface to scam users into granting USDT approvals.… — ZEROBASE (@zerobasezk) December 12, 2025

이에 제로베이스 측은 즉각적인 대응에 나섰다. 악성 승인 감지 메커니즘을 가동하여, 침해된 계약과 상호작용한 이력이 있는 모든 지갑의 입출금을 제한했다. 또한, 사용자들에게 ‘리보크 캐시(Revoke.cash)’ 등 서드파티 툴을 통해 사기성 권한을 즉시 제거할 것을 권고했다. 아울러 공식 확인되지 않은 링크나 관리자 사칭 계정, 검증되지 않은 지갑 팝업 사용을 주의할 것을 당부했다.

🚨 HashDit Alert🚨@Zerobasezk users take note!! There has been a FrontEnd Compromise with the Zerobase domain. Be careful in the meantime and be wary of any malicious approvals! Stay safe! 🔒 https://t.co/t1ZsF5Hnc7 — HashDit | now with Pro Extension (@HashDit) December 12, 2025

상황의 심각성은 블록체인 보안 기업 해시딧(HashDit)의 경고로 더욱 고조되었다. 해시딧은 제로베이스의 공식 도메인이 침해당하는 ‘프론트엔드(Frontend) 공격’이 발생했음을 확인하고, 문제가 완전히 해결될 때까지 플랫폼 접속을 중단할 것을 경고했다.

결국 잇따른 보안 경보로 인해 BNB 체인의 TPS 신기록 달성이라는 호재는 무색해졌다. 개발자들은 확장성 개선을 자축했지만, 트레이더들의 관심은 BNB 체인 사용자를 노리는 인터페이스 단계의 해킹과 피싱 위협으로 쏠릴 수밖에 없었다.

이는 지난 10월, 바이낸스가 기록적인 190억 달러 청산 사태 당시 발생한 기술적 결함에 대해 보상안을 발표했던 사례와 맞물려 생태계 신뢰도에 대한 우려를 낳고 있다.

BNB 가격 전망: 900달러 고지를 탈환할 수 있을까?

기술적 분석 관점에서 BNB의 가격 흐름은 890달러 부근에서 주저하는 모습이 역력하다. 12시간 차트를 살펴보면, 볼린저 밴드의 중심선인 892달러와 하단 지지선인 869달러 사이에서 팽팽한 힘겨루기(Consolidation)가 진행 중이다.

최근의 캔들 구조는 약세 쪽으로 약간 기울어져 있다. 지난 11일 볼린저 밴드 상단인 915달러 부근에서 저항을 맞고 밀려난 뒤, 매도 세력이 880~900달러 구간을 방어하고 있기 때문이다.

상대강도지수(RSI)는 47.29를 기록하며 중립적인 모멘텀을 보이고 있으나, 매수세가 더 높은 저점을 만들어내지 못하고 있어 약세 편향적인 중립으로 해석된다. 통상 이러한 중립 RSI는 큰 변동성을 예고하지만, 향후 방향성은 제로베이스 해킹 사태 이후 네트워크의 안정화 속도에 달려 있을 것으로 보인다.

MACD(이동 평균 수렴 확산 지수) 또한 신중론에 힘을 싣는다. 지표가 시그널 선 아래에 머물러 있어 완만한 하락세가 지속될 가능성을 시사하며, 히스토그램 역시 약한 매수 압력을 나타내고 있어 당장의 강력한 반등을 기대하기엔 이른 시점이다.

BNB가 다시 상승세를 타기 위한 첫 번째 과제는 12시간 봉 기준으로 볼린저 밴드 중심선인 892달러를 확실하게 탈환하는 것이다. 이 구간을 뚫어낸다면 단기 저항선인 915달러까지 길이 열리게 되며, 915달러 위에서 마감할 경우 현재의 하락 압력을 무효화하고 심리적 저항선인 950달러를 향한 랠리를 준비할 수 있다.

반대로 870달러 지지선을 지켜내지 못할 경우, BNB는 볼린저 밴드 하단인 860달러까지 밀려날 위험이 크다. 만약 해킹 이슈로 인한 불확실성이 커져 860달러마저 붕괴된다면, 모멘텀이 급격히 꺾이며 더 깊은 유동성 구간인 840달러까지 하락할 가능성이 있다.

BNB 체인은 기술적으로 의미 있는 성능 성과를 거뒀지만, 제로베이스 해킹 사건은 BNB 생태계가 보안에 취약한 점을 드러냈다. 이는 투자자 신뢰에 영향을 미칠 수 있는 요소로, 단기적으로는 가격 회복의 제약 요인으로 작용할 수 있다.

향후 BNB 가격이 900달러 저항선을 돌파할 수 있을지는 시장 심리의 회복, 보안 문제에 대한 신속한 대응, 기술적 지표의 개선 여부에 달려 있다.

더보기 – 2025년 저평가 코인 추천 | 지금 사기 좋은 코인 · 장기투자 코인 가이드

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.