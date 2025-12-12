리플(XRP), 거래 수수료 90% 급락… 다음 가격 행보는?

핵심 내용

XRP 선물 미결제약정이 59% 감소하고 펀딩 비율이 하락하는 등 트레이더들의 신뢰도가 눈에 띄게 약화됐다.

소셜 미디어 내 XRP 관련 정서는 지난 10월 이후 가장 부정적인 수준인 공포(Fear) 단계에 진입했다.

연준의 금리 인하 발표에도 불구하고 XRP 가격은 하방 압력을 받으며 2달러 지지선을 시험하고 있다.

최근 리플 가격이 지속적인 매도 압력에 시달리는 가운데, 네트워크 활성도를 나타내는 핵심 지표 중 하나인 ‘XRP 레저(XRPL)’의 트랜잭션 수수료가 지난 1년 사이 90%나 폭락한 것으로 나타났다.

이는 가격 조정과 함께 선물 시장에서 대규모 자금 이탈이 발생하고 있음을 시사한다.

리플 거래 수수료, 2020년 12월 이후 최저치 기록

온체인 데이터 분석 업체 글래스노드(Glassnode)의 데이터에 따르면, 올해 초부터 XRP 레저의 일일 트랜잭션 수수료는 급격한 하락세를 보이고 있다.

지난 2월 9일 기준 하루 약 5,900 XRP에 달했던 네트워크 수수료 총액은 현재 약 650 XRP 수준으로 쪼그라들었다. 글래스노드는 이것이 약 89%의 감소 폭을 의미하며, 수수료 수준만 놓고 보면 2020년 12월 이후 최저치로 회귀했다고 분석했다. 통상적으로 트랜잭션 수수료의 감소는 네트워크 이용량 저하와 투자자들의 관심도 하락을 의미한다.

Since early February, the Total Fees Paid per Day on XRP (90D-SMA) have dropped from 5.9K XRP/day to 650 XRP/day. A ~89% decline to the lowest level seen since December 2020. 📉 https://t.co/WOPk8u92v5 https://t.co/UUTMbCvfwQ pic.twitter.com/Rf7csHjhrA — glassnode (@glassnode) December 11, 2025

이러한 수수료 급감은 파생상품 시장의 위축과도 궤를 같이한다.

온체인 데이터에 따르면, 리플 선물 시장의 미결제약정(Open Interest) 규모는 지난 10월 초 17억 5천만 XRP에서 현재 7억 4천만 XRP로 59%나 급감했다. 미결제약정의 감소는 시장에 유입된 자금이 빠져나가고 트레이더들이 포지션을 청산하고 있음을 뜻한다.

또한, 선물 시장의 매수 심리를 보여주는 ‘펀딩 비율(Funding Rates)’ 역시 7일 이동평균 기준 0.01%에서 0.001%로 하락했다. 이는 리플 가격의 단기 회복 가능성에 베팅하는 파생상품 트레이더들의 확신이 그만큼 약해졌음을 보여주는 지표다.

ETF 호재에도 식지 않는 ‘공포’ 심리

최근 XRP 현물 ETF가 승승장구하며 자금을 끌어모으고 있음에도 불구하고, 개인 투자자들과 소셜 미디어의 여론은 싸늘하다.

전반적인 심리 지표를 분석한 결과, XRP를 둘러싼 소셜 미디어상의 분위기가 현재 ‘공포(Fear) 영역’에 진입했다. 이는 지난 10월 이후 가장 부정적인 수준이다.

다만, 일부 분석가들은 이러한 극단적인 공포 심리가 오히려 기회일 수 있다고 주장한다. 역사적으로 대중의 공포가 극에 달했을 때가 시세의 바닥이었으며, 이후 강력한 반등이 뒤따랐던 사례가 많았기 때문이다.

리플 가격 향방은? 2달러 사수 여부에 ‘촉각’

거시 경제 환경 또한 변동성을 키우고 있다. 어제 미국 연방공개시장위원회(FOMC)가 기준금리를 0.25%포인트(25bps) 인하한다고 발표했음에도 불구하고, 리플 가격은 상승 탄력을 받지 못한 채 불안한 흐름을 이어가고 있다.

기사 작성 시점을 기준으로 XRP는 전일 대비 1.1% 상승해 심리적·기술적 주요 지지선인 2.0달러를 테스트하고 있다.

유명 시장 분석가 차트너드(ChartNerd)는 기술적 지표를 근거로 과매도 상황을 지적했다. 그는 “상대강도지수(RSI)가 좁은 범위 내에서 압축되어 있고, 스토캐스틱 RSI는 이미 ‘과매도(Oversold)’ 영역에 진입한 상태”라고 분석했다.

$XRP: As usual, markets are experiencing volatility post FOMC, creating widespread instability in the short-term. With the RSI in compression, and the Stoch RSI sat in oversold territory, any further sweeps or downside activity towards the $1.90 TR support is welcomed. Loading. pic.twitter.com/IFGah9lCNA — 🇬🇧 ChartNerd 📊 (@ChartNerdTA) December 11, 2025

그는 이어 “리플 가격이 1.90달러 지지선까지 추가 조정을 받는다면, 이는 오히려 시장의 과열을 식히고 건전한 포지셔닝을 위한 건설적인 움직임(Constructive Development)으로 볼 수 있다”고 덧붙였다.

XRP는 현재 온체인 활동 둔화와 파생상품 시장 위축, 그리고 투자 심리 악화가 동시에 맞물린 국면에 놓여 있다. 거래 수수료와 미결제약정 감소는 네트워크 사용성과 단기 자금 유입이 약해졌음을 보여주지만, 한편으로는 과도한 레버리지와 투기적 포지션이 상당 부분 해소됐다는 신호로도 해석될 수 있다.

향후 리플 가격 흐름의 관건은 2달러 지지선의 유지 여부와 네트워크 활동 회복 신호가 될 전망이다. 단기 반등이 나타나더라도 추세 전환을 확인하기 위해서는 온체인 지표와 파생상품 시장의 동반 회복이 필요하다는 점에서, 당분간은 신중한 관망이 요구되는 구간이라는 평가가 나온다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.