봉크(BONK) 전망 – 6개월간 이어진 쐐기형 패턴 돌파… 향후 BONK 가격 행방은?

핵심 내용

BONK는 웨지 패턴 돌파 이후 거래량과 기술 지표가 동시에 개선되며 강세 구도를 형성하고 있다.

단기적으로는 여러 상방 목표가 열려 있으나, 핵심 지지선 방어 여부가 추세 유지의 관건이다.

동시에 비트코인 기반 확장성을 내세운 $HYPER 프리세일이 대안적 투자 테마로 부각되고 있다.

최근 20일 기준 BONK 가격은 약 11% 상승했으며, 현재도 상승 흐름을 이어가고 있다. 밈코인 시장 전반이 반등 조짐을 보이는 가운데, BONK가 현재 매우 강한 흐름을 나타내고 있다는 평가가 나온다.

BONK 가격 분석: 주요 지지선과 상방 목표

최근 24시간 동안 현물 거래량은 약 14.5% 증가했으며, 가격은 1% 상승한 상태로 이전 지지선 위를 유지하고 있다. 이에 따라 가격이 다시 웨지 패턴 안으로 밀려나는 상황은 피한 모습이다.

거래량 증가와 함께 가격이 지지선 위에서 유지된다는 점은, 단순한 단기 반등이 아닌 실질적인 매수 참여가 동반되고 있음을 시사한다. 일반적으로 돌파 이후 거래량이 유지되는 구간은 추세가 이어질 가능성을 판단하는 데 중요한 기준으로 활용된다.

기술 지표 측면에서도 변화가 감지된다. RSI(상대강도지수)는 수개월간 과매도 구간 근처에 머물다 최근 40대 초반까지 회복했다.

MACD 역시 깊은 음(-)의 영역에서 벗어나 상방 전환 조짐을 보이며, 모멘텀 전환 가능성을 시사하고 있다. 해당 지표의 변화는 추세 전환의 초기 단계에서 자주 관찰되는 패턴으로, 아직 강한 상승 추세가 확정됐다고 보기는 어려우나 하락 압력이 완화되고 있음을 나타낸다.

차트상으로는 세 가지 뚜렷한 목표 구간이 제시된다. 첫 번째 목표는 과거 가격이 횡보했던 구간과 맞물리는 0.000020 달러 부근이다. 두 번째 목표는 조정 국면에서 가격이 막혔던 0.000027 달러 수준이다.

마지막 확장 목표는 2025년 7월 고점과 일치하는 0.00004075 달러로, 현재 가격 대비 약 317% 상승 여력이 있는 구간이다. 전반적으로 BONK는 현시점에서 시장 내에서도 손꼽히는 강세 구도를 형성하고 있다는 평가가 나온다.

반면 이전 웨지 패턴의 지지선이었던 0.0000080 달러 부근은 현재 반드시 지켜야 할 핵심 방어선으로 작용하고 있다. 해당 구간은 지난해 12월 이후 여러 차례 테스트를 거쳤으며, 여전히 매수세가 유입되는 가격대로 평가받는다. 일봉 기준으로는 이 수준 아래에서 마감될 경우, 이번 돌파 시나리오는 힘을 잃을 가능성이 크다.

현재의 강세 구조는 BONK가 재확인된 지지 구간 위에 머무는 한 유지된다. 그러나 0.0000080 달러 지지선이 붕괴할 경우, 가격은 이전 사이클 저점이 위치한 0.0000040 달러 영역까지 다시 하락할 가능성도 있다고 분석한다.

솔라나 기술로 비트코인 활용성 확장한 신규 프리세일, $HYPER

이러한 기술적 반등 기대감과 함께 시장에서는 기존 자산과 다른 접근 방식으로 주목받는 신규 프로젝트에도 관심이 쏠리고 있다. 그중 하나가 비트코인의 구조적 한계를 보완하는 방향을 제시한 비트코인 하이퍼($HYPER)다.

비트코인은 결제와 정산 기능에서 탁월한 성능을 보인다. 그러나 그 외 대부분의 기능은 느리고 비용이 높아 활용에 한계가 있다는 평가를 받아왔다. 단순 거래를 제외한 스마트 계약이나 복잡한 실행 환경은 비트코인 네트워크 상에서 사실상 비효율적이기 때문이다.

$HYPER는 비트코인을 신뢰의 기준(trust anchor)으로 활용하는 비트코인 레이어2 솔루션으로 작동한다. 비트코인이 설계상 피하고 있는 실행과 행동은 하이퍼 네트워크에서 처리하고, 최종 정산은 비트코인 메인넷에서 이뤄지는 구조다.

즉 비트코인을 억지로 다른 블록체인처럼 바꾸려 하기보다, 비트코인 위에 레이어를 얹어 실행은 외부에서 처리하고 보안과 정산은 비트코인에 맡기는 방식이다. 이를 통해 비트코인의 본래 강점은 유지하면서도 확장성과 실용성을 동시에 확보하겠다는 전략이다.

$HYPER는 단순한 토큰을 넘어 대규모 생태계를 지향하는 프로젝트다. 초기 단계부터 지갑, 블록 탐색기, 크로스체인 브리지, 스테이킹 도구, 애플리케이션 지원 등 핵심 인프라가 모두 포함된 구조로 설계됐다.

현재 진행 중인 $HYPER 프리세일은 이미 3,100만 달러를 넘어섰으며, 이는 일반적인 소규모 리테일 중심 토큰 출시와 비교해 상당히 높은 참여 규모로 평가된다.

초기 참여자들은 약 38% 수준의 연간 수익률(APY)로 토큰을 락업할 수 있어, 단기 투자 외에도 추가적인 활용 가치를 제공받는다.

$HYPER는 비트코인 하이퍼의 공식 웹사이트에 접속해 구매할 수 있다. 베스트월렛 등 지원되는 지갑을 연결한 뒤, 보유 중인 암호화폐를 스왑하거나 신용카드, 체크카드를 이용해 거래하면 된다.

