체인링크(LINK) 코인이 반등할 것으로 예상되는 4가지 이유

핵심 내용

센티먼트 애널리스트는 체인링크가 단기적으로 반등할 가능성이 있다고 전망했다.

체인링크는 최근 30일 기준 가장 높은 수준의 개발자 활동을 기록한 프로젝트 중 하나로 나타났다.

지난해 12월 중순 이후 1,000만 개가 넘는 체인링크 코인이 거래소에서 출금된 것으로 확인됐다.

체인링크(LINK) 코인 가격이 지난 5개월간 이어온 지속적인 약세 흐름 이후 강한 반등 가능성을 시사하는 여러 지표가 나타나고 있다.

체인링크 코인 가격은 2021년 5월에 기록했던 사상 최고가 52달러(약 74,100원)에 근접하지 못한 상태로 부진한 흐름을 이어왔다. 2025년 8월 23일에는 27.70달러(약 39,472원)까지 상승했으나 이후 하락세로 전환됐다.

암호화폐 시장 분석 플랫폼인 센티먼트(Santiment)에 따르면, 체인링크 플랫폼은 최근 30일 기준 인공지능(AI) 및 빅데이터 관련 플랫폼 가운데 두 번째로 높은 개발자 활동을 기록했다.

체인링크 프로토콜 매출의 가파른 성장

디파이라마(DefiLlama) 데이터에 따르면, 체인링크 블록체인의 최근 4주 총 프로토콜 매출은 500만 달러(약 71억 원)에 달한다.

이는 2025년 1분기 매출이었던 96만 4,000달러(약 13억 원) 대비 5배 이상으로 증가한 수치다.

체인링크 코인 가격은 매도 압력을 받고 있지만, 네트워크 자체는 점점 더 활발해지고 있으며 실사용 사례도 확대되고 있다. 체인링크 플랫폼 매출의 증가세는 실제 네트워크 활용도가 강화되고 있다는 것을 보여준다.

체인링크 코인의 대규모 매집 움직임

개인 투자자와 고래 투자자 모두 체인링크 코인을 적극적으로 매수하고 있는 것으로 나타났다.

코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면, 2025년 12월 20일 이후 주요 중앙화 거래소(CEX)에서 약 1,015만 개의 체인링크 코인이 출금됐다. 현재 중앙화 거래소에 보관된 체인링크 코인 물량은 1억 1,865만 개 수준이다.

거래소에서의 대규모 출금은 단기적인 투자를 하는 트레이더로 인한 매도 압력이 줄어들고 있다는 것을 의미한다.

암호화폐 고래 투자자들 역시 체인링크 코인 가격이 13달러(약 18,525원)를 하회하자 적극적인 매수에 나선 것으로 나타났다.

체인링크 코인 가격은 최근 7일간 7% 하락했으며, 현재 11.62달러(약 16,558원) 수준에서 거래되고 있다. 현재 체인링크 코인의 시가총액은 약 82억 2,000만 달러(약 11조 7,135억 원)다.

센티먼트에 따르면, 최근 일주일 동안 체인링크를 둘러싼 부정적인 소셜미디어 상의 언급량이 크게 증가했다.

📊 Uniswap & Chainlink have both seen a notably high amount of negative commentary compared to other altcoins. With retail dumping, this means both $UNI & $LINK are candidates for continued price rebounds in the short-term. pic.twitter.com/LjEN3KpIOV — Santiment (@santimentfeed) January 28, 2026

해당 분석을 한 애널리스트는 개인 투자자들이 공포, 불확실성, 의심(FUD: Fear, uncertainty, and doubt)으로 인해 매도에 나설 경우, 단기적으로 가격 반등이 나타날 가능성이 높다고 언급했다.

체인링크의 기술적 및 기초적 지표가 뚜렷한 성장세를 보이고 있는 만큼, 투자자들은 전반적인 시장 흐름과 모멘텀을 역시 함께 점검할 필요가 있다.

다가오는 미국 연방준비제도(Federal Reserve) 회의와 주요 테크 기업들의 실적 발표는 암호화폐 시장 전반에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.