일론 머스크, 비트코인 에너지 활용 ‘정당성’ 재확인… 채굴·AI 시너지 강조

핵심 내용

최근 제로헤지(ZeroHedge)는 X 게시물에서 비트코인, 금, 은 가격 상승을 다루며, 진행 중인 글로벌 인공지능(AI) 군비 경쟁 속에서 비트코인의 역할을 강조했다.

일론 머스크(Elon Musk)는 미국 정부의 무제한 화폐 발행에 대해 우려를 제기했다.

테슬라(Tesla) CEO 일론 머스크(Elon Musk)가 비트코인(BTC)에 대해 의미 있는 발언을 내놨다. 제로헤지(Zerohedge)가 “인공지능(AI)이 새로운 글로벌 군비 경쟁”이라고 언급한 이후, 머스크는 비트코인을 긍정적으로 평가하며 그 정당성을 재확인했다.

머스크가 암호화폐에 대해 몇 년간 침묵을 유지해온 점을 감안하면 이번 발언은 더욱 눈길을 끈다. 특히 미·중 무역 전쟁으로 촉발된 최근의 급락장에서 업계가 회복 국면에 들어선 시점이라는 점도 주목할 만하다.

비트코인은 ‘에너지 기반 자산’

제로헤지는 최근 X에 “디베이스먼트 트레이드(debasement trade) 국면 속에서 금, 은, 비트코인 가격이 상승하고 있다”는 글을 올렸다. 디베이스먼트 트레이드(debasement trade)는 자국 통화의 가치 하락에 대비해 금이나 비트코인처럼 공급량이 제한된 실물 자산을 매수하는 투자 전략을 의미한다.

제로헤지는 무역수지 흑자가 결국 AI 군비 경쟁 자금으로 흘러갈 것이라고 분석했다. 또한 전 세계가 AI를 둘러싼 글로벌 군비 경쟁에 돌입했으며, 미국과 중국 등 각국 정부의 자본 지출이 이를 뒷받침하게 될 것이라고 전망했다.

이에 대해 일론 머스크는 “에너지는 찍어낼 수 없다”며 비트코인의 본질을 강조했다. 그는 다음과 같이 말했다.

“비트코인은 에너지를 기반으로 한다. 위조된 명목화폐는 얼마든지 발행할 수 있고, 역사상 모든 정부가 그렇게 해왔다. 하지만 에너지는 조작할 수 없다.”

True. That is why Bitcoin is based on energy: you can issue fake fiat currency, and every government in history has done so, but it is impossible to fake energy. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2025

머스크의 비트코인 옹호 발언이 나오자 트레이더들은 즉각 반응했고, 이에 비트코인 가격은 반등세를 보였다. 다만 가격 변동이 이어지며 완전한 회복에는 아직 이르지 못했다. 현재 비트코인은 24시간 기준 4.14% 하락한 110,198.99달러(약 1억 5,671만 원)에 거래되고 있다.

머스크의 발언은 미국 정부의 무제한 화폐 발행에 대한 우려를 다시 한번 강조한 것이기도 하다.

그는 과거에도 정부가 “마법의 돈을 찍어내는 컴퓨터”를 가진 것처럼 행동한다고 비판한 바 있으며, 37조 달러(약 5경 2,610조 3,000억 원)에 달하는 미국의 치솟는 국가 부채에 대해 지속적으로 경고를 보내고 있다.

머스크의 관심이 코인에 미치는 영향

머스크는 오랫동안 도지코인(DOGE)에 꾸준한 관심을 보여왔으며, 그의 관심은 밈코인 가치 상승에 상당한 영향을 미쳐왔다.

9월 중순경, 머스크의 AI 프로젝트 ‘그록(Grok) AI’가 미국 정부 승인을 받으면서 테슬라가 미국 정부와 협력 체결을 발표했고, 이 소식에 도지코인은 약 4% 상승했다.

그 직전에는 머스크의 관심이 도지코인에서 테슬라로 이동했으며, 이에 따라 도지코인 시장에는 단기적인 하락 심리가 형성되기도 했다.

더보기: 비트코인 전망: 2025~2030년 비트코인 가격 장기 예측, ETF·기관투자 영향 분석