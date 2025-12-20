카나리 캐피탈, 스테이킹 인젝티브 ETF 신청… INJ 가격 30% 하락 후 반등할까

핵심 내용

카나리 캐피탈 스테이킹 인젝티브(INJ) ETF는 비트고(BitGo)를 수탁 기관으로, 미국 뱅코프 펀드 서비스(US Bancorp Fund Services)를 이전 대행사로 두고 INJ 현물 가격에 대한 투자 기회를 제공할 예정이다.

인젝티브 프로토콜은 최근 몇 년간 빠른 성장세를 보였으며, 주간 거래 건수는 2023년 1,000건 미만 수준에서 현재는 약 100만 건에 근접한 것으로 나타났다.

다만 이러한 생태계 확장에도 불구하고 INJ 가격은 최근 한 달간 약 30% 하락했으며, 현재 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있다.

최근 자산운용사 카나리 캐피탈(Canary Capital)은 스테이킹된 인젝티브(INJ) ETF를 출시하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 관련 서류를 제출했다.

이에 따라 투자자들은 규제된 환경에서 INJ 암호화폐에 투자할 수 있을 뿐만 아니라, 스테이킹 보상까지 받을 수 있는 선택지를 얻게 될 전망이다.

카나리 캐피탈, 인젝티브 ETF 위해 미 SEC에 S-1 제출

최신 규제 서류에 따르면 자산운용사 카나리 캐피탈은 스테이킹된 인젝티브(INJ) ETF 출시를 위해 미국 SEC에 S-1 등록신청서를 제출했다.

승인될 경우 카나리 스테이킹 인젝티브 ETF는 시보(Cboe)에 상장되며, 투자자들이 INJ 암호화폐의 현물 가격에 투자할 수 있는 기회를 제공하게 된다.

스테이킹 인젝티브 ETF는 스테이킹 보상을 통해 추가 수익을 얻을 수 있는 기회도 투자자들에게 제공한다. 이는 2026년 출시를 목표로 현재 미 SEC의 승인을 기다리고 있는 다른 암호화폐 ETF들과 함께 이름을 올리게 된다.

펀드 구조상 운용사는 신탁이 보유한 모든 INJ 토큰을 하나 이상의 스테이킹 제공업체를 통해 스테이킹할 수 있다. 다만 현재까지 구체적인 스테이킹 파트너는 공개되지 않았다.

이번 신청서에는 해당 상품의 주요 운영 세부 사항도 담겼다. 미국 뱅코프 펀드 서비스(U.S. Bancorp Fund Services)는 이전 대행사이자 현금 수탁 기관으로 지정됐다.

한편 비트고 트러스트 컴퍼니(BitGo Trust Company)는 디지털 자산 수탁 기관 역할을 맡게 된다. 해당 ETF는 INJ-USD CCIXber 기준 가격 지수를 기반으로 인젝티브의 성과를 추적할 예정이다.

제안된 구조에 따르면 ETF 지분은 1만 주 단위로 설정·환매된다.

또한 카나리 캐피탈은 파라렐 디스트리뷰터스(Paralel Distributors LLC)가 해당 상품의 마케팅 대행사로 활동할 것이라고 밝혔다.

인젝티브 생태계 전반의 성장세

인젝티브(Injective) 생태계는 최근 수년간 견조한 성장세를 보여왔으며, 인젝티브 전반의 거래 활동은 지난 3년간 크게 증가했다.

2023년에는 주간 거래 건수가 대체로 0~1,000건 수준에 머물렀다. 이후 해당 수치는 급격히 늘어나 현재는 주간 기준 약 100만 건에 근접하고 있다.

GM @injective Ecosystem transaction counts have seen massive growth over the last 3 years. In 2023, this figure was in the 0–1,000 range, while it is now approaching 1M on a weekly basis. This metric shows how much growth the $INJ ecosystem has achieved. It includes not only… pic.twitter.com/m2s6kspJZR — FurkanConsensus.inj 🦇🔊🍉 (@FurkanConsensus) December 18, 2025

이러한 데이터는 단순한 토큰 전송을 넘어, 인젝티브 생태계의 활용 범위가 빠르게 확대되고 있음을 보여준다.

거래 활동은 탈중앙화 거래소(DEX), 민팅, 스테이킹, 파생상품, 스왑, NFT 상호작용 등 다양한 온체인 활동 전반에 걸쳐 이뤄지고 있다.

또한 인젝티브는 실물자산(RWA) 토큰화 분야의 주요 발전에도 대응하고 있다.

인젝티브 코리아 리드인 앤드루(@AndKrypto)는 12월 18일 해시드(Hashed)가 주최한 오픈 리서치 포럼(Open Research Forum)에 참석해, PAPL 파인애플의 100억 달러(약 14조 7,640억 원) 규모 모기지 포트폴리오가 인젝티브를 통해 온체인으로 이전되는 과정을 설명했다.

그는 사전 IPO 주식의 온체인 거래 등 새로운 활용 사례를 포함해, 실물자산 채택 확대에 있어 인젝티브의 역할에 대해서도 언급했다.

다만 이러한 긍정적인 흐름에도 불구하고, INJ는 최근 한 달간 약 30% 하락하며 여전히 매도 압력에 직면해 있는 모습이다.

인젝티브 가격, 여기서 반등할 수 있을까?

기사 작성 시점 기준 인젝티브 가격은 5.6% 하락한 4.58 달러(약 6,7612 원)에 거래되고 있다. 일봉 차트상 INJ는 50일, 100일, 200일 이동평균선 아래에서 움직이고 있어 단기적인 약세 흐름이 이어지고 있음을 보여준다.

한편 RSI(상대강도지수)는 30.67까지 하락해 과매도 구간에 진입한 상태다. 이는 단기적으로 기술적 반등이 나타날 가능성을 시사한다.

일부 트레이더들은 4.50 달러(약 6,644 원) 부근을 진입 구간으로 보고 있으며, 주요 저항선을 회복할 경우 5.50 달러(약 8,120 원) 선까지의 반등 가능성을 염두에 두고 있다. 다만 반등 흐름이 이어지기 위해서는 거래량 증가가 뒷받침될 필요가 있다.