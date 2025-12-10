시바이누 고래, SHIB 토큰 1조 개 이상 거래소 이동… 시바이누 코인 가격 향방은?

핵심 내용

시바이누에서 지난 24시간 동안 1조 개 이상의 토큰이 거래소로 이동하며 고래 활동이 급증했다.

이는 시바리움 익스플로잇 이후 이어진 대량 이동 흐름과 맞물려 단기 변동성 우려를 키우고 있다.

거래소 보유량은 크게 늘었지만 SHIB 가격은 소폭 상승했고, 분석가들은 주요 지지선에서 반등할 가능성을 제기한다.

한면 밈코인 맥시도지(MAXI)는 프리세일에서 420만 달러를 돌파하며 투자 수요를 끌어모으고 있다.

세계 2위 규모의 밈코인 시바이누(SHIB)에서 고래 투자자의 활동이 급증한 것으로 나타났다. 온체인 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 1조 개 이상의 SHIB 토큰이 거래소로 이동했다. 이에 따라 투자자들은 SHIB 가격이 단기적으로 큰 변동성을 보일 가능성에 촉각을 곤두세우고 있다.

시바이누 고래 활동 급증, 변동성 우려 확대

지난 12월 8일, 블록체인 분석 플랫폼 샌티먼트(Santiment)는 시바이누 고래 투자자의 활동이 크게 증가했다고 밝혔다. 샌티먼트에 따르면 SHIB의 고래 거래량은 지난 6월 6일 이후 6개월 만에 최고치를 기록했다. 고래 주소의 활동 증가는 보통 단기 매물 부담이나 대규모 포지션 이동과 맞물려 시장 심리를 빠르게 흔드는 요인으로 작용한다.

온체인 데이터에 따르면 전날 10만 달러 이상 규모의 SHIB 대규모 거래가 총 406건 발생했다. 특히 이러한 대형 매매의 급증은 대규모 SHIB 물량이 거래소로 유입되는 움직임과 동시에 나타난 것으로 확인됐다. 이는 향후 유동성 공급 변화로 이어질 수 있어 단기 가격 흐름을 판단하는 중요한 단서가 된다.

샌티먼트에 따르면 이번 달 8일 기준 SHIB의 거래소 보유량은 1조 600만 개가 증가했다. 이에 따라 현재 거래소에 예치된 SHIB 순공급량은 총 1,369억 5,000만 개에 달한다.

차트에서도 확인할 수 있듯, 거래소 잔고 증가와 대량 보유자 거래 급증 사이에는 뚜렷한 상관성이 나타난다. 이는 대형 투자자들의 향후 대규모 매매에 대비해 포지션을 조정하고 있음을 시사한다.

시바이누의 고래 활동은 최근 일주일 동안 레이어2 ‘시바리움(Shibarium)’ 해킹 사건 이후 더욱 확대됐다. 이번 1조 SHIB 규모의 거래소 이동은, 지난 주 발생한 대량 출금 흐름에 이어진 추가 압력으로 풀이된다. 커뮤니티 내에서는 이러한 일련의 움직임이 사건 이후 불안정해진 시장 심리를 반영하고 있다는 분석도 나온다.

아크햄(Arkham) 데이터에 따르면 지난주에는 169억 개 이상의 SHIB 토큰이 코인베이스(Coinbase)에서 빠져나갔다. 또 다른 온체인 데이터는 최근 4.13조 개가 넘는 시바이누 토큰이 코인베이스에서 신규 생성된 두 개의 지갑으로 옮겨졌음을 보여준다. 한 지갑에는 2.966조 SHIB, 다른 한 지갑에는 1.173조 SHIB가 이체됐으며, 두 거래 모두 동일한 거래소에서 발생한 것으로 확인됐다.

시바이누 코인 가격, 향후 흐름은?

대규모 시바이누 물량이 거래소로 이동했음에도 불구하고 SHIB 가격은 이날 1.82% 상승했다. 현재 가격은 0.000008583달러이며, 24시간 거래량도 13% 증가한 1억 1,400만 달러를 기록했다. 이는 대규모 이동에도 불구하고 매수세가 일정 부분 유입되면서 시장이 단기적 충격을 소화하고 있음을 보여준다. 최근 SHIB 소각 속도가 급등한 점도 추가적인 상승 촉매로 작용할 수 있다는 분석이 나온다.

크립토 분석가 크립토 파텔(Crypto Patel)은 SHIB 가격이 다시 한 번 0.0000080~0.0000060달러 사이의 주요 지지 구간으로 내려온 상태라고 분석했다. 그는 지난번 SHIB가 이 구간에서 거래됐을 때 500~1200% 반등이 나타났으며, 향후 6개월 안에 유사한 상승 시나리오가 재현될 가능성도 있다고 전망했다.

$SHIB ALERT: Back at mega support $0.0000080–$0.0000060! Every touch here = MASSIVE pumps: +1200%, +145%, +575%.

If $0.0000060 holds → next 6 months = +500–1000%? DYOR. NFA.@Shibtoken #SHIB pic.twitter.com/R46Ia465yQ — Crypto Patel (@CryptoPatel) December 7, 2025

맥시도지(MAXI) 밈코인, 프리세일서 420만 달러 돌파

개(Dog) 테마의 밈코인 ‘맥시도지(MAXI)‘가 진행 중인 프리세일에서 420만 달러를 넘어섰다. 커뮤니티 기반 기능을 내장한 프로젝트로, 디젠(degen) 트레이딩 문화 속에서 이목을 끌고 있다.

맥시 도지는 밈코인 흥행 요소에 스테이킹과 트레이더 보상 등 유틸리티 기능을 결합했다는 점이 주요 특징이다. 이러한 구조는 현재 시장에서 가장 주목받는 암호화폐 프리세일 가운데 하나로 꼽히는 이유이기도 하다. 최근 밈코인 시장이 활기를 띠면서 초기 참여를 통해 높은 수익률을 기대하는 투자 수요가 몰리는 상황도 한 몫하고 있다.

이번 프리세일은 맥시도지 프리세일 공식 홈페이지를 통해 간편하게 참여할 수 있다. 이번 프리세일은 전체 토큰 공급량의 40%를 퍼블릭 세일에 배정하고, 1,576만 달러를 하드캡으로 설정했다. 하드캡이 충족되면 프리세일은 종료되며, 토큰은 탈중앙화 거래소(DEX) 상장 절차로 넘어가게 된다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.