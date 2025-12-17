카르다노 가격 전망: 슈퍼트렌드 지표 약세 전환… 80% 급락 가능성

핵심 내용

카르다노는 주간 차트에서 슈퍼트렌드 지표가 약세로 전환되며 과거와 유사한 큰 폭의 하락 가능성이 거론되고 있다.

일부 애널리스트들은 카르다노가 장기 하락 채널 하단에 근접하여 조정 국면이 이어질 가능성에 무게를 두고 있다.

구조적 약세 속에서 단기 투자자들의 관심은 카르다노를 벗어나 신규 밈코인 맥시 도지로 이동하고 있다.

암호화폐 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 주간 차트에서 슈퍼트렌드(SuperTrend) 지표가 약세로 전환되었다고 구독자들에게 경고했다.

유사한 신호가 마지막으로 나타났던 시기에 카르다노(ADA) 가격이 80% 급락한 전례가 있다. 이로 인해 추가적인 하락 가능성에 대한 우려가 제기되고 있다.

The last time the SuperTrend flipped bearish, Cardano $ADA dropped 80%. pic.twitter.com/s6B6vP0yzh — Ali Charts (@alicharts) December 14, 2025

마지막으로 주간 슈퍼트렌드가 약세로 전환한 것은 2021년 12월 초였다. 당시 카르다노 가격은 주간 기준으로 연속 세 차례 하락 캔들을 기록한 직후였다.

당시에 카르다노 가격은 1.38달러(약 2,036원) 수준이었다. 이후 수개월에 걸쳐 카르다노 가격이 약 84% 하락하여 2023년 6월에는 0.22달러(약 324원)를 기록하기도 했다.

카르다노 가격 분석: 80% 하락 시나리오가 현실화될까?

현재 카르다노 가격은 하락 추세 채널 내에서 횡보하고 있다. 마르티네즈가 경고한 신호에도 불구하고, 모든 암호화폐 애널리스트들이 급락에 동의하는 것은 아니다.

일부는 카르다노 가격이 수년간 이어진 장기 채널의 하단에 근접하고 있으며, 이미 최악의 시나리오가 가격에 상당 부분 반영되었을 가능성을 제기하고 있다.

카르다노 가격 흐름이 장기간 박스권 내에서 움직인 이후 급등했던 2020년 초반과 유사하다고 비교하는 애널리스트도 있다.

퀀텀 어센드(Quantum Ascend)는 이러한 구조적 유사성을 지적했다. 그는 보수적인 전망으로 카르다노 가격이 5달러(약 7,380원)를 상회할 가능성을 제시했다. 암호화폐 시장 전반에 걸쳐 상승 모멘텀이 형성될 경우 추가적으로 상승하여 목표 가격인 10달러(약 14,760원)를 달성할 수 있다고 전망했다.

캡틴 파이빅(Captain Faibik) 또한 현재 카르다노 가격대가 매수 관점에서 유리한 구간이라고 언급했다. 그는 중기적인 회복 목표 가격으로 0.70달러(약 1,033원)를 제시했다.

카르다노의 현재 가격은 0.38달러(약 560원)다. 이를 기준으로 약 80%로 하락할 경우, 카르다노 가격은 0.064달러(약 94원)가 된다. 이는 2020년 초반에 마지막으로 기록했던 수준과 유사하다.

이러한 시나리오는 암호화폐 전반의 극단적인 약세와 투자자들의 위험자산 회피 성향이 장기간 지속되어야 가능하다.

다행히 기술적 지표들은 전면적인 매도 국면보다는, 조정이 길어지는 국면을 시사하고 있다.

카르다노 구조적 약세 속 투자자들의 관심이 신규 프로젝트로 이동… 대안으로 떠오른 밈코인

카르다노는 약세 신호를 보이고 있으며, 단기 매매에 적극적인 투자자들은 신선한 신규 투자 기회로 관심을 돌리고 있다. 이들은 과열 양상이 이어진 기존 밈코인 시장을 벗어나, 더 큰 변동성과 화제성을 갖춘 프로젝트에 주목하고 있다.

이 가운데 강한 상승 흐름을 보이고 있는 프로젝트는 맥시 도지(MAXI) 코인이다. 맥시 도지 코인은 도지코인(DOGE)에서 영감을 받은 밈코인 프로젝트다. 과거에 높은 수익을 기록했던 초기 밈코인 특유의 열기와 에너지를 재현하는 것을 목표로 하고 있다. 다만 이번에는 단순한 밈을 넘어서는 구조를 갖췄다는 것이 큰 차별점이다.

맥시 도지 코인은 투자자들이 암호화폐 시장 정보와 매매 전략을 공유하고, 대중화되기 전 새로운 투자 기회에 접근할 수 있는 트레이더 중심의 커뮤니티를 구축하고 있다.

맥시 도지 코인은 사전 판매를 통해 벌써 430만 달러(약 63억 원) 이상 모금했다. 1일 20시간 뒤에는 맥시 도지 코인의 사전 판매 가격은 인상될 예정이다. 지금이 본격적인 가격 상승 이전에 맥시 도지 코인을 확보할 수 있는 중요한 시점이다.

맥시 도지 코인을 스테이킹할 경우 연간 최대 71%의 스테이킹 보상률을 수령할 수 있다. 이로 인해 코인의 가격 상승 외에도 추가적인 수익을 창출할 수 있다.

현재 맥시 도지 코인의 사전 판매 가격은 0.0002735달러(약 0.4036원)다. 사전 판매에 참여하기 위해서는 맥시 도지 코인 공식 웹사이트에 접속하여 베스트 월렛(Best Wallet) 등 지원되는 암호화폐 지갑을 연결해야 한다.

기존에 보유하고 있는 암호화폐, 직불카드, 또는 신용카드를 사용하여 구매할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.