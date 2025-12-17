‘세계 최고 IQ’ 김영훈, 도지코인 지지… 단기 수익 세력은 맥시 도지로 이동 중

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

최근 스스로를 세계 최고 IQ 보유자라고 소개한 인물이 도지코인(DOGE)에 대한 호감을 드러냈다. 밈 코인의 출발점이라는 상징성을 생각하면 고개가 끄덕여지는 선택이다. 도지코인은 여전히 이 시장의 ‘원형’ 같은 존재다.

하지만 시장의 관심은 점점 다른 곳으로 이동하고 있다. 무엇이 더 그럴듯한 논리를 갖췄는지보다, 어디에 자금과 참여가 몰리고 있는지가 더 중요해진 분위기다. 이런 흐름 속에서 맥시 도지(MAXI)가 빠르게 존재감을 키우고 있다.

맥시 도지는 도지코인의 변주에 가깝지만, 방향성은 훨씬 직선적이다. 과장된 이미지와 강한 캐릭터 설정을 앞세워 단기적인 주목도와 확산력을 노린다. 최근 밈 코인 시장에서 자주 보이는, 단순하지만 강한 콘셉트에 집중한 형태다.

실제 참여 규모도 늘고 있다. 현재까지 약 433만 달러가 프리세일에 유입됐고, 비교적 낮은 가격대에서 토큰을 확보하려는 움직임이 이어지고 있다. 복잡한 설명보다 명확한 서사를 선호하는 투자자들이 반응하고 있다는 해석이 나온다.

프리세일 이후에는 주요 거래소 상장이 거론되고 있다. 밈 코인 시장에서는 이 구간에서 거래량과 관심이 급격히 늘어나는 경우가 적지 않았다. 현재 MAXI 가격은 0.0002735달러로, 하루 뒤 다음 프리세일 단계로 넘어가면 가격이 조정될 예정이다.

이성적 선택은 DOGE, 하지만 자금은 다른 쪽으로

온라인에서 IQ 276을 주장하는 인물로 알려진 김영훈 박사가 최근 X에 올린 글을 통해 도지코인에 대한 호감을 드러내며 화제가 됐다.

I am a big fan of #DOGE ! — YoungHoon Kim, IQ 276 (@yhbryankimiq) December 15, 2025

김 박사는 LAMB 276 DAO를 비롯해 자신의 활동 전반에 ‘276’이라는 숫자를 전면에 내세우며 높은 지적 능력을 강조해 온 인물이다. 이번 게시글에서도 그는 자신의 참여만으로도 도지코인에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 취지의 언급을 남겼다. 김 박사는 도지코인 공식 X 계정에 이사회 참여를 제안했고, 이에 도지코인 측은 이를 가볍게 받아넘기는 반응을 보였다.

Can I join your board? @dogecoin needs the world's highest IQ holder. I think I can make #DOGE Bullish 🔥 (NFA/DYOR) https://t.co/JhK3g13fCf — YoungHoon Kim, IQ 276 (@yhbryankimiq) December 16, 2025

그는 과거 도지코인뿐 아니라 리플(XRP)에 대해서도 여러 차례 낙관적인 전망을 내놓은 바 있다. 한때는 XRP가 세 자릿수 가격대로 상승할 수 있다는 가능성을 언급하며, 거시적인 시각에서 암호화폐 시장을 바라보고 있음을 드러내기도 했다.

이처럼 도지코인은 김 박사부터 ‘도지파더’로 불리는 일론 머스크까지, 상징성이 강한 인물들의 발언을 통해 꾸준히 화제의 중심에 서 있다. 다만 이런 담론과는 별개로, 보다 직선적인 콘셉트를 앞세운 프로젝트도 조용히 주목을 받고 있다. 맥시 도지(Maxi Doge)다.

맥시 도지는 복잡한 서사보다 단순한 메시지를 내세운다. ‘힘’과 ‘속도’를 강조하는 콘셉트로, 최근 밈 코인 시장에서 빠르게 존재감을 키우고 있다. 일부 투자자들 사이에서는 곧 주요 거래소 무대에서 그 반응이 시험대에 오를 수 있다는 관측도 나온다.

암호화폐 시장, 결국 알파 독이 이긴다

집을 지키는 개를 생각해보자. 침입자가 성인 남성이라면 치와와나 비숑 프리제를 떠올리지는 않는다. 자연스럽게 독일 셰퍼드나 도베르만, 핏불 같은 선택지로 시선이 옮겨간다. 힘과 존재감이 주는 신뢰 때문이다.

이 논리는 토큰 선택에서도 크게 다르지 않다. 투자자들은 시장에서 가장 작은 존재보다, 한눈에 분위기를 장악하는 쪽에 끌린다. 암호화폐 시장 역시 위계가 분명한 공간이고, 밈 코인이라고 해서 예외는 아니다.

한때는 귀엽고 가벼운 콘셉트의 코인들이 주목을 받던 시기도 있었다. 하지만 시간이 지나면서 시장의 관심은 점점 더 강한 서사와 에너지를 가진 대상으로 이동해 왔다. 나중에 돌아봤을 때 “그때 왜 안 샀을까”라는 말을 남기게 만드는 자산들이다.

맥시 도지는 바로 이 지점을 파고든다. 이 프로젝트를 지지하는 쪽에서는 사고력이나 아이디어만큼이나 이를 밀어붙일 힘이 중요하다고 본다. 머리만 좋은 것보다, 실행력을 갖춘 쪽이 결국 시장에서 살아남는다는 시각이다.

아무리 영리해도 체급 차이가 큰 상대와의 싸움은 버겁다. 대중문화 속 영웅들조차 결정적인 순간에는 힘이 필요했다는 설정이 반복된다. 이 비유가 과장처럼 들릴 수는 있지만, 시장 심리를 설명하는 데에는 나름의 설득력을 가진다.

That ain’t a calendar, it’s a scoreboard. Always P to be made. $MAXI style. pic.twitter.com/I0Lnb2i6Qp — MaxiDoge (@MaxiDoge_) November 23, 2025

최근 맥시 도지가 자주 언급되는 이유도 여기에 있다. 더 크고, 더 강한 상징을 찾는 현재 시장 분위기와 잘 맞아떨어지기 때문이다. 도지코인이 하나의 유산을 만들었다면, 이제는 그 뒤를 잇겠다고 나서는 더 큰 존재가 조용히 몸을 풀고 있는 셈이다.

본격 유입 전, 앞서가는 흐름을 포착하려면?

여기까지 읽었다면 맥시 도지가 어떤 방향의 프로젝트인지 감이 잡혔을 것이다. 시장에서는 종종 규모와 서사가 분명한 쪽으로 관심이 쏠린다. 특히 아직 대중적인 주목을 받기 전 단계라면, 투자자들 사이에서는 자연스럽게 ‘언제 들어갈 것인가’가 핵심 질문이 된다. 맥시 도지는 현재 프리세일 단계에 있어, 공개 상장 전에 접근할 수 있는 구간에 머물러 있다.

프리세일 참여 방식은 비교적 단순하다. 맥시 도지 공식 프리세일 페이지에 접속해 지갑을 연결하면 구매가 가능하다. 지갑은 여러 선택지가 있지만, 사용자들 사이에서는 베스트 월렛이 편의성과 관리 측면에서 자주 활용되고 있다.

토큰은 ETH, BNB, USDT, USDC로 구매할 수 있고, 신용카드 결제도 지원된다. 베스트 월렛은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.

프리세일로 확보한 토큰은 스테이킹에 활용할 수 있다. 스마트 계약은 코인설트와 솔리드프루프의 감사를 거쳐 기본적인 보안 검증도 마친 상태다.

향후 일정과 업데이트는 X 공식 계정 및 텔레그램 커뮤니티를 통해 공유되고 있다. 자세한 내용은 프로젝트 공식 페이지에서 확인할 수 있다.

맥시 도지 방문하기

