카르다노(ADA), 고래 매집에 급등…에이다 가격 1달러 회복 기대

분석가 알리 마르티네즈는 현재 카르다노의 가격 패턴이 과거 7달러까지 치솟았던 포물선형 랠리 직전의 흐름과 유사하다고 지적한다.

파생상품 데이터에서는 카르다노의 미결제약정 증가와 펀딩 비율 상승세가 확인된다.

전반적인 시장 분위기가 다시 강세로 전환되며, ADA로의 신규 자금 유입 기대감이 확대되고 있다.

암호화폐 시장 전반이 상승 흐름을 타고 있는 가운데, 카르다노의 네이티브 암호화폐인 에이다(ADA)가 강세를 보이고 있다. 현재 가격은 0.79달러로, 0.84달러 저항선 돌파를 노리는 중요한 국면에 있으며, 이 저항선을 뚫을 경우 1달러 회복을 향한 랠리가 본격화될 수 있다는 전망이 나온다.

특히 지난주 7,100만 달러 규모의 커뮤니티 보조금이 승인됐다는 소식 이후, 카르다노 가격은 다시금 힘을 얻고 있는 모습이다. 여기에 최근 며칠간의 고래(Whale) 매집 소식이 겹치면서 투자 심리가 한층 개선됐다.

카르다노 에이다, 포물선식 상승 준비 단계인가?

인기 암호화폐 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 최근 차트 분석을 통해 “현재 카르다노의 가격 패턴이 과거 포물선형 급등 직전과 상당히 유사하다”고 평가했다. 그는 이를 “폭발적 상승” 가능성이 큰 초입 단계라고 표현하며, 단기적 변동성을 넘어 중장기 상승세가 열릴 수 있음을 시사했다.

현재 차트상 에이다는, 0.80달러 부근에서 바닥을 다지는 움직임을 보이고 있다. 만약 이 구간에서 반등에 성공한다면, 중간 저항 구간을 차례로 돌파하며 7달러 이상까지 열려 있는 상승 경로가 확보될 수 있다는 게 그의 분석이다. 물론 이를 위해서는 매물벽으로 작용하는 주요 저항선들을 확실하게 넘어서는 것이 관건이다.

Cardano $ADA is mirroring the price structure of its last cycle, but unfolding more slowly. It looks like we’re at the very start of an explosive move. pic.twitter.com/eCtAkNRPyi — Ali (@ali_charts) August 10, 2025

마르티네즈 분석에 따르면, 최근 48시간 동안 대규모 투자자들이 2억 개가 넘는 ADA 토큰을 신규로 매입했다. 이러한 대량 매집은 통상적으로 해당 자산에 대한 장기적 신뢰를 보여주는 지표로 해석되며, 단기적인 매도 압력을 줄이고 상승세를 뒷받침하는 역할을 한다.

시장에서 고래 매집이 주목받는 이유는 단순히 매수량이 많아서가 아니다. 대규모 물량을 장기 보유하는 투자자들은 매도 타이밍을 늦추는 경향이 있어, 가격 안정성과 상승 모멘텀 형성에 중요한 역할을 하기 때문이다.

Over 200 million Cardano $ADA bought by whales in the last 48 hours! pic.twitter.com/FCgCX15P3b — Ali (@ali_charts) August 11, 2025

더욱이, 비트코인이 새로운 사상 최고가 돌파를 시도하는 상황에서, 시장 전반의 강세장 분위기가 확산되고 있다. 비트코인의 상승이 알트코인 시장으로 유입되는 경우가 많다는 점에서, 카르다노 역시 수혜를 입을 가능성이 높다.

특히, 단기적으로는 0.84달러 선을 돌파하는 것이 핵심 관문이며, 이 저항을 뚫으면 1달러 이상으로의 재도약 가능성도 커진다. 이는 투자자 심리를 더욱 자극해, 추가 매수세 유입을 부를 수 있다.

에이다, 파생상품 지표서도 강세 신호… 미결제약정과 펀딩 비율 모두 상승세

파생상품 데이터 역시 카르다노(ADA)에 대한 강세 심리를 뒷받침하고 있다. 미결제약정(OI) 증가와 긍정적인 펀딩 비율이 유지되면서, 트레이더들이 에이다 가격 상승에 대한 확신을 강화하고 있다는 분석이 나온다.

코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면, 주요 거래소의 카르다노 선물 미결제약정 규모는 8월 3일 12억 달러에서 11일 기준 14억 4천만 달러로 뛰어올랐다. 이는 7월 말 이후 가장 높은 수준으로, 신규 자본 유입과 매수세 확대를 의미한다. 전문가들은 이러한 추세가 현재 진행 중인 에이다 가격 랠리에 추가적인 모멘텀을 제공할 수 있다고 보고 있다.

펀딩 비율도 강세 흐름을 뒷받침하고 있다. 카르다노의 펀딩 비율은 지난주부터 음수에서 양수로 전환된 뒤 꾸준히 상승세를 유지 중이다. 펀딩 비율은 선물 가격과 현물 가격 간의 괴리를 반영하는 지표로, 양수값은 롱 포지션 보유자가 숏 포지션 보유자에게 수수료를 지급하고 있음을 뜻한다. 이는 시장에서 롱 포지션 비중이 높다는 신호로 해석된다.

역사적으로 펀딩 비율이 음수에서 양수로 급격히 전환된 시점은 카르다노 가격의 강한 랠리와 맞물리는 경우가 많았다. 현재의 펀딩 비율 추세가 과거 패턴과 유사하다는 점에서, 이번 상승세가 단기적 반등에 그치지 않고 추가 확장될 가능성이 있다는 전망도 나온다.

