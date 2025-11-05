체인링크 14~15달러 구간 방어 중… 20달러 재도전 가능성은?

핵심 내용

체인링크 가격은 하루 동안 4%, 한달 동안 32% 하락하며 현재 14.81달러에 거래되고 있다.

고래 투자자들은 최근 230만 달러 규모로 체인링크 코인을 매집했다.

체인링크는 최근에 TRM 랩스 등이 참여하는 ACE 파트너 생태계를 공식적으로 출범했다.

체인링크(LINK) 코인은 지난 24시간 동안 약 4% 급락했다. 현재 가격은 14.81달러(약 21,399원)로, 지난 한 달간 32%나 하락했다. 주요 지지선을 테스트하고 있으며, 온체인 매집 활동이 활발하게 이어지고 있다.

온체인 분석업체 더데이터너드(The Data Nerd)에 따르면, 두 개의 신규 지갑이 최근에 대량으로 체인링크 코인을 매수했다. 이 중 한 지갑은 약 157만 달러(약 22억 원) 규모로 9만 8,000개의 체인링크를 인출했다. 평균 매입 단가는 16.45달러(약 23,760원)로 추정된다. 또 다른 지갑은 약 73만 6,000달러(약 10억 원) 규모로 5만 개의 체인링크 코인을 매수했다.

14~15달러 구간, 상승세 유지의 핵심 시험대

애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 14~15달러(약 20,230~21,675원) 구간이 체인링크 코인의 중요한 분기점이라고 분석했다. 현재 가격은 14.81달러(약 21,399원)로, 0.618 피보나치 되돌림선인 15.07달러(약 21,775원)를 하회하고 있다. 해당 구간은 과거에도 강력한 수요 영역으로 작용한 바 있다.

The $15–$14 zone is make-or-break for Chainlink $LINK. Hold it, and $27–$46 comes next. pic.twitter.com/gJtjtXgVoq — Ali (@ali_charts) November 4, 2025

체인링크 가격이 14~15달러(약 20,230~21,675원) 구간을 지켜낸다면 20달러(약 28,900원)까지 반등할 가능성이 높다. 상승세가 이어질 경우 27~46달러(약 39,015~66,470원) 구간까지 상승할 것으로 전망된다. 반면, 15달러(약 21,675원) 아래로 하락할 경우 상승 시나리오는 무효화된다. 그럴 경우 12달러(약 17,340원)나 10달러(약 14,450원)까지 추가적인 조정을 받을 가능성이 있다.

일간 차트에서는 장기적인 하락 채널이 형성되어 있다. 체인링크 가격은 여러 차례 상단 저항선에서 하락한 모습이다. 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 약 34 수준으로 약세를 보이고 있다. 반면, 이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 지표는 매도 압력이 점차 완화되고 있는 모습을 보이고 있다.

볼린저 밴드는 수축 국면에 들어섰다. 단기적인 변동성이 커질 가능성도 제기되고 있다. 알리 마르티네즈는 15달러(약 21,675원) 이하 구간을 ‘절호의 매수 구간(golden buy zone)’으로 평가했다.

체인링크 ACE 출시, 펀더멘탈 강화 신호

이번에 체인링크 가격이 하락한 이유는 최근 공개된 ‘자동화 규제 준수 엔진(ACE: Automated Compliance Engine)’ 파트너 생태계 때문이다. 해당 생태계에는 20곳 이상의 규제 서비스 제공업체, 프레임워크, 그리고 블록체인 네트워크가 참여하고 있다.

Today we’re launching the Chainlink Automated Compliance Engine (ACE) partner ecosystem, featuring 20+ leading compliance providers, frameworks, & regulators powering the next generation of onchain compliance ↓… pic.twitter.com/cgWxArqGyJ — Chainlink (@chainlink) November 3, 2025

이번 이니셔티브는 신원 인증, 리스크 관리, 규제 보고 절차를 온체인 시스템에 직접 통합한다. 즉, ACE를 기관 투자자 수준의 규제 준수 표준으로 개발하려는 것이다.

체인링크 ACE 파트너 생태계는 신원 인증, 리스크 관리, 규제 인프라를 하나로 결합하여 디지털 자산 시장에서 가장 완전하고 모듈형 구조를 갖춘 기업용 규제 준수 네트워크를 구축했다. 이를 통해 ACE는 온체인 컴플라이언스의 업계 표준으로 자리하고 있다.

또한, 이 생태계에는 체이널리시스(Chainalysis), TRM 랩스(TRM Labs), 하이퍼네이티브(Hypernative), 카이코(Kaiko) 등의 주요 분석 및 보안 기업들이 참여한다. 이더리움 포 인스티튜션스(Ethereum for Institutions), 리네아(Linea), 타이코(Taiko) 등의 블록체인 네트워크도 참여한다.

