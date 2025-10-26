LINK, 주요 지지선 도달… 전문가 “이번 돌파로 100달러까지 상승 가능”

핵심 내용

암호화폐 분석가 알리 마르티네즈는 LINK 가격이 대칭 삼각수렴 패턴을 형성 중이며, 25달러를 돌파할 경우 100달러까지 랠리가 촉발될 수 있다고 언급했다.

최근 2주 간 고래 투자자들이 1,300만 개 이상의 LINK를 매집했다.

체인링크 재단은 시장 공급량 조절을 위해 지속적인 토큰 바이백을 진행 중이다.

최근 며칠 간 체인링크(LINK)가 다시 시장의 주목을 받고 있다. LINK 가격은 지난 일주일 동안 약 10% 가량 상승했으며, 시가총액은 120억 달러에 근접했다. 암호화폐 시장 전반이 조정 국면에 접어든 가운데 LINK의 상대적 강세는 투자자들의 관심을 더욱 끌고 있다.

현재 LINK는 17달러 부근의 주요 수요 지지선에서 반등하며 기술적 회복 신호를 보이고 있다. 전문가들은 이 구간을 강한 매집 구간으로 평가하며, 향후 20달러 돌파 시 중장기 상승 추세 전환의 발판이 될 수 있다고 분석한다. 특히 주요 저항선인 25달러를 넘어서면 100달러까지의 장기 상승 랠리 가능성도 거론되고 있다.

기술적 분석, “대칭 삼각형 패턴, 강세 돌파 예고”

유명 암호화폐 시장 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 최근 LINK가 17달러 인근에서 견고한 지지를 형성하며 반등세를 보이고 있다고 진단했다. 그는 온체인 데이터를 근거로 “해당 가격대에서 5,450만 개 이상의 LINK 토큰이 축적되었다”고 분석하며, 이를 “매우 강력한 지지벽”이라고 표현했다.

그에 따르면 LINK의 차트는 현재 대칭 삼각형 해턴을 형성하고 있다. 이 패턴은 가격이 점차 수렴하며 에너지를 모으는 형태로, 일반적으로 큰 방향성 돌파로 이어지는 경우가 많다.

From a technical perspective, Chainlink $LINK appears to be forming a symmetrical triangle. A break and close above $25 could trigger a bullish breakout, opening the path to $53 or even $100.https://t.co/ZB78FY3W4l — Ali (@ali_charts) October 23, 2025

그는 “만약 LINK가 25달러를 확실히 돌파해 종가 기준으로 안착할 경우, 단기 목표는 53달러, 장기적으로는 최대 100달러까지 상승할 수 있다”고 내다봤다.

고래 매집과 재단의 공급 조절 전략

마르티네즈는 또 다른 분석에서 최근 2주간 고래 투자자들이 약 1,300만 개 이상의 LINK 토큰을 추가로 매집했다고 밝혔다. 이는 최근 시장 전반의 약세 속에서도 체인링크에 대한 확신이 유지되고 있음을 보여주는 지표다.

이 같은 대규모 매집 흐름은 기관 및 장기 투자자들이 LINK의 펀더멘털을 긍정적으로 평가하고 있음을 반영한다. 특히 오라클 네트워크의 실사용 사례 확대, 체인링크 데이터 피드의 지속적 확장 등은 프로젝트의 내재 가치를 높이는 요인으로 작용하고 있다.

Over the past two weeks, as the market sold off, whales accumulated over 13 million $LINK tokens.https://t.co/KkC8qVdjqW — Ali (@ali_charts) October 23, 2025

한편, 체인링크 재단은 시장 공급량을 조절하기 위한 바이백(자사 토큰 매입) 프로그램을 꾸준히 진행 중인 것으로 알려졌다. 재단은 온체인 수수료 및 오프체인 서비스 수익으로 조성된 준비금을 활용해 LINK를 직접 매입하고 있으며, 이를 통해 유통량을 줄이고 가격 안정성을 강화하고 있다.

지난 목요일에는 63,481개의 LINK 토큰이 재단 준비금으로 유입되었는데, 이는 재단 설립 이후 두 번째로 큰 규모의 단일 매입으로 기록됐다. 이러한 조치는 시장의 단기 변동성을 완화하고, 장기적으로 LINK의 수급 균형을 맞추는 데 기여하고 있다.

금요일 기준으로 재단은 총 586,641 개의 LINK를 보유 중이며, 이는 현재 시세 기준 약 1,020만 달러에 해당한다. 업계 전문가들은 “체인링크 재단의 적극적인 매입 전략이 가격 하방 압력을 완화하고, 시장 신뢰 회복에 긍정적인 역할을 하고 있다”고 평가한다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.