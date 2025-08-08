이더리움 주도 알트코인 시즌 도래…알트코인 200~500% 급등 예고?

핵심 내용

ETH/BTC 비율이 지난 30일 동안 38.53% 상승하며, 위험도가 높은 디지털 자산에 대한 투자자들의 선호도 증가가 뚜렷하게 나타났다.

시장 전문가 마이클 반 데 포프는 향후 2~4개월 내에 많은 알트코인들이 200~500%에 이르는 상승을 기록할 것으로 예상했다.

XRP, 솔라나, 도지코인, 카르다노, 스텔라 등 주요 알트코인들 역시 각각 5~15%의 상승률을 기록했다.

최근 암호화폐 시장에서는 알트코인 시즌에 대한 기대감이 다시금 고조되고 있다. 이더리움(ETH)이 주도하는 이 흐름은 특히 ETH의 가격이 하루 만에 5% 이상 상승하며 4천 달러 돌파를 시도하는 움직임에서 뚜렷하게 드러난다. 이에 따라 전문가들은 디지털 자산 전반에서 최대 500%까지의 상승 흐름이 나타날 수 있다는 전망을 내놓고 있다.

이더리움 주도의 알트코인 강세장 시작

이번 주 초 이더리움 가격은 3,400달러 이하로 하락했지만, 이후 거의 15% 반등하며 다시 강세 흐름을 되찾았다. 유명 암호화폐 분석가 마이클 반 데 포프(Michael van de Poppe)는 향후 2~4개월 내에 대부분의 디지털 자산에서 200%에서 500%에 이르는 랠리가 나타날 것으로 예상한다고 밝혔다.

그는 현재 자신이 알트코인에 “올인”하고 있다고 강조하며, 알트코인 시장에 대한 강한 확신을 내비쳤다.

I remain all-in into #Altcoins as I think that there's 200-500% to be made in the next 2-4 months. A lot of #Altcoins haven't really gotten back to their levels from early '25. Of course, some aren't going to be showing momentum, but the recent move of $ETH is the first step… — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 7, 2025

위에서 언급했듯, 이더리움 가격은 3,400달러 아래로 떨어지며 저점을 형성한 뒤, 단기간에 빠르게 반등했다. 이는 주요 트레저리 보유 기업들의 매수세에 힘입은 결과로 보인다. 특히 미국 증시에 상장된 샤프링크 게이밍(SharpLink Gaming, NASDAQ: SBET)과 비트마인 테크놀로지(BitMine Technologies, NYSE: BMNR)와 같은 기업들이 이더리움에 대한 투자를 확대하면서 상승 동력을 제공하고 있다.

트레이딩뷰(TradingView) 데이터에 따르면 ETH/BTC 거래쌍은 지난 30일 동안 무려 38.53%나 급등했다. 이는 단순한 가격 회복 이상의 의미를 갖는다. 많은 분석가들은 이 수치를 비트코인을 넘어선 위험 자산 선호 심리의 강화로 해석하며, 본격적인 알트코인 시장의 부흥을 예고하는 신호로 보고 있다.

시장 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 이더리움 가격이 4천 달러 저항선을 돌파하게 되면, 6천 4백 달러까지는 자석처럼 끌려가듯 상승할 수 있다고 전망했다.

이와 동시에, 미국 내 현물 이더리움 ETF로의 자금 유입도 다시 증가세를 보이고 있다. 블랙록(BlackRock)의 아이셰어즈 이더리움 트러스트(ETHA)는 8월 7일 하루에만 1억 3백만 달러 이상의 순유입을 기록했으며, 미국 내 모든 ETF 발행사 기준으로는 총 2억 2천 2백만 달러 이상의 유입이 발생했다. 이러한 기관 자금의 유입은 이더리움에 대한 시장의 강력한 수요를 보여주며, 알트코인 시장 전반의 활성화에 기여하고 있다.

리플(XRP), 솔라나(SOL) 등 주요 알트코인도 강세… 전체 시장 확산 조짐

이더리움 외에도 다양한 주요 알트코인들이 동반 상승세를 보이며 시장 전반에 긍정적인 흐름이 나타나고 있다. 최근 리플(Ripple) 관련 소송에서 유리한 진전이 있었다는 소식 이후, XRP 가격은 12% 상승했다. 일일 거래량 또한 172% 급등해 115억 달러를 돌파했으며, 향후 70% 추가 상승 여력이 있다는 분석도 나오고 있다.

이외에도 솔라나(SOL), 도지코인(DOGE), 카르다노(ADA), 스텔라(XLM) 등 대표적인 알트코인들도 각각 5%에서 15% 사이의 상승률을 기록 중이다. 이는 개별 종목 이슈를 넘어, 알트코인 전반에 걸친 투자 수요 증가와 상승 흐름이 동반되고 있음을 시사한다.

이날 암호화폐 시장 전반의 강세 속에서, 암호화폐 시장 전체의 청산 규모는 4억 7백만 달러에 달했다. 코인글래스(CoinGlass) 데이터에 따르면 이 중 3억 1천 8백만 달러가 공매도 포지션의 강제 청산(숏 포지션 리퀴데이션)이었다. 이는 단기적으로 공매도 포지션이 손실을 본 강력한 상승세가 전개되고 있음을 보여준다.

ETH/BTC 비율 상승과 함께 이더리움의 반등, ETF 자금 유입, 주요 알트코인들의 동반 상승은 알트코인 시즌이 본격화되고 있음을 뒷받침하는 여러 신호로 읽힌다. 물론 급격한 상승 이후 일부 조정 가능성도 존재하지만, 시장의 리스크 선호 심리와 기관 자금 유입 흐름이 계속된다면 2025년 하반기 알트코인 시장은 큰 변곡점을 맞이할 가능성이 있다.

이 시기는 알트코인 투자자들에게 기회의 창이 될 수 있으며, 앞으로 2~4개월간 다양한 알트코인 프로젝트에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 예상된다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.

더보기: 2025년 가장 주목 받는 알트코인은? – 비트코인을 대체할 알트코인 순위