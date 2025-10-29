크로노스(CRO), 트럼프 미디어 예측 시장 협력에 5% 급등… 시총 60억 달러 눈앞

핵심 내용

트럼프 미디어는 정치, 스포츠, 원자재 등 다양한 분야의 결과를 예측하고 거래할 수 있는 ‘트루스 프리딕트(Truth Predict)’ 서비스를 선보일 예정이다.

트루스 소셜(Truth Social) 이용자들은 플랫폼 내에서 트루스 젬(Truth Gems)을 크로노스 토큰으로 교환해 예측 계약에 참여할 수 있다.

이 소식이 전해진 뒤 크로노스의 거래량은 249% 급등하며 시가총액 57억6천만 달러를 기록, 톤코인(Toncoin)과 지캐시(Zcash)를 제치고 상위 25대 암호화폐 반열에 올랐다.

10월 28일 크로노스(CRO) 가격이 5% 급등하며 비트코인과 이더리움의 상승률을 앞질렀다. 트럼프 미디어가 소셜미디어 플랫폼 트루스 소셜에 크립토닷컴과 협력해 예측 시장 기능을 도입한다고 발표한 직후였다.

공식 발표에 따르면 트루스 소셜 이용자들은 새로 공개되는 서비스 ‘트루스 프리딕트’를 통해 정치, 거시경제 지표, 원자재, 주요 스포츠 경기 등 다양한 분야의 결과에 대한 예측 계약을 거래할 수 있게 된다.

“트럼프 미디어의 회장이자 CEO인 데빈 누네스(Devin Nunes)는 “예측 시장 기능을 도입한 세계 최초의 상장 소셜 미디어 플랫폼이 된 것을 매우 기쁘게 생각한다”고 밝혔다. 그는 이어 “트루스 프리딕트는 충성도 높은 이용자들이 예측 시장에 직접 참여하면서, 트루스 소셜 커뮤니티 안에서 서로의 통찰을 공유하고 비교할 수 있는 장을 열어줄 것”이라고 말했다.”

크립토닷컴(Crypto.com)의 CEO 크리스 마르샬렉(Kris Marszalek)은 이번 협력이 “이용자들이 소셜 미디어에서 기대하는 경험과 완벽하게 맞아떨어진다”고 말했다. 그는 예측 시장을 “수십억 달러 규모의 산업”으로 평가하며, 크립토닷컴의 목표는 소셜 미디어 참여와 블록체인 기반 시장 심리 분석 기능을 결합해 새로운 형태의 이용자 경험을 만드는 것이라고 설명했다.

이번 기능은 글로벌 출시 전에 베타 테스트를 거쳐 단계적으로 확대될 예정이다. 트루스 소셜과 트루스+ 이용자들은 플랫폼에서 획득한 트루스 젬을 크로노스 토큰으로 교환해 트루스 프리딕트 계약에 참여할 수 있다.

이 프로젝트는 트럼프 미디어와 크립토닷컴의 기존 파트너십을 기반으로 추진되며, 크로노스(CRO)를 중심으로 한 디지털 자산 운용사와 트루스 생태계 전반을 아우르는 통합 리워드 시스템 구축을 목표로 하고 있다.

CRO, 10월 시장 반등 속 시총 60억 달러대 진입 기대감

트루스 소셜과의 협력 외에도 크로노스는 10월 초 모르포 랩스(Morpho Labs)와 크립토닷컴과의 협업을 통해 탈중앙화금융(DeFi) 분야에서 입지를 더욱 넓혔다. 이번에 도입된 모르포 볼트(Morpho Vaults) 기능은 사용자가 래핑된 자산을 대여할 수 있도록 해 유동성과 대출 효율성을 높였으며, 1억 5천만 명이 넘는 크립토닷컴 사용자들 사이에서 CRO의 활용도를 크게 끌어올렸다.

또한 10월 24일, 크립토닷컴은 미국 통화감독청(OCC)에 신탁은행 인가를 신청했다. 인가가 승인될 경우, 크립토닷컴은 자산 보관(Custody)과 결제 기능을 강화하고 크로노스(CROUSD) 네트워크를 포함한 기관 대상 서비스를 제공할 수 있게 된다.

코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면, 현재 크로노스는 24시간 기준 5.38% 상승한 0.1598달러에 거래되고 있으며 시가총액은 57억 6천만 달러를 기록하고 있다. 거래량은 전일 대비 2억 4,900만% 증가한 7,316만 달러로 집계됐다. 이 같은 급격한 거래 증가세는 트루스 프리딕트 발표 이후 매수세가 대거 유입된 결과로 풀이된다.

그 영향으로 크로노스는 텔레그램 연동 코인 톤코인과 프라이버시 코인 지캐시를 제치고 시가총액 기준 상위 25개 암호화폐 프로젝트에 진입했다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.