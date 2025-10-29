리플 신규 벤처 에버노스, 10억 달러 규모 XRP 매수

핵심 내용

에버노스(Evernorth)는 전용 트레저리 구축을 위해 10억 달러(약 1조 4,324억 원) 규모의 XRP를 매입했으며, 이 소식에 힘입어 XRP 가격은 2.66달러(약 3,810원)로 1.5% 상승했다.

에버노스는 향후 나스닥(Nasdaq) 상장을 추진해 티커명 XRPN으로 거래될 예정이다.

리플(Ripple)의 신규 벤처 기업 에버노스 홀딩스(Evernorth Holdings)가 최근 약 10억 달러(약 1조 4,324억 원) 규모의 리플(XRP) 토큰을 매입한 것으로 확인됐다.

이는 단일 주체가 진행한 XRP 매수 중 가장 큰 규모 중 하나로, 기관 차원의 XRP 채택 움직임이 다시 강화되고 있음을 시사한다.

크립토퀀트(CryptoQuant) 데이터에 따르면, 에버노스는 총 3억 8,870만 리플을 XRP당 2.44 달러(약 3,495원) 평균가로 매수했다.

Evernorth Holdings Now Holds 388,710,606.03 XRP, Reaching 95% of its Target “Their average purchase price sits around $2.44, which could mark a key level for Ripple’s future price action.” – By @JA_Maartun pic.twitter.com/qZmCKs9gk6 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) October 27, 2025

현재 XRP 시세가 약 2.62 달러(약 3,753원)임을 고려하면 보유 자산 가치는 약 10억 300만 달러(약 1조 4,366억 원) 달러 수준이며, 이는 약 8,550만 달러(약 1,224억 9,585만 원) 상당의 평가차익이 발생한 수치다.

에버노스, 상장 준비 박차

에버노스는 10월 20일 공식 출범한 리플 지원 디지털 자산 운용 및 트레저리 기업으로, 리플 베테랑인 아시쉬 버라(Asheesh Birla)가 이끌고 있다. 회사는 전통 금융과 XRP 생태계를 연결하는 브리지 역할을 목표로 한다.

업계에 따르면 에버노스는 SPAC 합병 방식(기업인수목적회사와의 합병을 통한 우회상장)을 통해 상장 절차를 밟고 있다. 합병 대상은 아마다 애퀴지션 코프 II(Armada Acquisition Corp II)이며, 거래가 완료되면 나스닥(Nasdaq)에서 XRPN이라는 티커로 거래될 예정이다.

합병은 최소 10억 달러(약 1조 4,327억 원) 이상 자금 조달을 목표로 진행되며, 리플(Ripple), 에스비아이 그룹(SBI Group), 리플웍스(Rippleworks) 등 주요 투자자들이 참여하고 있다. 버라 대표는 이번 합병을 “기관 차원의 XRP 보유 확대를 위한 중대한 이정표”라고 강조했다.

시장 반응 및 확대되는 기대감

에버노스의 공격적인 매집 소식은 리플 투자 심리를 크게 개선시켰다. 시가총액 기준 4위 암호화폐 리플은 10월 28일, 2.60 달러(약 3,724원)에서 2.66 달러(약 3,810원)로 반등하며 주간 기준 10% 상승을 기록했다.

이 소식은 동시에 미국 내 현물 XRP ETF 승인 일정에 대한 기대가 다시 높아진 시점에 나왔다. 다만 미국 증권거래위원회(SEC)는 아직 최종 결정을 내리지 않았으며, 정부 예산 불확실성으로 승인 일정이 지연될 가능성도 제기되고 있다.

애널리스트들은 에버노스와 같은 기관 매수 움직임이 XRP의 장기 신뢰도 강화에 기여할 수 있다고 보고 있다.

인기 애널리스트 이더 나쇼날(Ether Nasyonal)은 XRP가 여러 해 동안 재축적 구간에 머물러 있으며, 여전히 2017년과 2021년 사이의 범위에서 거래되고 있다고 분석했다.

$XRP You're not ready for the next wave 🌊 Stuck between its 2017 and 2021 peaks, XRP is maturing in a years long reaccumulation phase.

This silence is a precursor to a major move. Once the structure is complete, a new parabolic wave will take hold. https://t.co/ixYYgqXt35 pic.twitter.com/W6CM9JahSk — EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL 💹🧲 (@EtherNasyonaL) October 27, 2025

그는 해당 구조가 완성되는 시점에 XRP가 새로운 ‘포물선 상승’ 국면에 진입할 수 있으며, 2025년 주목해야 할 암호화폐가 될 수 있다고 전망했다.

