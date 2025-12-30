암호화폐 펀드서 4억 4,600만 달러 유출… 리플·솔라나 ETF는 강한 유입세 지속

핵심 내용

코인셰어스(CoinShares)의 주간 보고서에 따르면, 암호화폐 투자 상품에서는 지난주 총 4억 4,600만 달러(약 6,441억 5,780만 원) 규모의 자금 유출이 발생했다.

이 기간 자금 유출은 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)에 집중된 반면, 리플(XRP)과 솔라나(SOL) ETF는 여전히 대규모 자금 유입을 이어가고 있다.

코인셰어스(CoinShares)가 발표한 ‘디지털 자산 펀드 자금 흐름 주간 보고서(Digital Asset Fund Flows Weekly Report)’에 따르면, 암호화폐 투자 상품에서 총 4억 4,600만 달러(약 6,441억 5,780만 원)의 자금 유출이 발생한 것으로 나타났다.

자금 유출의 대부분은 미국에서 집중적으로 발생했으며, 독일은 순유입을 유지했다. 한편 리플(XRP)과 솔라나(SOL) 관련 펀드는 자금 순유입이 이어졌다.

리플·솔라나, 비트코인·이더리움 대비 초과 성과

코인셰어스의 디지털 자산 펀드 자금 흐름 주간 보고서에 따르면, 지난주 디지털 자산 투자 상품에서는 총 4억 4,600만 달러(약 6,441억 5,780만 원)의 자금 유출이 발생했다.

이에 따라 10월 10일 가격 급락 이후 누적 자금 유출 규모는 현재 32억 달러(약 4조 6,224억 원)에 달했다. 이는 투자자들이 당시의 급격한 시장 충격에서 아직 완전히 회복하지 못했음을 보여준다.

연초 이후(YTD) 기준 자금 흐름은 지난해와 유사한 수준을 유지하고 있으며, 총 463억 달러(약 66조 8,804억 원)를 기록했다. 2024년 한 해 동안의 자금 유입 규모는 487억 달러(약 70조 3,472억 원)였다.

운용자산(AuM)은 연초 이후 10% 증가했지만, 자금 흐름을 함께 고려할 경우 평균 투자자 입장에서는 올해 뚜렷한 수익 성과를 거두지 못했음을 시사한다.

비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 관련 상품에서 자금 유출이 나타난 반면, 리플과 솔라나는 각각 7,020만 달러(약 1,014억 390만 원)와 750만 달러(약 108억 3,525만 원)의 대규모 자금 순유입을 기록했다.

이들 알트코인과 연계된 ETF는 10월 중순 미국에서 출시된 이후 상당한 자금 유입을 이어가고 있다.

리플·솔라나 ETF, 시장 예상 뛰어넘어

12월 29일 기준 XRP ETF에는 10억 7,000만 달러(약 1조 5,458억 원)의 자금이 유입됐으며, SOL ETF 역시 13억 4,000만 달러(약 1조 9,359억 원)의 자금 유입을 기록했다.

이에 따라 두 ETF 모두 다른 자산 전반에 퍼진 부정적인 시장 심리를 효과적으로 거슬러 성과를 냈다.

특히 두 알트코인 가운데 리플은 암호화폐 시장 전반에 가장 큰 놀라움을 안겼다. 출시 이후 현재까지 자금 유입이 단 한 차례도 끊기지 않는 흐름을 이어가고 있다.

소소밸류(SoSoValue) 데이터에 따르면, 12월 26일 기준 US XRP ETF의 누적 순유입 규모는 11억 4,000만 달러(약 1조 6,471억 원)에 달했다.

이 같은 강세 분위기 속에서 비트코인과 이더리움 ETF는 수백만 달러 규모의 자금 유출을 기록하며 부진한 흐름을 보이고 있다.

SOL ETF는 12월 중순 기준 9,530만 달러(약 1,376억 8,944만 원)의 순유입을 기록했으며, 이는 11월 전체 유입액 1억 3,750만 달러(약 1,986억 1,875만 원)의 약 70%에 해당한다. 12월 26일 기준 SOL ETF의 누적 순유입 규모는 7억 5,577만 달러(약 1조 917억 원)로 집계됐다.

