리플 ETF, 일일 자금 순유입 이어가며 누적 거래액 12억 달러 돌파

핵심 내용

리플 ETF는 지속적으로 순유입을 기록하고 있으며, 관련 상품에 대한 투자자들의 수요가 증가하고 있다는 것을 보여준다.

리플 ETF 상품은 12월 22일 하루 동안에만 약 4,390만 달러의 순유입을 기록했다.

반면 리플 가격은 여전히 부진한 흐름을 보이고 있으며, 이는 리플 생태계 내 지표들이 서로 엇갈린 모습을 나타내고 있다는 것을 의미한다.

리플(XRP) 현물 상장지수펀드(ETF) 상품은 대규모 자금 유입을 기록했다. 일부 알트코인 현물 ETF 상품들이 안정성을 찾지 못하는 상황에서, 리플 현물 ETF 상품으로 자금 유입에 암호화폐 시장은 놀랐다.

리플 ETF에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 이로 인해 자금 유입이 끊기지 않고 이어지고 있다. 이 같은 자금 흐름은 기관 투자자들이 리플의 장기적인 성장 가능성에 대한 신뢰를 갖고 있다는 것을 시사한다.

리플 ETF, 다른 암호화폐 ETF 대비 두드러진 성과 기록

12월 22일 하루 동안에만 미국에 상장된 리플 현물 ETF는 4,390만 달러(약 649억 원)의 순유입을 기록했다. 이는 12월 초 이후 규모가 가장 큰 수준이다.

그 전주에는 리플 현물 ETF는 8,200만 달러(약 1,213억 원)의 순유입을 기록했다.

같은 기간 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 현물 ETF에서는 자금 유출이 발생했다. 그러나 리플 현물 ETF로의 자금 유입 흐름은 전혀 흔들리지 않았다.

게다가 주목할 점은 현재까지 리플 현물 ETF는 단 하루도 자금 순유출을 기록한 적이 없다는 점이다. 캐너리 캐피털(Canary Capital), 비트와이즈 자산운용(Bitwise Asset Management), 그레이스케일 인베스트먼트(Grayscale Investments), 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton), 그리고 21셰어스(21Shares)가 운용하는 리플 ETF 모두 동일하게 순유출을 기록한 적이 없다.

소소밸류(SoSoValue) 데이터에 따르면, 이로 인해 리플 현물 ETF의 누적 순유입 규모는 약 11억 2,000만 달러(약 1조 6,576억 원)에 달한다.

미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)가 더 이른 시점에 승인한 이더리움 ETF와 비교하면, 리플 ETF의 거래 규모는 상대적으로 작은 수준이다.

그럼에도 불구하고 자금 유입이 지속적으로 이어지고 있다는 점은 주목할 만하다. 대부분의 암호화폐 ETF에서는 단기간에 자금이 빠르게 유입됐다가 급격히 유출되는 경향이 있다. 그러나 리플 ETF는 이러한 흐름과 다른 양상을 보이고 있다.

자금 유입 흐름과 가격을 종합하면, 초기 투자자들이 단기적인 매매보다는 점진적으로 보유 비중을 늘리고 있는 것으로 해석된다.

이는 리플을 단기 수익을 위한 투기 대상이 아니라, 중장기적으로 포지션을 구축하기 위한 자산으로 보고 있다는 것을 의미한다. 이러한 움직임은 향후 리플의 가격 상승을 이끄는 동력이 될 가능성이 있다.

리플 가격의 향후 방향성은?

다만 리플 현물 ETF는 출시 이후에도 뚜렷한 반등세를 보이고 있지 않다.

현재 리플 가격은 24시간 기준 1.58% 하락한 1.85달러(약 2,738원)에 거래되고 있다. 시가총액은 1,123억 5,000만 달러(약 166조 2,780억 원) 수준이며, 암호화폐 시장에서 시가총액 기준 5번째로 큰 코인이다.

24시간 거래량은 15.42% 증가한 상태다.

앞서 며칠 전에 유명 암호화폐 트레이더 피터 브랜트(Peter Brandt)는 리플 가격 차트에서 이중 천장 패턴이 형성됐다고 분석했다. 그는 해당 패턴이 유지될 경우, 리플 가격이 약 1달러(약 1,480원) 수준까지 50% 하락할 가능성이 있다고 전망했다.

이는 매수세가 해당 하락 신호를 극복하지 못할 경우, 리플 가격이 1달러(약 1,480원) 선까지 급락할 가능성이 있다는 것을 시사한다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.