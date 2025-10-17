암호화폐 청산 5.44억 달러 돌파… 마운트 곡스 상환 변수 앞두고 시장 흔들

핵심 내용

비트코인(BTC) 고래들이 소폭의 이익 실현에 나서며, 10~10,000 BTC를 보유한 지갑들이 최근 17,554 BTC를 매도했다.

암호화폐 시장의 변동성은 연말 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 등 주요 거시 이벤트를 앞두고 급격히 확대되고 있으며, 마운트 곡스(Mt.Gox)의 34,000 BTC 상환 마감 시한인 2025년 10월 31일도 다가오면서 시장 내 매도 압력 재확산 우려가 커지고 있다.

비트코인(BTC)과 주요 알트코인들이 다시 한 번 매도 압력에 직면하면서, 암호화폐 시장의 청산 규모가 5억 3,800만 달러(약 7,631억 5,300만 원)로 급증했다. 10월 16일 기준, 비트코인은 1.25% 하락한 11만 달러(약 1억 5,604만 원) 선에서 핵심 지지 구간을 테스트 중이다. 이는 이달 말부터 마운트 곡스(Mt. Gox)가 채권자 상환 절차를 개시할 예정이어서, 시장 전반에 단기 불안 심리가 확산된 영향으로 풀이된다.

비트코인 고래 이익 실현 속 암호화폐 청산 급증

코인글래스(CoinGlass) 데이터에 따르면, 전체 암호화폐 시장의 청산 규모는 5억 4,400만 달러(약 7,716억 6,400만 원)로 급등했으며, 이 중 롱 포지션 청산이 3억 9,400만 달러(약 5,588억 8,900만 원)를 차지했다. 지난 24시간 동안 총 19만 5,333명의 트레이더가 청산되었으며, 이더리움(ETH)이 24시간 기준 청산 규모 1위를 기록했다.

또한 블록체인 분석업체 샌티먼트(Santiment)는 비트코인의 주요 고래 집단이 이익 실현 움직임을 보이기 시작했다고 보고했다. 10~10,000 BTC를 보유한 지갑들은 전체 비트코인 공급량의 68.68%를 보유하고 있으며, 최근 며칠 사이 총 1만 7,554 BTC를 매도한 것으로 나타났다.

소폭의 매도세에도 불구하고, 이들 대형 보유자들은 2025년 초 이후 총 31만 8,610 BTC를 추가로 축적한 것으로 나타났다. 이는 기관 및 고래 투자자들의 전반적인 신뢰가 여전히 견고하게 유지되고 있음을 보여준다.

비트코인 외에도 알트코인들 역시 시장 청산 확대에 영향을 미치고 있다. 이더리움(ETH) 가격은 현재 4,000달러(약 567만 4,000원)의 핵심 지지선을 시험 중이며, 매수세와 매도세 간 공방이 치열한 국면을 보이고 있다.

또한 리플(XRP), 솔라나(SOL), 도지코인(DOGE), 카르다노(ADA) 등 주요 알트코인들도현재 시장 변동성 속에서 2~4% 하락세를 기록하고 있다. 전문가들은 이러한 흐름이 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 등 주요 거시경제 이벤트를 앞두고 지속적인 변동성 확대로 이어질 가능성이 높다고 분석했다.

마운트 곡스, 상환 마감 시한 임박

오랜 기간 움직임이 없던 마운트 곡스 지갑이 7개월 만에 처음으로 온체인 활동을 보였다. 이로 인해 상환 기한을 앞둔 시장의 불안 심리를 다시 자극하고 있다.

아캄(Arkham)의 블록체인 데이터에 따르면, 운영이 중단된 이 거래소는 여전히 채권자 상환을 위해 할당된 약 34,000 BTC를 보유 중인 것으로 나타났다. 이번 움직임은 법원이 승인한 상환 연장 기한이 2025년 10월 31일 만료를 앞둔 시점에 발생한 것이다.

올해 초, 일부 채권자들이 상환 절차 완료 과정에서 행정적·기술적 지연을 겪으면서 법원이 상환 기한 연장을 승인한 바 있다. 그러나 마감 시한이 다가오면서, 시장 참여자들은 매도 압력 가능성에 대한 경계심을 높이고 있다.

크립토퀀트(CryptoQuant) 애널리스트 미뇰레(Mignolet)은 만약 마운트 곡스 신탁관리인이 추가 연장을 승인받지 못할 경우, 현재 비트코인 시세 기준 약 38억 8,000만 달러(약 5조 5,037억 8,000만 원) 규모의 잔여 자금이 곧 시장에 풀릴 것이라고 분석했다.

미뇰레는 “상환 연장이 발표될 당시, 10월 31일까지 조치가 이뤄져야 했다. 만약 추가 연장이 없다면, 이 34,000 BTC 는 결국 시장에 유입될 것이고, 이는 다시 한 번 FUD(공포·불확실성·의심)을 촉발하는 명확한 방아쇠 역할을 할 수 있다”고 밝혔다.