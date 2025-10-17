시바이누 소각률 222% 돌파… 시바이누 가격 반등 가능할까?

핵심 내용

시브번(Shibburn) 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 시바이누(SHIB) 소각률이 222.84% 상승했다.

시바이누 생태계의 유통량은 585,202,851,074,750개로 집계됐다.

시바이누 가격은 2.7% 하락해 0.00001000달러(약 0.014원)에 거래되고 있다.

시바이누(SHIB) 전용 소각 추적 플랫폼 시브번(Shibburn)에 따르면, 지난 24시간 동안 시바이누의 소각률이 약 222% 급등한 것으로 나타났다.

이로 인해 총 140,391,783 SHIB가 영구적으로 소각되며 전체 공급량이 줄어들었지만, 소각률 상승에도 불구하고 시바이누 가격은 여전히 하락세를 보이고 있다.

시바이누(SHIB) 소각률 급등에도 가격은 여전히 하락세

지난 24시간 동안 시바이누(SHIB) 소각률이 정확히 222.84% 급등하며, 총 140,391,783 SHIB가 소각된 것으로 나타났다.

현재까지 총 410,752,652,145,910개의 시바이누가 초기 공급량에서 소각됐으며, 최대 공급량 999,982,335,928,955개 중 현재 유통 중인 시바이누는 약 585,202,851,074,750개로 집계됐다.

HOURLY SHIB UPDATE$SHIB Price: $0.00001041 (1hr 0.90% ▲ | 24hr -2.90% ▼ )

Market Cap: $6,133,386,265 (-2.98% ▼)

Total Supply: 589,247,347,923,509 TOKENS BURNT

Past 24Hrs: 140,391,783 (222.84% ▲)

Past 7 Days: 199,759,638 (335.03% ▲) — Shibburn (@shibburn) October 16, 2025

일반적으로 공급이 줄고 수요가 유지되면 가격이 상승하는 경향이 있지만, 시바이누의 가치는 오히려 하락세를 이어가고 있다.

현재 시바이누는 0.00001000달러(약 0.014원)에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 2.7% 하락했다. 최근 몇 주 동안 시바이누의 가격은 이처럼 정체된 흐름을 이어가고 있다.

지난주 기록된 13,120%의 소각률 급등 역시 시바이누를 새로운 월간 고점으로 끌어올리기에는 역부족이었다. 시바이누 가격이 하락함에 따라 시가총액과 거래량 또한 함께 감소했다.

현재 시바이누(SHIB)의 시가총액은 61억 4,000만 달러(약 8조 7,096억 원)로, 전체 암호화폐 중 21위에 해당한다. 24시간 거래량은 10.45% 감소한 1억 8,362만 달러(약 2,604억 6,497만 원)로 집계됐다.

다만, 향후 며칠 내 암호화폐 시장 전반의 분위기가 개선될 경우 투자 심리가 다시 회복될 가능성도 있다.

맥시 도지 프리세일, 투자 열기 타고 360만 달러 돌파

시바이누가 하락세를 이어가는 가운데, 맥시 도지(MAXI)는 빠른 상승세를 보이고 있다. 불과 일주일도 되지 않아 프리세일 모금액이 약 288만 달러(약 40억 8,528만 원)에서 약 365만 달러(약 51억 7,753만 원) 이상으로 급증하며, 투자자들의 신뢰와 장기 성장 잠재력에 대한 기대감을 보여주고 있다.

이 같은 빠른 성장세와 꾸준한 모멘텀 속에 맥시 도지는 2025년 가장 주목받는 코인 프리세일 중 하나로 부상하고 있다.

맥시 도지 프리세일 정보

현재 가격: 0.0002635달러(약 3.74원)

현재까지 모금액: 약 365만 달러(약 51억 7,753만 원)

티커: MAXI

공식 프리세일 웹사이트에 따르면, 맥시 도지 토큰 가격은 2일 이내에 조정될 예정이다. 맥시 도지는 신용카드·직불카드 또는 암호화폐로 구매할 수 있다. 맥시 도지 출시 일정과 최신 소식을 확인하려면 공식 웹사이트를 방문하면 된다.

맥시 도지 프리세일 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.