[실시간] 9월 비트코인 하락세…암호화폐 시장 전망은?

본 작가는 Caltech에서 블록체인 기술과 분산 시스템을 주제로 석사 과정을 마쳤습니다. 지난 6년간 글로벌 핀테크 스타트업 및 Web3 프로젝트에서 스마트 컨트랙트 개발, 체인 간 호환성, 그리고 L2 확장성 솔루션 분야에 몸담아 왔습니다. 현재는 암호화폐와 탈중앙화 기술의 실제 활용 가능성과 산업적 영향에 대한 분석 콘텐츠를 전문적으로 작성하고 있으며, 기술적 깊이와 시장 흐름을 함께 다룰 수 있는 드문 전문 필진으로 활동 중입니다. 기술 문서뿐만 아니라 정책 변화, 온체인 데이터 분석, 토크노믹스 설계 관련 글을 통해 독자들이 실질적인 투자 판단과 기술 이해에 도움을 받을 수 있도록 균형 잡힌 정보를 제공합니다.
월초부터 암호화폐 시장이 활발하게 움직이고 있다. 비트코인(BTC)은 현재 11만 달러 선에서 거래되고 있는데, 이는 지난 8월 중순에 기록했던 12만 3천 달러에 비해 크게 하락한 수치다. 이더리움(ETH)은 지난 24시간 동안 약 2% 가까이 하락하며 4,300달러 선을 맴돌고 있다. 최근 하락세에도 불구하고 여전히 지난 한 달간 21% 넘는 상승률을 유지하고 있다.
한편, 시장 전반의 변동성이 커지면서 투자자들의 불안감도 커지고 있다. 전문가들은 비트코인이 주요 심리적 저항선인 11만 달러를 유지할 수 있을지 주시하고 있으며, 이더리움 역시 4,550달러 저항선을 돌파할 수 있을지가 앞으로의 방향을 결정할 중요한 갈림길이 될 것으로 전망된다.
암호화폐 전문 기자 Jiwoo Jeong