[실시간] 9월 비트코인 하락세…암호화폐 시장 전망은?

월초부터 암호화폐 시장이 활발하게 움직이고 있다. 비트코인(BTC)은 현재 11만 달러 선에서 거래되고 있는데, 이는 지난 8월 중순에 기록했던 12만 3천 달러에 비해 크게 하락한 수치다. 이더리움(ETH)은 지난 24시간 동안 약 2% 가까이 하락하며 4,300달러 선을 맴돌고 있다. 최근 하락세에도 불구하고 여전히 지난 한 달간 21% 넘는 상승률을 유지하고 있다.

한편, 시장 전반의 변동성이 커지면서 투자자들의 불안감도 커지고 있다. 전문가들은 비트코인이 주요 심리적 저항선인 11만 달러를 유지할 수 있을지 주시하고 있으며, 이더리움 역시 4,550달러 저항선을 돌파할 수 있을지가 앞으로의 방향을 결정할 중요한 갈림길이 될 것으로 전망된다.