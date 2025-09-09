[실시간] 오픈AI 샘 알트먼이 공동 설립한 월드코인(WLD), 업비트 신규 상장 예정

2025년 09월 09일 오늘, 월드코인(WLD)이 오후 9시 30분부터 업비트에 신규 상장 될 예정이다.

오픈AI 최고경영자(CEO) 샘 알트먼이 공동 설립한 월드코인은 사람들에게 무료 암호화폐와 디지털 신분증을 제공하는 대신 홍채 스캔을 받게 해, 글로벌 신원 인증 시스템을 구축하는 것을 목표로 하고 있다. WLD는 이더리움 메인넷을 기반으로 한 레이어2 블록체인이다.

최근에는 시가총액 440만 달러(약 60억 원)에 불과한 소규모 골판지 포장업체인 에잇코 홀딩스(Eightco Holdings)가 월드코인 투자사로 전환하겠다고 밝히자 주가가 하루 만에 3000% 치솟았다. 장중 한때 상승률은 5600%까지 올르기도 했다.

현재 월드코인은 2,811원에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 66% 올랐다. 단기간에 큰 폭의 상승을 보였지만, 업비트 신규 상장 효과가 이어질지 여부가 향후 추가 상승의 관건으로 꼽힌다.

