비트코인 가격 급락 가능성? 역대 최고 고래 매도세에 전문가 경고

핵심 내용

지난 30일 동안 고래들의 보유량이 114,920 BTC 감소하며 최근 3년간 가장 큰 매도세를 보였다.

분석가들은 역사적인 약세 패턴이 발생할 경우 비트코인이 10만 달러(약 1억 3,899만 원) 이하로 하락할 수 있다고 경고하고 있다.

다만 장기적인 전망은 여전히 강세로, 기업 보유량은 사상 최고치를 기록하고 있다.

비트코인(BTC)은 최근 매도 압력이 커지고 있다. 지난 한 달 동안 고래들이 무려 127억 5천만 달러(약 17조 7,212억 2,500만 원) 규모의 비트코인을 처분한 것으로 나타났다. 보유량이 1,000~10,000 BTC인 이들 대형 투자자들은 같은 기간 보유 물량을 총 114,920 BTC 줄였다.

이는 2022년 7월 이후 최대 월간 고래 매도로, 대형 보유자들의 신중론이 커지고 있음을 시사한다. 애널리스트들은 이러한 매도세가 지속되고 과거의 약세 시그널과 맞물릴 경우, 향후 몇 주 안에 비트코인이 심리적으로 중요한 10만 달러(약 1억 3,899만 원) 선 아래로 밀릴 수 있다고 경고한다.

암호화폐 애널리스트 테드(Ted)는 일요일의 ‘블러드문(핏빛 달)’ 현상을 비관론의 근거로 제시했다. 그는 특히 블러드문은 2021년 5월 이후 총 네 차례 발생했으며, 네 번 모두 시장 조정으로 이어졌다고 지적했다.

Every "Blood Moon" since May 2021 has been bearish. Another one is happening today, and I think it'll be bearish for $BTC and alts. It seems like a dump below $100K is highly likely. pic.twitter.com/fESP844cp0 — Ted (@TedPillows) September 7, 2025

테드는 비트코인뿐 아니라 시가총액 상위 알트코인들도 추가 하락을 겪을 수 있다고 거듭 경고했다.

기사 작성 시점 기준 비트코인은 약 111,000달러(약 1억 5,427만 원) 선에서 거래되고 있으며, 8월 고점 대비 거의 11% 하락했다. 지난 일주일 동안 이 암호화폐는 109,000~112,000달러(약 1억 5,150만~1억 5,566만 원) 범위의 평행 가격 채널 내에서 대체로 횡보세를 보였다.

비트코인 장기 가격 낙관론

단기적으로는 약세 신호가 나타나고 있지만, 비트코인의 중장기 궤적은 견고해 보인다. 비트코인은 8월 중순 사상 최고가 대비 약 13%만 조정돼, 과거 조정 국면에 비해 하락 폭이 훨씬 얕다.

A year ago today, the #btc 1 year moving average sat at 52K. It now sits at 94k. Next month, it will be through 100k.😎 pic.twitter.com/vEZLhYd6To — dave the wave🌊🌓 (@davthewave) September 7, 2025

또한 1년 이동평균선은 1년 전 52,000달러(약 7,227만 원)에서 오늘 기준 94,000달러(약 1억 3,065만 원)로 급등해, 최근 변동성 아래에 견고한 기반이 있음을 시사한다. 같은 기간 비트코인 가격은 두 배 이상 상승했고, 시가총액은 1.13조 달러(약 1,570조 5,870억 원) 늘었다.

한편 기업들의 재무부 보유량은 최근 100만 BTC를 넘어섰으며, 9월 첫째 주에만 약 9,800 BTC가 추가 배정됐다. 다만 크립토퀀트(CryptoQuant) 보고서는 매수에 보다 신중한 접근이 나타나고 있다고 지적했다.

Bitcoin treasuries hit a record 840K BTC in 2025. But growth has slowed sharply, Strategy’s monthly buys collapsed from +134K in Nov 2024 to just 3.7K in Aug 2025. Smaller, cautious transactions show institutional demand is weakening despite the headline record. pic.twitter.com/rwLsqrz21N — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) September 5, 2025

평균 매수 규모는 급격히 감소했다. 스트래티지(Strategy)는 8월에 거래당 1,200 BTC만을 매수했으며, 기타 기관들도 거래당 평균 343 BTC에 그쳐 2025년 초 대비 86% 줄었다. 이는 단기적으로 기관 투자자들의 심리가 더 보수적으로 변했음을 시사한다.

