Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

비트코인 가격 급락 가능성? 역대 최고 고래 매도세에 전문가 경고

지난 한 달 동안 비트코인(BTC) 고래들이 127억 5천만 달러(약 17조 7,212억 2,500만 원)어치의 BTC를 매도하면서, 향후 몇 주간 추가적인 가격 압력에 대한 우려가 커지고 있다.

Jiwoo Jeong 작성자 Jiwoo Jeong 작성일 2 분 소요
비트코인 가격 급락 가능성? 역대 최고 고래 매도세에 전문가 경고

핵심 내용

  • 지난 30일 동안 고래들의 보유량이 114,920 BTC 감소하며 최근 3년간 가장 큰 매도세를 보였다.
  • 분석가들은 역사적인 약세 패턴이 발생할 경우 비트코인이 10만 달러(약 1억 3,899만 원) 이하로 하락할 수 있다고 경고하고 있다.
  • 다만 장기적인 전망은 여전히 강세로, 기업 보유량은 사상 최고치를 기록하고 있다.

비트코인(BTC)은 최근 매도 압력이 커지고 있다. 지난 한 달 동안 고래들이 무려 127억 5천만 달러(약 17조 7,212억 2,500만 원) 규모의 비트코인을 처분한 것으로 나타났다. 보유량이 1,000~10,000 BTC인 이들 대형 투자자들은 같은 기간 보유 물량을 총 114,920 BTC 줄였다.

이는 2022년 7월 이후 최대 월간 고래 매도로, 대형 보유자들의 신중론이 커지고 있음을 시사한다. 애널리스트들은 이러한 매도세가 지속되고 과거의 약세 시그널과 맞물릴 경우, 향후 몇 주 안에 비트코인이 심리적으로 중요한 10만 달러(약 1억 3,899만 원) 선 아래로 밀릴 수 있다고 경고한다.

암호화폐 애널리스트 테드(Ted)는 일요일의 ‘블러드문(핏빛 달)’ 현상을 비관론의 근거로 제시했다. 그는 특히 블러드문은 2021년 5월 이후 총 네 차례 발생했으며, 네 번 모두 시장 조정으로 이어졌다고 지적했다.

 

테드는 비트코인뿐 아니라 시가총액 상위 알트코인들도 추가 하락을 겪을 수 있다고 거듭 경고했다.

기사 작성 시점 기준 비트코인은 약 111,000달러(약 1억 5,427만 원) 선에서 거래되고 있으며, 8월 고점 대비 거의 11% 하락했다. 지난 일주일 동안 이 암호화폐는 109,000~112,000달러(약 1억 5,150만~1억 5,566만 원) 범위의 평행 가격 채널 내에서 대체로 횡보세를 보였다.

비트코인 장기 가격 낙관론

단기적으로는 약세 신호가 나타나고 있지만, 비트코인의 중장기 궤적은 견고해 보인다. 비트코인은 8월 중순 사상 최고가 대비 약 13%만 조정돼, 과거 조정 국면에 비해 하락 폭이 훨씬 얕다.

 

또한 1년 이동평균선은 1년 전 52,000달러(약 7,227만 원)에서 오늘 기준 94,000달러(약 1억 3,065만 원)로 급등해, 최근 변동성 아래에 견고한 기반이 있음을 시사한다. 같은 기간 비트코인 가격은 두 배 이상 상승했고, 시가총액은 1.13조 달러(약 1,570조 5,870억 원) 늘었다.

한편 기업들의 재무부 보유량은 최근 100만 BTC를 넘어섰으며, 9월 첫째 주에만 약 9,800 BTC가 추가 배정됐다. 다만 크립토퀀트(CryptoQuant) 보고서는 매수에 보다 신중한 접근이 나타나고 있다고 지적했다.

 

평균 매수 규모는 급격히 감소했다. 스트래티지(Strategy)는 8월에 거래당 1,200 BTC만을 매수했으며, 기타 기관들도 거래당 평균 343 BTC에 그쳐 2025년 초 대비 86% 줄었다. 이는 단기적으로 기관 투자자들의 심리가 더 보수적으로 변했음을 시사한다.

더보기: 2025년 가장 주목받는 알트코인은? — 비트코인을 대체할 알트코인 순위

뉴스, 비트코인 뉴스, 암호화폐 뉴스
Jiwoo Jeong
암호화폐 전문 기자 Jiwoo Jeong

본 작가는 <a href="https://www.caltech.edu/">Caltech</a>에서 블록체인 기술과 분산 시스템을 주제로 석사 과정을 마쳤습니다. 지난 6년간 글로벌 핀테크 스타트업 및 Web3 프로젝트에서 스마트 컨트랙트 개발, 체인 간 호환성, 그리고 L2 확장성 솔루션 분야에 몸담아 왔습니다. 현재는 암호화폐와 탈중앙화 기술의 실제 활용 가능성과 산업적 영향에 대한 분석 콘텐츠를 전문적으로 작성하고 있으며, 기술적 깊이와 시장 흐름을 함께 다룰 수 있는 드문 전문 필진으로 활동 중입니다. 기술 문서뿐만 아니라 정책 변화, 온체인 데이터 분석, 토크노믹스 설계 관련 글을 통해 독자들이 실질적인 투자 판단과 기술 이해에 도움을 받을 수 있도록 균형 잡힌 정보를 제공합니다.

Share:
관련 기사