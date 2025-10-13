솔라나 가격 전망: DEX 거래량 80억 달러 돌파하면서 200달러선 회복

핵심 내용

솔라나 가격이 5% 반등하며 시가총액 1,000억 달러를 회복했고, 탈중앙화 거래소에서 기록적인 거래량이 발생하기도 했다.

솔라나 네트워크 기반의 무기한 선물 DEX들은 대규모 청산 사태 기간 동안 80억 달러 이상의 거래량을 기록하며 견조한 회복력을 입증했다.

솔라나의 미결제약정은 6.9% 증가하여 1,020억 달러에 도달했으며, 이는 상승세에 대한 투자자들의 기대감이 커지고 있다는 것을 나타낸다.

솔라나(SOL) 가격이 10월 8일 일요일에 3% 반등하며 일중 최고가 190달러(약 27만 940원)를 기록했다. 시가총액은 약 한 달 만에 처음으로 1,000억 달러(약 142조 6,000억 원) 수준을 회복했다. 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령의 중국에 대한 추가 관세 발표로 인해 가격 변동성이 커진 상황에서 반등한 것이다. 당시 글로벌 암호화폐 시장에서는 대규모 포지션들이 청산당하며 급격한 조정이 이어졌다.

솔라나 가격 반등, DEX 거래량 80억 달러 돌파하면서 190달러 상회

암호화폐 시장 전반의 하락세에도 불구하고 솔라나의 탈중앙화 생태계는 견조한 회복력을 보였다. 10월 7일 솔라나 관련 데이터 집계 플랫폼에 따르면, 암호화폐 시장의 급락 기간 동안 솔라나 네트워크 기반의 무기한 선물 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량은 80억 달러(약 11조 4,080억 원)를 넘었다.

특히 솔라나 기반의 4개 주요 거래소는 24시간 거래량이 각각 10억 달러(약 1조 4,260억 원)를 돌파했다. 이중 오르카(Orca)가 24억 9,000만 달러(약 3조 5,467억 원)로 가장 높은 거래량을 기록했으며, 메테오라(Meteora)와 레이디움(Raydium)이 각각 17억 달러(약 2조 4,242억 원), 15억 달러(약 2조 1,390억 원)로 뒤를 이었다.

📊Report: During last night’s massive liquidation event, @Solana DEXs processed over $8B in trading volume with @orca_so leading at $2.49B. Four Solana DEXs crossed $1B in 24-hour volume. pic.twitter.com/BJlG9Epth7 — SolanaFloor (@SolanaFloor) October 11, 2025

암호화폐 시장에서는 유동성이 빠져나가는 흐름이 나타났지만, 솔라나의 탈중앙화 거래소 생태계 내에서는 자본이 순환하며 유출되지 않았다. 이러한 흐름으로 솔라나 블록체인 내 잠금된 자산 가치는 떨어지지 않았다. 변동성이 높은 시기에는 거래 활동이 늘어나며 검증자 수수료와 토큰 소각량이 증가하는 경향이 있으며, 이는 솔라나 가격의 안정성과 다른 레이어 1 자산 대비 빠른 반등에 기여한 것으로 보인다.

코인글래스(Coinglass)의 데이터에 따르면, 10월 8일 기준 솔라나의 미결제약정(Open Interest)은 6.9% 증가하여 1,020억 달러(약 145조 452억 원)를 기록했다. 같은 기간 가격 상승률이 5%에 그쳤다는 점을 고려하면, 이는 현물보다 레버리지 거래를 통한 신규 매수 포지션이 빠르게 늘어나고 있다는 것을 의미한다. 이는 앞서 금요일에 대규모로 포지션을 청산당한 트레이더들이 다시 암호화폐 시장에 투자하고 있다는 것을 시사한다.

솔라나 가격 전망: 200달러 돌파하여 상승세를 이어갈 수 있을까?

온체인 및 파생상품 지표 모두 개선세를 보이고 있으며, 솔라나도 점차 상승세를 되찾고 있다. 기술적 분석상으로도 솔라나 가격은 181.6달러(약 25만 8,970원) 지점의 볼린저 밴드(Bollinger Band) 하단 지지선에서 반등하며 매수세가 회복됐다.

현재 솔라나 가격은 중간 밴드인 213.3달러(약 30만 3,925원) 부근까지 회복했으며, 이 구간이 다음 주요 저항선으로 작용하고 있다. 해당 중간선을 강하게 돌파할 경우, 상단 밴드인 244.9달러(약 34만 9,077원)까지 상승할 가능성이 있다. 이는 8월에 기록했던 고점과 일치하며, 이번 주 상승세의 핵심 목표 구간이 될 것으로 전망된다.

상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 과매도 수준이었던 41.1에서 49.7로 완만히 상승한 상태로, 하락 압력이 완화되고 있다는 것을 보여준다. 다만, 213달러(약 30만 3,738원)의 저항선에서 상승세가 저지될 경우, 181달러(약 25만 7,986원)의 지지선을 재확인하게 될 가능성도 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.