[실시간] 비트코인 뉴스: 11월 03일 암호화폐 시장 하락 이유는?

본 작가는 <a href="https://www.caltech.edu/">Caltech</a>에서 블록체인 기술과 분산 시스템을 주제로 석사 과정을 마쳤습니다. 지난 6년간 글로벌 핀테크 스타트업 및 Web3 프로젝트에서 스마트 컨트랙트 개발, 체인 간 호환성, 그리고 L2 확장성 솔루션 분야에 몸담아 왔습니다. 현재는 암호화폐와 탈중앙화 기술의 실제 활용 가능성과 산업적 영향에 대한 분석 콘텐츠를 전문적으로 작성하고 있으며, 기술적 깊이와 시장 흐름을 함께 다룰 수 있는 드문 전문 필진으로 활동 중입니다. 기술 문서뿐만 아니라 정책 변화, 온체인 데이터 분석, 토크노믹스 설계 관련 글을 통해 독자들이 실질적인 투자 판단과 기술 이해에 도움을 받을 수 있도록 균형 잡힌 정보를 제공합니다.
11월 03일 오늘, 비트코인(BTC)은 107,490달러에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 2.8% 하락했다.
지난 한 주 동안 BTC는 106,786달러에서 115,957달러 사이를 오가며 주간 기준 6.98%, 한 달 기준 12.38% 하락했다.
이는 10월 8일 기록한 사상 최고가 126,080달러 대비 약 14% 낮은 수준이다.
가격이 조정 국면에 접어들었음에도 거래 활동은 오히려 활발해졌다. 비트코인의 24시간 현물 거래량은 438억 8,000만 달러로, 전일 대비 약 50% 증가했다.
한편, 이더리움(-3.7%), 솔라나(-5.1%), 도지코인(-6.5%) 등 주요 알트코인도 동반 약세를 보였다.
연준의 금리 인하 이후, 양적 완화(Quantitative Easing)이 기대되는 현재, 암호화폐 시장 전반의 불확실성 해소를 위해 많은 시장 참여자들이 비트코인 가격을 지켜보고 있다.
시장 전문가들은 단기적으로는 비트코인이 105,000달러 수준에서 지지를 시험할 가능성이 높다고 분석했고, 핵심 지지 구간이 무너지면, 다음 지지선은 98,000달러 부근이 될 것이라고 분석했다.
암호화폐 전문 기자 Jiwoo Jeong