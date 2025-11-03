[실시간] 비트코인 뉴스: 11월 03일 암호화폐 시장 하락 이유는?

11월 03일 오늘, 비트코인(BTC)은 107,490달러에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 2.8% 하락했다.

지난 한 주 동안 BTC는 106,786달러에서 115,957달러 사이를 오가며 주간 기준 6.98%, 한 달 기준 12.38% 하락했다.

이는 10월 8일 기록한 사상 최고가 126,080달러 대비 약 14% 낮은 수준이다.

가격이 조정 국면에 접어들었음에도 거래 활동은 오히려 활발해졌다. 비트코인의 24시간 현물 거래량은 438억 8,000만 달러로, 전일 대비 약 50% 증가했다.

한편, 이더리움(-3.7%), 솔라나(-5.1%), 도지코인(-6.5%) 등 주요 알트코인도 동반 약세를 보였다.

연준의 금리 인하 이후, 양적 완화(Quantitative Easing)이 기대되는 현재, 암호화폐 시장 전반의 불확실성 해소를 위해 많은 시장 참여자들이 비트코인 가격을 지켜보고 있다.

시장 전문가들은 단기적으로는 비트코인이 105,000달러 수준에서 지지를 시험할 가능성이 높다고 분석했고, 핵심 지지 구간이 무너지면, 다음 지지선은 98,000달러 부근이 될 것이라고 분석했다.