갈림길에 선 도지코인(DOGE), 강세장 재진입 가능할까?

핵심 내용

도지코인(DOGE)의 50일 및 200일 지수이동평균선(EMA)이 ‘데드 크로스(Death Cross)’를 형성하며 상승 모멘텀 약화를 확인했다.

지난 한 주 동안 도지코인 고래 투자자들이 약 10억 5천만 DOGE를 매도했고, 이 물량은 약 1억 8천만 달러(약 2,571억 4,800만 원) 규모로 파악됐다.

일부 애널리스트들은 이러한 매도세에도 불구하고 현 시장 주기에서 도지코인이 최대 800% 상승할 수 있다는 낙관적 전망을 유지하고 있다.

대표적인 밈코인인 도지코인(DOGE)은 지난 한 주 동안 7% 하락하며 강한 하락세에 직면했고, 11월 3일 현재 0.17 달러(약 243원) 부근에서 움직이고 있다. 또한 도지코인의 일일 거래량은 51% 급감해 현재 약 13억 4,000만 달러(약 1조 9,143억 원) 수준에 머물고 있다. 시장 전문가들은 도지코인 가격이 현재 승부의 기로(do-or-die)에 놓여 있다고 분석하고 있다.

도지코인(DOGE) 가격, 붕괴 전 마지막 지지선 테스트 중

크립토 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 도지코인(DOGE) 가격의 0.18 달러(약 257원) 구간이 핵심 지지선이라고 지적했다. 마르티네즈에 따르면, 이 수준을 유지할 경우 단기적으로 0.26 달러(약 371원) 또는 0.33 달러(약 471원)까지 반등할 가능성이 있다.

또한 도지코인 가격 차트에는 매도 압력이 강해지며 뚜렷한 약세 신호가 나타나고 있다. DOGE는 지수이동평균선(EMA)이 ‘데드 크로스(Death Cross, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파할 때 나타나는 대표적 약세 신호)’를 형성하면서 주요 하락 신호를 보였다.

이 교차는 50일 EMA가 200일 EMA 아래로 내려갈 때 발생하며, 상승 모멘텀 약화를 확인하는 신호로 해석된다. 이러한 흐름은 도지코인이 전체 시장의 하락 국면에서 더욱 취약해질 수 있음을 시사한다. 투자자 신뢰가 약화되면서 애널리스트들은 변동성 확대가 자산 가격에 추가 하락 압력을 더할 수 있다고 경고하고 있다.

또한, 온체인 데이터에 따르면 고래 투자자들은 지난 한 주 동안 약 10억 5천만 DOGE를 매도했고, 이 물량은 약 1억 8천만 달러(약 2,571억 4,800만 원) 규모로 파악됐다.

특히 1,000만~1억 DOGE를 보유한 주소들은 10월 27일부터 보유량을 줄이기 시작해 약 8억 DOGE를 처분한 것으로 분석됐다.

도지코인(DOGE) 투자자들, 여전히 1.70달러 랠리 기대

현재 암호화폐 시장이 전반적으로 하락세를 보이면서 약세장이 우위를 점하고 있다. 그럼에도 일부 시장 애널리스트들은 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있다.

암호화폐 시장 애널리스트 비트코인센서스(Bitcoinsensus)는 도지코인 가격 상승 랠리가 현 시점에서 다시 시작될 수 있다고 보며, 이후 폭발적인 상승세를 예상했다. 비트코인센서스에 따르면 DOGE의 과거 가격 패턴은 반복적인 상승 추세를 보여왔으며, 이전 랠리에서는 각각 300%와 500%의 상승률을 기록했다.

비트코인센서스는 이번 주기가 이러한 흐름을 더욱 확장시킬 수 있다고 분석하며, 상승률이 최대 800%에 이를 수 있다고 전망했다. 더불어, 패턴이 계속 이어질 경우 도지코인의 목표가는 약 1.70 달러(약 2,428원)로 제시했다.

