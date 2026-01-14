기업들, 채굴 공급량 3배 ‘폭풍 매수’… 비트코인 재무 보유량 111만 BTC 돌파

핵심 내용

지난 6개월 동안 상장사와 비상장사는 총 26만 BTC를 추가로 보유한 반면, 같은 기간 채굴을 통해 새로 공급된 물량은 약 8만 2,000 BTC에 그쳤다.

월간 기준 기업 재무 부문의 순유입 규모는 평균 약 4만 3,000 BTC로, 금액으로는 약 250억 달러(약 36조 8,825억 원)에 달한다.

기업들의 디지털 자산 재무 부문은 가격 변동성에도 불구하고 비트코인(BTC) 매집을 지속하고 있다. 글래스노드 데이터에 따르면, 지난 6개월 동안 상장사와 비상장사를 포함한 기업들은 총 26만 BTC를 순매수해 재무제표에 편입했다. 같은 기간 동안 비트코인 채굴로 새로 공급된 물량은 약 8만 2,000 BTC에 그쳤다.

이는 기업 매수세가 시장에 새로 유입된 비트코인 공급량의 3배 이상을 흡수했음을 시사한다. 현재 가격 기준으로 월간 순 재무 유입 규모는 약 4만 3,000 BTC로, 금액으로는 약 250억 달러(약 36조 8,825억 원)에 달한다.

Over the past 6 months, Bitcoin treasuries held by public and private companies have grown from ~854K BTC to ~1.11M BTC.

That’s an increase of ~260K BTC, or roughly ~43K BTC per month, highlighting the steady expansion of corporate balance-sheet exposure to Bitcoin.… https://t.co/hHXjcSDDj4 pic.twitter.com/oluVGO2bGD — glassnode (@glassnode) January 13, 2026

기업 보유 비트코인 재무 잔고, 사상 최고치 경신

기업이 보유한 비트코인 재무 잔고는 지난 6개월 동안 약 85만 4,000 BTC에서 약 111만 BTC로 증가했다. 이는 기록상 기업의 대차대조표상 비트코인 익스포저가 가장 빠르게 확대된 사례 중 하나로 평가된다.

전체 재무 보유 주체를 기준으로 보면, 현재 구조화된 기관들이 보유한 비트코인은 약 406만 BTC에 달한다. 이 가운데 ETF와 펀드가 약 149만 BTC로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 상장기업이 110만 BTC 이상으로 그 뒤를 잇고 있다.

나머지 물량은 정부, 비상장 기업, 디파이(DeFi) 컨트랙트, 그리고 수탁기관이 보유하고 있다.

주요 비트코인 DATs(기업 재무 보유 주체)

기업 비트코인 보유량에서는 스트래티지(Strategy)가 주요 비중을 차지하고 있다. 비트코인트레저리스넷(BitcoinTreasuriesNet) 데이터에 따르면, 스트래티지는 현재 68만 7,410 BTC를 보유하고 있으며, 이는 상장·비상장 기업이 보유한 전체 비트코인의 약 60%에 해당한다.

스트래티지는 주식 발행과 전환사채를 통해 자금을 조달하며 비트코인 매입을 지속하고 있다.

기업 재무 보유량 2위는 마라 홀딩스(MARA Holdings)로, 현재 5만 3,250 BTC를 보유하고 있다. 스트래티지와 달리 MARA의 비트코인은 주로 채굴을 통해 확보된 물량이며, 최근에는 운영 자금 조달을 위해 매도하기보다 채굴 물량을 보유하는 전략을 강화하고 있다.

3위는 트웬티 원 캐피털(Twenty One Capital)로, 4만 3,514 BTC를 보유하고 있다. 이 회사는 2025년 12월 캔터 에쿼티 파트너스(Cantor Equity Partners)와의 합병 이후 출범과 동시에 비트코인 매집을 시작했다.

일본 기업 메타플래닛(Metaplanet)은 3만 5,102 BTC로 그 뒤를 잇고 있다. 메타플래닛은 2024년부터 인플레이션 헤지와 장기적인 암호화폐 성장에 대한 베팅 차원에서 비트코인 축적을 시작했다.

현재 비트코인 채굴자들은 하루 약 450 BTC를 신규 공급하고 있다. 그러나 기업 재무 부문만 보더라도 월간 기준으로 이보다 훨씬 많은 물량을 흡수하고 있다. 이러한 매집 속도가 이어질 경우, 기업 대차대조표는 유통 가능한 비트코인 물량을 지속적으로 시장에서 흡수하게 될 것으로 보인다.

