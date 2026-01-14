도지코인 전망: 나스닥 현물 ETF 이번 주 출시 예정… DOGE 상승 전망은?

대표적인 밈코인에서 주류 자산으로 거듭난 도지코인(DOGE)이 미국 금융의 중심지인 나스닥 상장을 목전에 두고 있다. 글로벌 자산운용사 21셰어즈(21Shares)는 최근 미 증권거래위원회(SEC)에 현물 도지코인 ETF 출시를 위한 최종 투자설명서를 제출했다. 이에 따라 티커명 ‘TDOG’로 명명된 이 상품은 이르면 이번 주부터 본격적으로 거래소에 상장되어 투자자들을 맞이할 것으로 보인다.

도지코인 현물 ETF ‘TDOG’, 나스닥 입성 초읽기

TDOG의 상장이 현실화되면, 도지코인은 비트코인과 이더리움처럼 미국 시장 내에서 다수의 현물 ETF 선택지를 가진 극소수의 가상자산 그룹에 이름을 올리게 된다.

현재 미국 시장에는 이미 그레이스케일(Grayscale)과 비트와이즈(Bitwise)가 출시한 도지코인 현물 ETF 상품이 상장되어 활발히 거래되고 있으며, 21셰어즈의 합류로 기관 자금 유입 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.

이번에 출시되는 21셰어즈 ETF는 CF 도지코인-달러 미국 결제 가격 지수를 기준으로 현물 DOGE 가격을 추종한다. 특히 이 상품은 레버리지나 복잡한 파생상품을 전혀 사용하지 않는 순수 현물 기반 구조를 취하고 있다. 도지코인 실물은 10,000개 단위의 바스켓 형태인 설정 및 환매 절차를 통해서만 신탁에 입출고된다.

펀드 운용 수수료는 연 0.50%로 책정되었으며 매주 도지코인으로 지급된다. 수수료 면제 정책은 없으며, 뉴욕 멜론 은행(BNY Mellon)이 펀드 관리를 맡아 신뢰도를 높였다. 자산의 수탁은 코인베이스 커스터디(Coinbase Custody Trust), 앵커리지 디지털 뱅크(Anchorage Digital Bank), 비트고(BitGo) 등이 분담한다. 월밍턴 트러스트(Wilmington Trust)는 트러스트의 공식 수탁 기관으로 지정되었다.

도지코인 가격 분석: 저항선 돌파 시 0.30달러 가시권

현재 도지코인 가격은 수개월간의 횡보 국면을 거친 뒤 0.14달러 부근에서 힘겨루기를 이어가고 있다.

차트 상으로는 장기 하락 추세선을 압박하는 동시에 0.089달러의 저점 위에서 견고하게 지지력을 시험하는 모습이다. 현재 상대강도지수(RSI)는 중간 범위에 머물러 있어 과매수나 과매도 어느 쪽으로도 치우치지 않은 중립 상태를 보여주고 있으며, 전체적인 거래량은 다소 낮은 수준을 유지하고 있다.

기술적 관점에서 도지코인이 0.12~0.10달러의 핵심 지지 구역을 지켜내지 못할 경우 추가 하락의 위험이 존재한다. 만약 이 구간이 무너진다면 차트 상의 최후 보루인 0.089달러 저점을 재시험하게 될 가능성이 크다.

하지만 반대로 하락 추세선을 상향 돌파하는 데 성공한다면 일차적으로 0.18달러까지의 상승이 유력하며, 이후 0.30달러 선까지 상승 가도가 열릴 수 있다.

특히 ETF 자금 유입이 가속화되고 전반적인 시장 상황이 뒷받침된다면 중장기적으로 0.50달러를 넘어 1달러 고지 탈환까지도 노려볼 수 있는 시나리오가 그려진다.

솔라나 기술을 활용해 비트코인에 DeFi, NFT 등을 가능하게 해주는 $HYPER 프리세일

도지코인의 ETF 소식으로 시장이 들썩이는 가운데, 비트코인의 보안성에 솔라나의 속도를 결합하려는 혁신적 프로젝트 비트코인 하이퍼($HYPER)의 프리세일 기세가 매섭다.

비트코인은 독보적인 보안성을 자랑하지만, 느린 속도와 높은 수수료, 제한적인 실생활 활용성이라는 고질적인 문제에 직면해 있다.

HYPER는 솔라나의 고속 인프라를 기반으로 구축된 프리세일 프로젝트를 통해 비트코인 생태계에 디파이(DeFi), NFT, 밈코인 등을 직접 구현함으로써 이러한 한계를 정면 돌파하고자 한다.

덕분에 비트코인 보유자들은 네트워크를 떠나지 않고도 빠르고 저렴한 애플리케이션 서비스와 수익 창출 기회를 누릴 수 있게 된다.

이러한 기대감을 반영하듯, 비트코인 하이퍼는 상장 전 진행 중인 프리세일에서 이미 3,040만 달러(한화 약 410억 원) 이상이라는 막대한 자금을 조달하며 초기 투자자들의 강력한 지지를 입증했다.

현재 초기 참여자들은 $HYPER를 스테이킹하여 매력적인 보상을 얻을 수 있으며, 일찍 합류할수록 더 큰 혜택을 누릴 수 있는 구조로 설계되었다.

한정된 공급량과 높아지는 시장의 관심 속에, 비트코인 하이퍼는 올해 가장 유망한 프리세일 프로젝트 중 하나로 꼽히고 있다.

HYPER를 거래소에 상장되기 전에 구매하려면, 공식 비트코인 하이퍼 웹사이트로 이동하여 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 호환되는 지갑을 연결하면 된다.

지갑에 있는 기존 암호화폐나 은행 카드를 사용하여 몇 초 만에 간편하게 프로젝트에 참여할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.