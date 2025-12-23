최근 3일간 고래 투자자들이 체인링크(LINK) 코인 2,000만 달러 규모 매수… 신규 계정 11개 활용

핵심 내용

최근 3일 동안 11개의 신규 주소가 합산 2,000만 달러 규모로 체인링크 코인을 매수했다.

바이낸스 거래소는 체인링크 거래량의 7%를 차지하는 유동성이 가장 풍부한 거래소로, 해당 거래소에서 고래 투자자들이 체인링크 코인을 인출했다.

체인링크 코인 가격은 10월 10일 암호화폐 급락 당시 7.90달러까지 하락한 뒤 소폭 반등했으나, 이후 형성된 하락 추세가 이어지며 현재 12.50달러 수준에서 거래되고 있다.

최근 3일 동안 신규 생성된 이더리움(ETH) 계정 11개가 바이낸스(Binance) 거래소에서 체인링크 블록체인의 네이티브 토큰인 LINK를 156만 개 인출했다.

이러한 토큰 이동 흐름은 고래 투자자들이 향후 체인링크 코인의 가격 상승을 염두에 두고 포지션을 구축하고 있다는 것을 시사한다. 현재 이들이 보유한 체인링크 코인 규모는 약 2,000만 달러(약 296억 원)에 달한다.

온체인 분석업체 룩온체인(Lookonchain)은 아캄 인텔리전스(Arkham Intelligence) 데이터를 기반으로 지난 3일간, 정확히는 12월 22일까지 고래 투자자들의 계정 활동과 누적 매수 흐름을 포착했다.

체인링크 코인 유동성이 가장 풍부한 거래소는 바이낸스다. 바이낸스는 전체 체인링크 코인 거래량의 7% 이상을 차지하고 있으며, 호가 및 물량도 충분히 형성되어 있다.

0xf440838830CC265DB72C81bfBa240E5A4cEb1CC4라는 주소를 사용하는 한 계정은 12월 10일에 약 10억 달러(약 1조 4,800억 원) 상당의 이더리움을 인출하면서 활성화되었다. 그리고 체인링크 코인 매수는 12월 20일부터 시작됐다. 해당 계정은 총 네 차례에 걸쳐 매번 약 250만 달러(약 37억 원) 규모의 체인링크 코인 인출을 시작하며 본격적으로 매수에 나섰다.

신규 이더리움 주소 중 두 개는 각각 200만 달러(약 29억 원) 이상의 체인링크 코인을 보유하고 있다. 다른 네 개의 주소는 100만 달러(약 14억 원) 이상을 보유하고 있다. 나머지 네 개 주소 역시 각각 40만~61만 달러(약 5억 9,200~9억 280만 원) 규모의 체인링크 코인을 보유하고 있는 것으로 집계되었다.

체인링크 코인(LINK) 가격 분석

체인링크 코인의 현재 가격은 12.50달러(약 18,500원)다. 주말 동안 가격 변동폭은 낮았다. 특히 12월 20일과 21일에는 신규 고래 투자자들의 매수 활동이 집중되었음에도 일일 가격 변동폭이 눈에 띄지 않을 정도로 낮은 수준이었다.

체인링크 가격은 지난 10월 10일 암호화폐 시장 전반의 급락에 영향을 받아 7.90달러(약 11,692원)까지 하락했었다. 그러나 이후 가격을 회복했다. 다만, 급락 이후 형성된 하락 추세는 아직 이어지고 있으며, 현재 가격 또한 주요 추세 지표로 활용되는 50일 지수이동평균선(EMA: Exponential Moving Average)을 하회하고 있다. 이는 단기적인 가격 흐름이 여전히 약세 국면에 있다는 것을 시사한다.

상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)를 살펴보면, 체인링크 코인은 과매수나 과매도 구간에 치우지지 않고 중립적인 수준을 유지하고 있다. 이는 투자자들의 매수세가 누적되고 있는 가운데, 가격 모멘텀이 점진적으로 회복할 수 있다는 것을 시사한다.

한편, 이더리움 역시 유사한 매수세 회복 신호를 보이고 있다. 이더리움 가격은 3,000달러(약 444만 원) 선을 회복하며 점진적으로 매수세가 유입되고 있는 흐름이다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.