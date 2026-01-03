머스크, 엔비디아 CEO 극찬에 도지코인·AI 토큰 일제히 급등

핵심 내용

머스크가 젠슨 황을 "최고(Rocks)"라고 칭송하자 AI 토큰들과 도지코인이 소폭 상승했다.

엔비디아 CEO는 머스크를 "비범한 엔지니어"라고 평가하며 테슬라의 '옵티머스' 로봇 대량 생산이 임박했음을 시사했다.

도지코인 가격은 지난 24시간 동안 약 8.8% 상승했다.

억만장자 일론 머스크가 다시 한번 가상자산 시장과 기술 섹터에 강력한 영향력을 행사했다.

최근 머스크가 엔비디아(Nvidia)의 수장 젠슨 황을 공개적으로 지지하고 나서자, 도지코인(DOGE)를 포함한 여러 AI 관련 토큰들이 즉각적인 반응을 보인 것이다.

일론 머스크의 한 마디에 다시 춤추는 DOGE와 AI 시장

현재 가상 자산 시장은 AI 코인과 DOGE가 이끄는 강한 반등세로 새해를 기분 좋게 시작하고 있다.

글로벌 가상 자산 시가총액은 한때 2% 가까이 점프하며 3조 1천억 달러를 기록했으나, 현재는 소폭 조정되며 3조 3백억 달러, 전일 대비 1.86% 상승 수준을 유지하고 있다.

특히 DOGE는 지난 24시간 동안 약 8.8% 급등하며 0.1429달러 선에서 거래되고 있다.

이와 함께 체인링크(LINK), 비텐서(TAO), 니어 프로토콜(NEAR), 스토리 프로토콜(IP), 렌더(RENDER) 등 주요 AI 및 데이터 관련 토큰들도 동반 상승세를 기록했다.

머스크와 젠슨 황 ‘훈훈한 덕담’이 불러온 투심 자극

이번 가격 상승의 기폭제는 젠슨 황 엔비디아 CEO가 테슬라의 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스(Optimus)’에 대해 언급한 내용에서 시작되었다.

젠슨 황은 머스크를 “비범한 엔지니어”라고 평가하며, 두 회사가 지속적으로 협력할 것임을 시사했다. 그는 또한 옵티머스 로봇의 대량 생산 시점이 코앞으로 다가왔다고 덧붙였다.

이에 머스크는 본인의 X를 통해 “젠슨은 최고다(Jensen rocks!)”라고 화답했고, 이 짧은 한 마디가 AI 코인과 DOGE 커뮤니티 내에서 대규모 협력에 대한 기대감을 자극했다.

참고로 젠슨 황은 이미 지난해 10월, “머스크가 하는 모든 일에 참여하고 싶다”고 발언한 바 있다. 이 시기는 마침 AI 테마 암호화폐 섹터의 시가총액이 320억 달러를 넘겼던 시점이기도 하다.

일론 머스크의 말 한마디가 DOGE와 같은 밈코인에 영향을 준 것은 이번이 처음이 아니다. 작년 10월에는 머스크가 ‘플로키(FLOKI)가 X의 CEO’라는 암시적인 게시물을 올린 뒤, FLOKI가 열흘 만에 최고가를 경신하며 거래량이 800% 이상 폭증한 사례가 있다.

이처럼 머스크의 영향력은 재무 지표나 기술적 분석을 뛰어넘는 수준으로, 커뮤니티 기반 코인 및 AI 연계 프로젝트에서 더욱 강하게 작용하고 있다.

