도지코인 카디널스 노드 업그레이드… 향후 가격 전망은?

핵심 내용

도지코인은 카디널스 인덱스 노드를 출시하며 네트워크의 분산성과 처리 속도를 강화했다.

이번 업그레이드는 도지코인 메인 체인에 스마트 컨트랙트와 유사한 기능을 추가하는 역할을 한다.

암호화폐 애널리스트 디마 포츠는 도지코인이 2025년 말까지 약 37배 상승하여 11.71달러에 이를 것으로 전망했다.

도지코인(DOGE) 생태계가 ‘카디널스 인덱스 노드(Cardinals Index Node)’의 공개로 큰 도약을 했다. 이번 신규 기능은 누구나 전체 노드를 구동하고 온체인 거래를 검증할 수 있도록 지원하는 강력한 기술적 요소다.

이 기능은 분산원장 시스템의 효율성을 높이며, 데이터를 더 빠르고 쉽게 인덱싱할 수 있도록 설계됐다. 인덱싱 속도는 약 500밀리초에 달하는 것으로 알려졌으며, 이를 통해 네트워크가 더욱 분산되고 효율적으로 개선되어 고급 온체인 활동을 지원할 수 있는 기반을 갖췄다.

속도 향상 외에도 카디널스 인덱스 노드는 도지코인에 스마트 컨트랙트와 유사한 기능을 도입할 가능성을 보여준다. 이는 비트코인(BTC) 개발자들이 오랫동안 추진해온 기능과 비슷하지만, 이더리움(ETH)의 이더리움 가상 머신(EVM: Ethereum Virtual Machine)이나 레이어 2 프레임워크에 의존하지 않는 점이 특징이다.

이 기술은 도지코인 기본 레이어에 직접 디앱(dApp), 디파이(DeFi), 인공지능(AI) 연동 시스템을 구현할 수 있는 새로운 가능성을 열 것으로 보인다.

애널리스트들, 도지코인 가격 37배 상승 가능할 것으로 전망

암호화폐 애널리스트 디마 포츠(Dima Potts)는 과거 도지코인이 주요 저항선을 돌파할 때마다 대규모 상승세를 보여왔다고 분석했다. 그는 이전 사이클에서 각각 83배와 183배의 급등이 기록됐다고 설명했다.

$DOGE $10+ DOGECOIN?! 🚀🚀 This weekly Dogecoin chart highlights its historical performance after breaking above the yellow resistance line during the final year of each prior cycle. • In the first cycle, Dogecoin surged approximately 83x following its breakout above this… pic.twitter.com/QhO6QOGA9J — ÐOGECAPITAL (@DimaPotts36) October 6, 2025

포츠는 이러한 패턴을 근거로, 이번 사이클에서는 보다 보수적인 37배의 상승이 가능할 것으로 전망했다. 그는 도지코인 가격이 2025년 말까지 약 11.71달러(약 16,679원)에 이를 수 있을 것으로 예측했다.

기관 투자자, 도지코인 채택 확대

한편, 자산운용사 21셰어스(21Shares)는 도지코인 상장지수펀드(ETF)인 TDOG를 미국 예탁청산공사(DTCC: Depository Trust and Clearing Corporation) 플랫폼에 상장했다. 이는 도지코인이 전통 금융권에서 점차 주류 자산으로 편입되고 있다는 신호로 해석된다.

🇺🇸 21Shares Dogecoin ETF (TDOG) has been listed on the DTCC website.#DogeETf pic.twitter.com/2pV5IC8X6d — BITCOIN EXPERT INDIA (@Btcexpertindia) September 23, 2025

이와 더불어 일론 머스크(Elon Musk)의 변호사인 알렉스 스피로(Alex Spiro)는 ‘하우스 오브 도지(House of Doge)’라는 프로젝트 아래 약 2억 달러(약 2,848억 원) 규모의 도지코인 보유고 이니셔티브를 주도하고 있는 것으로 알려졌다. 해당 보유고는 카디널스 인덱스 노드 출시에 맞춰 네트워크 노드 역할을 수행할 가능성도 제기되고 있다.

특히 카디널스 인덱스 노드 출시는 테슬라(Tesla)가 직접 노드를 운영할 수 있다는 관측을 불러왔다. 테슬라는 과거 도지코인 결제 시스템을 지원해온 이력이 있으며, 머스크가 지속적으로 도지코인을 공개적으로 지지해온 만큼 탈중앙화 인프라 구축의 주요 참여자로 부상할 가능성이 있다.

도지코인 가격 분석: 상승 쐐기형 패턴, 중요한 돌파점 근접

DOGE/USD 주간 차트에서는 상승 쐐기형 패턴이 형성되고 있다. 이 패턴은 일반적으로 장기 상승세나 조정 구간 이후 하락 전환 가능성을 시사하는 기술적 신호로 해석된다.

현재 가격은 점차 수렴하는 두 추세선 사이에서 고점과 저점을 높여가며 움직이고 있다.

볼린저 밴드(Bollinger Band) 지표는 현재 도지코인 가격의 변동성이 중간 수준임을 보여준다. 가격은 상단 밴드인 0.2922달러(약 415원) 부근에서 움직이고 있으며, 중단선인 20주 이동평균선이 약 0.2195달러(약 312원)에서 지지선 역할을 하고 있다. 현재 도지코인 가격은 0.2480달러(약 353원)다.

만약 도지코인 가격이 상승 쐐기형 패턴의 상단을 돌파한다면, 하락 전환 신호를 무효화하고 새로운 상승 추세로 이어질 가능성이 있다. 반대로 하단 추세선을 이탈할 경우, 하단 볼린저 밴드인 0.1468달러(약 209원) 구간을 다시 테스트할 리스크가 있다.

더보기: 2025년~2030년 도지코인 전망 — 도지코인 시세 및 DOGE 미래 가격 예측

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.