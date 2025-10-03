도지코인, 밈코인 상승 랠리 주도… DOGE 가격 2,000원 돌파 가능할까?

이 기사는 스폰서 콘텐츠입니다

10월은 ‘업토버(Uptober)’라는 별칭을 입증하듯 시작부터 시장이 강세를 보이고 있다. 밈코인 시가총액은 810억 달러로 회복됐고, 도지코인(DOGE)은 하루 만에 9% 급등하며 선두를 지켰다. 그러나 이번 랠리 속에서 새롭게 주목받는 이름이 있다. 바로 맥시 도지(MAXI)다.

‘근육질 도지’를 표방하는 맥시는 단순한 밈을 넘어 운동 철학을 프로젝트의 중심 가치로 삼았다. 세계관 속에서 맥시는 강도 높은 훈련과 자기 수양을 상징적으로 풀어내며 이를 강한 정신력과 육체, 나아가 투자 철학과 연결한다. 이렇게 형성된 메시지는 커뮤니티가 공유하는 운동 철학으로 확장되면서 맥시(MAXI)는 그들의 정체성을 대표하는 상징으로 자리 잡고 있다.

현재 맥시는 토큰당 0.0002605달러에 판매 중이다. 이 가격으로 참여할 수 있는 시간은 약 2일 정도 남아 있고, 이후 라운드에서는 더 높은 가격이 적용된다.

DOGE 반등세, 밈코인 시장에 불붙이나

초창기 어려운 시기를 버틴 투자자들은 큰 보상을 받았다. 2015년 저점에서 무려 291,000% 급등하며 수많은 투자자를 암호화폐 백만장자로 만들었기 때문이다. 그러나 2021년 정점 이후 DOGE는 아직 최고가를 회복하지 못했다. 현재 가격은 0.2546달러로, 고점 대비 약 65.3% 낮은 수준이지만 서서히 회복세를 이어가고 있다.

전문가들은 여전히 DOGE의 잠재력을 높게 본다. 국내 분석가 엑스포스 글로벌(XForce Global)은 엘리엇 파동 이론을 근거로 DOGE가 조정파 IV를 끝내고 마지막 상승 구간인 파동 V에 들어섰다고 분석했다.

그의 시나리오에서 목표가는 1.56달러이며, 파동 IV의 저점을 지키는 한 이 패턴은 유효하다. 장기적으로는 향후 10년 안에 16달러까지 오를 수 있다는 전망도 제시됐다.

$DOGE Still very bullish on the macro for #DOGE.$DOGE still amazes me because it has a pretty conventional textbook 5-wave move since its inception. This cycle should finish with a ATH, w/ a minimum target around $1 (realistic), and a maximum target going into double digits. pic.twitter.com/8NcY32WyXo — XForceGlobal (@XForceGlobal) September 5, 2025

만약 이런 예측이 현실이 된다면 밈코인 시장 전반에 새로운 활력이 불어넣어지고, 대규모 자본 유입으로 이어질 수 있다. DOGE가 여전히 밈코인 시장의 기준점으로 자리하고 있지만, 새로운 경쟁자들도 속속 등장하고 있다.

단순한 패러디를 넘어 차별화된 세계관과 정체성을 내세우며 존재감을 넓히려는 프로젝트가 늘어나는 가운데, 맥시 도지가 그 대표적인 사례로 떠오르고 있다.

MAXI, DOGE 영역에 도전장… 밈코인 판도 바꿀까

맥시 도지는 밈코인이라는 틀을 벗어나 뚜렷한 정체성과 세계관을 내세우고 있다. 단순한 유머 코드가 아니라 ‘강인함’과 ‘자기 수양’을 핵심 가치로 삼아, 이를 투자 철학과 연결하는 방식이다.

프로젝트가 겨냥하는 층은 이른바 ‘브로 문화’를 공유하는 커뮤니티다. 과감하게 도전하고, 때로는 모든 것을 걸며, 성취를 통해 정체성을 강화하는 태도가 토큰 서사 속에 녹아 있다. 맥시 도지는 이를 통해 단순한 패러디 코인이 아니라 하나의 투자 상징으로 자리매김하려 한다.

전문가들은 도지코인이 밈코인 시장의 출발점이자 상징이었다면, 맥시 도지는 그 흐름을 계승하면서도 새로운 내러티브를 제시해 차별화를 시도하는 프로젝트로 평가한다. 밈코인 투자자들의 관심이 점차 확대되는 가운데, 맥시 도지가 향후 시장에서 어떤 위치를 차지할 수 있을지 주목된다.

2025년 밈코인 랠리, 새로운 주인공은?

10월 들어 밈코인 시장은 다시 상승 흐름을 보이고 있다. 지난해 4분기 밈코인들이 강세장의 두 번째 물결을 주도했던 만큼, 이번에도 비슷한 흐름이 재현될 수 있다는 기대가 나온다.

2024년에는 파트코인, 퍼지 펭귄, 피넛더스쿼럴 등 의외의 프로젝트들이 스포트라이트를 받으며 시장의 다양성을 보여줬다. 만약 이번 사이클에서도 밈코인 섹터가 급등한다면 새로운 프로젝트가 상위 10위권에 진입할 가능성은 충분하다.

맥시 도지는 단순히 이 대열에 합류하는 것을 넘어 도지코인 이상의 입지를 노린다. 특히 프리세일에서 확보한 자금의 60%를 마케팅과 커뮤니티 확장, 브랜드 인지도 제고에 집중 투입한다는 점은 MAXI의 차별화된 전략으로 꼽힌다.

맥시 도지, 모험심 강한 투자자를 위한 밈코인

맥시 도지는 도지코인을 넘어설 잠재력을 내세우며 투자자들의 관심을 모으고 있다.

사전판매에 참여하기 위해 투자자들은 먼저 공식 웹사이트에 접속한 후 ‘지갑 연결하기’ 버튼을 눌러 지갑을 연결하면 된다. 베스트 월렛, 메타마스크, 코인베이스 지갑 등이 지원되며, 월렛 커넥트(WalletConnect)를 통해 다른 지갑을 연동할 수 있다.

이후 ETH, BNB, USDT, USDC 등 지원되는 암호화폐를 입금해 원하는 수량의 MAXI 토큰을 구매할 수 있다. 베스트 월렛은 구글 플레이와 애플 앱스토어에서 내려받을 수 있어 모바일 환경에서도 쉽게 참여가 가능하다. 구매한 토큰은 프리세일 종료 후 클레임 절차를 거쳐 지갑으로 수령하게 된다.

토큰은 자체 스테이킹 프로토콜에 예치한 후 최대 연 125% 수준의 연간 수익률(APY)을 얻을 수 있다. 다만 이 수익률은 참여자 수와 잠긴 토큰 규모에 따라 점차 낮아질 수 있어 조기 참여가 상대적으로 유리하다.

커뮤니티 활동은 X(전 트위터)와 텔레그램을 중심으로 이뤄지고 있으며, 프로젝트의 최신 소식과 업데이트가 공유된다. 프로젝트의 스마트 계약 또한 블록체인 보안 감사 기관인 코인설트(Coinsult)와 솔리드프루프(SolidProof)의 검증을 완료해 신뢰성을 확보했다.

