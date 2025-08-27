도지코인, 하락장에서 매수세 유입… DOGE 가격 반등 가능할까?

핵심 내용

대규모 DOGE 전송량이 8월 들어 5개월 만에 최고치를 기록했다.

DOGE는 현재 약 0.21달러 선에서 거래 중이며, 최근 하루 동안 약 4% 하락했다.

일부 분석가들은 DOGE가 조만간 기술적 돌파를 시도할 가능성을 제기하며, 단기 랠리 전환 여부가 향후 며칠 내 확인될 수 있다고 보고 있다.

도지코인(DOGE)은 지난 한 달 동안 10%의 가격 하락을 기록하며 고전을 면치 못했지만, 온체인 데이터를 통해 확인된 고래 지갑의 매수 움직임은 향후 반등 가능성을 높이고 있다.

블록체인 분석 플랫폼 샌티멘트(Santiment)의 데이터에 따르면, 10만 달러 이상 규모의 도지코인 이체가 8월 들어 크게 증가했으며, 이는 최근 5개월 사이 가장 높은 수준을 기록한 것으로 나타났다. 도지코인 가격이 하락세를 보이는 가운데, 대규모 보유자들이 오히려 지속적인 저가 매수(Buy the Dip)에 나서고 있음을 시사한다.

특히, 백만 개 이상 천만 개 미만의 DOGE를 보유한 지갑 수는 최근 33개 증가해 총 4,288개에 이르렀다.

이는 단순한 거래 활동 증가보다는 자산 축적 움직임으로 해석할 수 있으며, 투자자들이 도지코인의 중장기 가격 반등을 기대하고 있다는 신호로 읽힌다.

이 같은 매수세의 배경에는 최근 공개된 몇 가지 주요 뉴스가 있다. 가장 주목할 만한 것은 도널드 트럼프 미국 대통령의 가족이 후원하는 기업 썸즈업(Thumzup)이 도지코인 채굴 회사인 도지해시 테크놀로지스(Dogehash Technologies)를 인수했다는 발표다. 전문가들은 이러한 고위급 정치 인맥과 연결된 투자가 도지코인 생태계에 신뢰성과 제도권 관심을 더해줄 수 있다고 평가하고 있다.

이와 함께, 암호화폐 자산 운용사 그레이스케일(Grayscale)은 최근 도지코인 현물 ETF 승인을 미국 증권거래위원회(SEC)에 신청한 상태다. 비록 아직 규제당국의 공식 승인은 미뤄지고 있으나, 메이저 금융기관의 ETF 신청 자체가 투자자 심리에 긍정적 영향을 주고 있다.

이 같은 호재에도 불구하고 DOGE 가격은 8월 24일 고점이었던 0.245달러에서 약 15% 하락해 약 0.21달러 선에서 거래되고 있다. 하루 사이에도 4% 이상 하락한 것으로 나타나, 전반적인 암호화폐 시장의 조정 흐름과 궤를 같이하고 있다.

변동성 속 낙관론 유지하는 트레이더들… DOGE 기술적 반등 시그널 포착

DOGE 가격이 단기적으로 하락세를 보이고 있음에도 불구하고, 일부 유명 트레이더들은 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있다.

대표적인 사례로는 암호화폐 억만장자 제임스 윈(James Wynn)이 있다. 그는 최근 도지코인에 10배 레버리지를 걸고 롱 포지션에 진입했다가 강제 청산(liquidation)을 당해 22,627달러 상당의 손실을 입었음에도 불구하고, 도지코인의 상승 가능성을 굳건히 믿고 있는 입장이다.

윈은 자신의 X 계정을 통해 “현재는 시장의 하락 심리가 정점을 찍고 있는 시기이며, 지금이 바로 롱(max long) 포지션을 잡을 때”라고 주장했다.

Timeline bearish and calling for the bear market. Time to go max long. MM’s just wiped out all the overly leveraged longs. Time to RIP!!!! 🚀🚀🚀🚀 — James Wynn (@JamesWynnReal) August 25, 2025

그는 이전에도 도지코인 및 밈코인 시장과 관련해 “일부 세력들이 가격을 인위적으로 조작하고 있다”는 의혹을 제기하며, 이른바 ‘밈코인 카르텔’이 펌프 앤 덤프(pump and dump) 전략을 통해 시장을 교란시키고 있다고 주장한 바 있다.

Fuck the meme coin cabal, you give them supply and they just dump on your head. They’re thieving scavengers. It’s orchestrated pump and dump. I’m changing this. I’m making my own meme coins. Where KOLs get precisely zero. If the market likes it, it’ll pump. If the market… — James Wynn (@JamesWynnReal) August 23, 2025

기술적 분석 측면에서도 도지코인은 흥미로운 지점에 와 있다. DOGE의 4시간 차트 기준 무기한 선물 가격 흐름을 살펴보면, 8월 초부터 현재까지 대칭 삼각형(symmetrical triangle) 패턴 내에서 지속적인 횡보 및 수렴을 이어가고 있다.

특히 DOGE는 삼각형 패턴의 상승 추세선을 꾸준히 지지하고 있는 모습이며, 이는 건강한 조정 국면이라는 해석이 가능하다. 암호화폐 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez) 역시 해당 차트를 분석하며 “현재의 움직임은 과매도 상황이 아니라, 다음 랠리를 준비하는 구조적 에너지 축적 단계로 볼 수 있다”고 평가했다.

만약 이 삼각 수렴 패턴에서 상방 돌파가 확인된다면, 이 주목할 만한 밈코인은 최대 0.285달러 선까지 반등할 수 있으며, 이는 현재 가격 대비 약 35%의 상승 여력을 의미한다.

