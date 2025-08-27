핵심 내용

비트코인 비관론자로 유명한 피터 시프는 비트코인이 곧 큰 폭으로 폭락할 것으로 전망했다.

이는 최근 비트코인 가격이 11만 달러 아래로 떨어지면서 나온 발언이다.

또한, 한 비트코인 고래 투자자가 보유 물량 일부를 매도하고 이더리움을 매수하며 투자 흐름의 변화를 보였다.

암호화폐 시장은 전반적으로 상승세를 보이고 있음에도 불구하고, 알트코인은 매도 압력을 받으며 본격적인 알트코인 시즌이 지연되고 있다.

분석가들은 현물 기반 암호화폐 상장지수펀드(ETF)가 승인되기 전까지는 큰 폭의 상승장이 나타나기 어려울 것으로 보고 있다.

알트코인 시즌, 정체 상태

비트코인(BTC) 점유율이 지난 한 달 동안 6%나 하락했음에도 불구하고, 알트코인 시즌은 뚜렷한 신호 없이 여전히 정체되고 있다. 한편, 거시경제 불확실성이 확대되면서 시장 변동성이 커지고 있다.

홍콩의 암호화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex) 분석가들은 8월 25일 발표한 암호화폐 시장 보고서를 발표했다. 해당 보고서에 따르면, 비트코인 투자 상품으로의 자금 유입이 회복되고 알트코인에 대한 새로운 투자 상품이 출시되는 올해 말 본격적인 랠리가 시작될 가능성이 있다.

분석가들은 암호화폐 ETF를 언급하며, “암호화폐 ETF 상품은 가격 변동성과 무관하게 꾸준한 수요가 발생하고, 그로 인해 디지털 자산 시장 전반이 새로운 기준으로 재평가되는 환경이 조성될 것”이라고 설명했다.

또한, 분석가들은 현재 암호화폐 시장이 사이클상 위험자산에 대한 선호도가 약화된 흐름을 반영하고 있다고 지적했다.

그들은 “자금 유입이 여전히 긍정적인 수준으로 유지되고 있지만, 그 흐름은 사상 최고가를 기록했던 국면 당시의 공격적인 수요와 달리 보다 신중한 투자자 성향을 보여준다”고 덧붙였다.

또 다른 유명 암호화폐 애널리스트 마이클 반 데 포페(Michael Van de Poppe)는 이더리움(ETH)과 알트코인이 전반적으로 큰 폭의 조정을 받을 수 있다고 경고했다.

그는 투자자들이 이더리움 가격이 3,500달러(약 488만 원)에서 3,750달러(약 523만 원) 구간으로 하락할 때 매수 기회를 잡을 수 있도록 자금을 준비해야 한다고 조언했다.

Ideally, based on the weekly chart, you'd like to get yourself positioned in the $3,500-3,750 region if a dip gets there. Corrections can be harsh for $ETH and #Altcoins. pic.twitter.com/JzNVsR5DMz — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 26, 2025

다음에 출시될 암호화폐 ETF는 무엇일까?

미국 자산운용사들이 리플(XRP), 솔라나(SOL), 카르다노(ADA), 헤데라(HBAR), 도지코인(DOGE) 등 주요 알트코인에 대해 암호화폐 ETF 상품을 신청했다.

현물 비트코인 ETF는 19개월째 거래되고 있으며, 현물 이더리움 ETF는 13개월째 거래되고 있다. 두 상품 모두 월스트리트에서 성공을 거두며, 수십억 달러 규모의 자금이 두 상품에 유입됐다.

미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)는 트루스 소셜(Truth Social)이 제안한 비트코인-이더리움 ETF, 21셰어스(21Shares)와 비트와이즈(Bitwise)가 준비한 솔라나 기반 상품, 그리고 21셰어스의 코어 리플 트러스트(Core XRP Trust)를 포함한 다수의 암호화폐 신청에 대한 승인 결정을 연기했다.

그러나 미국 SEC가 결정을 미루고 있음에도 불구하고 발행사들은 지속적으로 신규 상품을 발행하기 위해 노력하고 있다. 주요 암호화폐 투자사인 캐너리 캐피털(Canary Capital)은 SEC에 아메리칸 메이드 크립토 ETF(American-Made Crypto ETF) 승인을 요청하는 S-1 등록 서류를 제출했다. 해당 현물 ETF는 미국에서 개발된 암호화폐만을 상품에 포함하도록 설계됐다.

