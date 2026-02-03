도지코인 창립자, 블록체인 개발자 비탈릭 부테린의 ‘창작자 토큰’ 제안에 반대

핵심 내용

비탈릭 부테린은 DAO와 예측 시장을 활용해 창작자 토큰을 품질 중심으로 재설계하자고 제안했다.

그러나 도지코인 공동 창립자 빌리 마커스는 크리에이터 코인이 결국 사라질 토큰에 불과하다며 회의적인 시각을 드러냈다.

이더리움 블록체인 네트워크 공동 창립자인 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)은 최근 탈중앙화 자율조직(DAO)과 예측 시장 메커니즘을 결합한 새로운 창작자 토큰(creator token) 모델을 제안했다. 해당 모델은 향후 성공 가능성이 높은 콘텐츠에 보상이 돌아가도록 설계됐다. 창작자에게는 이용자와의 참여를 확대할 수 있는 도구를 제공하고, 동시에 후원자 역시 콘텐츠의 성과와 품질에 이해관계를 갖도록 하는 게 설계 목표다.

그러나 도지코인 공동 창립자인 빌리 마커스(Billy Markus)는 부테린의 제안에 반대 입장을 내놓았다. 그는 해당 창작자 코인을 “이미 생명력을 잃은 토큰(dead token)”이라고 표현하며 장기적인 지속 가능성에 대해 강한 회의감을 드러냈다.

비탈릭 부테린, 창작자 토큰 경제의 전환 제안

이더리움 공동 창립자인 비탈릭 부테린이 창작자 토큰 경제 구조의 변화를 제안했다. 창작자 토큰은 흔히 콘텐츠 코인으로 불리며, 블록체인 기반 자산을 통해 팬들에게 창작자 작업에 대한 소유 지분, 접근 권한 또는 로열티 수익 노출 기회를 제공하는 모델이다.

부테린은 일요일 X채널에 올린 게시물에서, 현재 다수의 창작자 토큰 플랫폼이 콘텐츠의 품질보다 거래량과 활동량을 우선적으로 보상하는 구조를 갖고 있다고 지적했다. 그는 이러한 구조가 장기적으로 창작 생태계의 건전성을 해칠 수 있다며, 보다 질 중심의 보상 메커니즘이 필요하다는 문제의식을 드러냈다.

How I would do creator coins We've seen about 10 years of people trying to do content incentivization in crypto, from early-stage platforms like Bihu and Steemit, to BitClout in 2021, to Zora, to tipping features inside of decentralized social, and more. So far, I think we have… — vitalik.eth (@VitalikButerin) February 1, 2026

그는 이러한 경향이 인공지능 생성 콘텐츠의 확산으로 더욱 증폭되고 있다고 덧붙였다. 비탈릭 부테린은 2026년 1월에도 유사한 견해를 밝힌 바 있다. 암호화폐 산업에는 단순히 규모가 큰 DAO가 아니라 더 나은 DAO가 필요하다는 주장이다.

이 같은 문제를 해결하기 위해 부테린은 창작자가 각자 자신의 토큰을 발행하고, 선별된 창작자에게 DAO 참여 신청을 하는 시스템을 제안했다. 이들 DAO의 구성원들은 어떤 창작자나 콘텐츠를 승인할지에 대해 투표하게 된다.

투기적 참여자들은 어떤 콘텐츠가 승인될지를 두고 예측 시장을 통해 예측하는 방식으로 참여할 수 있다. 부테린의 제안에 따르면, 콘텐츠가 승인된 창작자는 해당 토큰의 가치가 상승하는 효과를 기대할 수 있다.

DAO는 또한 자체 토큰의 일부를 소각해 유통량을 줄이고 이를 통해 토큰 가치를 끌어올릴 수 있도록 설계된다.

비탈릭 부테린은 비트클라우트(BitClout)나 조라(Zora)와 같은 플랫폼에서 상위에 위치한 다수의 크리에이터 코인이 연예인이나 ‘매우 높은 사회적 지위’를 지닌 인물들에 의해 주도되고 있다고 지적했다.

그는 이러한 구조가 작품의 완성도나 콘텐츠의 질만으로 창작자가 주목받고 성장하는 것을 어렵게 만든다고 보고 있다. 또한 부테린은 올해 1월 탈중앙화 소셜 네트워크로의 회귀 필요성에 대해서도 언급했으며, 2026년을 목표로 이 분야의 발전을 본격적으로 추진할 계획이라고 밝혔다.

도지코인 창립자, ‘크리에이터 코인’은 사기라며 비판해

비탈릭 부테린의 제안에 대해 도지코인 공동 창립자인 빌리 마커스는 크리에이터 코인 개념을 강하게 비판했다. 그는 해당 모델이 구조적으로 결함이 있으며, 결국 방치된 토큰만 양산할 가능성이 크다고 지적했다.

i think creator coins are an inherently flawed concept that just leads to dead tokens like the other 11,000,000 tokens released a year and it’s not worth trying to fix — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) February 1, 2026

마커스는 크리에이터 코인이 매년 출시되는 수백만 개의 다른 토큰들과 동일한 궤적을 따른다고 주장했다. 그는 대부분의 토큰이 출시 직후 빠르게 시장의 관심을 잃고 사라진다는 점을 지적했다. 더해 이러한 구조적 한계가 존재하는 한 크리에이터 토큰 개념 자체를 개선하려는 시도에 큰 의미가 없다고 평가했다.

